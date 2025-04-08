Nueva marcha de jubilados y jubiladas contra el ajuste de Milei y la represión de Bullrich

Las agrupaciones de jubilados y jubiladas que se movilizan todos los miércoles convocan a organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales, docentes, estudiantes, periodistas, hinchas de fútbol y asambleas barriales a participar de una conferencia de prensa este martes 8 a las 18 en la Asociación Judicial Argentina (Rincón 74, CABA) y a la nueva concentración que realizarán este miércoles 9 de abril desde las 15, con acto central a las 17, frente al Congreso Nacional. «Los jubilados seguimos luchando. No bajamos los brazos. Este gobierno pretende eliminarnos con hambre y represión, pero nos va a encontrar en la calle», remarcan. Una vez más, denunciarán el ajuste económico de Javier Milei y el protocolo represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamarán «un aumento para las jubilaciones acorde a la canasta del adulto mayor»; la «restitución del 100% de descuento en medicamentos del PAMI»; una «nueva ley de moratoria previsional y la prórroga de la moratoria previsional para que millones de trabajadores puedan acceder a una jubilación digna»; «no al pacto con el FMI»; y el «rechazo a las políticas de ajuste que afectan a los más vulnerables». Por ANRed.

Así lo anunciaron en un comunicado conjunto: «las agrupaciones de jubilados y jubiladas de los miércoles convocan a organizaciones de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras de sindicatos, movimientos piqueteros, docentes, estudiantes, periodistas, medios de comunicación, fotoperiodistas, hinchas de fútbol, asambleas barriales y a toda la sociedad a participar de la conferencia de prensa y la movilización que realizarán para denunciar el ajuste económico impulsado por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Los jubilados seguimos luchando. No bajamos los brazos. Este gobierno pretende eliminarnos con hambre y represión, pero nos va a encontrar en la calle», sentencian.

La conferencia de prensa será hoy, martes 8 de abril, a las 18 en la sede de la Asociación Judicial Argentina (Rincón 74, CABA), mientras que la concentración será este miércoles 9 de abril desde las 15 frente al Congreso Nacional, con un acto central a las 17.

La nueva jornada de lucha de jubilados y jubiladas será la antesala del paro general del jueves 10 convocado por la CGT, por lo que se tratarán de 36 horas de lucha contra el gobierno de Javier Milei. De hecho, hay gremios, como la Asociación de Trabajadores del Estado y los judiciales del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) Ciudad de Buenos Aires, que iniciarán paros el mismo miércoles al mediodía hasta el jueves a la medianoche, mientras que en el interior todas las regionales de la CGT replicarán la marcha en apoyo a los reclamos de las y los jubilados.

En el caso de ATE, el sindicato informó que sus trabajadores sólo garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores, mientras que en PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

También estarán presentes este miércoles referentes de la CGT en la marcha frente al Congreso Nacional, pero en el escenario, que estará montado en la plaza, no habrá oradores cegetistas.

Entre los principales reclamos de la convocatoria están:

▶️ Basta de represión: fuera Bullrich y su protocolo represivo.

▶️ Aumento de haberes: aumento para Jubilaciones acordes a la canasta del adulto mayor.

▶️ Devolución de los medicamentos: restitución del 100% de descuento en medicamentos del PAMI.

▶️ Nueva ley de moratoria previsional y prórroga de la moratoria previsional: para que millones de trabajadores puedan acceder a una jubilación digna.

▶️ No al pacto con el FMI: rechazo a las políticas de ajuste que afectan a los más vulnerables.

En el marco de la nueva movilización de jubilados y jubiladas también habrá una muestra fotográfica, titulada «Jubiladxs, kilómetro cero de las batallas populares«, que se instalará en la Plaza de los Dos Congresos desde las 15. La misma reflejará, tal como detalla su gacetilla de prensa, «desde Norma Plá a la actualidad, muchos de los procesos de lucha comenzaron aquí, con el sector menos ‘pasivo’ de la sociedad«, en un intento de hacer «una breve y acotada recorrida de una lucha permanente, ejemplo de resistencia a lo largo de todos los gobiernos«.

En tanto, como sucedió el 12 de marzo pasado, un sector de hinchas de clubes de fútbol, autodenominados como «Hinchadas antifascistas«, volvieron a convocar a marchar este miércoles 9 en apoyo a la lucha de las y los jubilados.

Asimismo, en la previa del paro general convocado por la CGT para este jueves 10 de abril, al que adhiere, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también anunció que se pliega a la marcha de las y los jubilados en «reclamo por jubilaciones dignas» y sumando también su reclamo sectorial por recomposición salarial y paritarias libres. Las y los periodistas nucleados en el sindicato concentrarán a las 14 en la sede de Página/12 (Avenida Callao 200) para luego movilizar al Congreso.

En este marco, ayer se conoció que el juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no estará a cargo del operativo policial durante la habitual marcha de los jubilados, sino que será llevado adelante por la Policía de la Ciudad.

La medida judicial se dio luego de que varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaran amparos «para evitar la participación de fuerzas federales».

Contactos para prensa de las organizaciones de jubilados/as:

Manuel: +54 9 11 5484-3874

Nora Biaggio: +54 9 1131651321

Alicia Navarro:+549 1163514381

Fernando Sacarelo: +54 9 11 5105-4094

Adela Hutín: +54 9 1144149156

Ana Valverde: +54 9 11 5736-9208

Cristina Occhipinti: +54 9 11 4199-5482