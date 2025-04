5 de abril: 29 años del asesinato de José Delfín Acosta Martínez a manos de la policía

El 5 de abril se cumplieron 29 años del asesinato José Delfín Acosta Martínez, a manos de la policía, en la comisaría 5ta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no confundir con la policía de la ciudad, creada en el 2016). La comunidad afro recuerda a José Delfín como negro-afrodescendiente del Río de la Plata, activista de derechos humanos, contra el racismo y la discriminación. También pionero en la investigación, práctica y difusión de la cultura de Matriz Afro en Buenos Aires. El 31 de agosto del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a la Argentina responsable por la violación de múltiples derechos humanos. Por su parte, el Estado Argentino aceptó su culpabilidad en la detención ilegal, arbitraria y discriminatoria, así como en la posterior muerte de Delfín. Su hermano, Ángel Acosta Martínez, expresó la importancia de esta sentencia por ser la primera y actualmente la única que reconoce el odio racial hacia africanos, afrodescendientes y afroargentinos. Es decir, es una condena específica. Por su parte, los policías que lo asesinaron siguen en funciones. Reproducimos un fragmento del programa «Negritud», transmitido el 5 de abril del 2024, donde su hermano relata lo sucedido aquel día. Por ANRed.

En el programa de radio «Negritud» transmitido el 5 de abril del 2024, habló Ángel Acosta Martínez, su hermano y relató lo sucedido aquel día. Pueden escucharlo ingresando al siguiente enlace.

Allí, Ángel explica que esta sentencia es la primera en las Américas y única condena por odio racial hacia africanos, afrodescendientes y afroargentinos. Sin embargo, en Argentina no se ha hecho mucho al respecto, más allá de la capacitación a la policía en contra de la discriminación.»Es algo que yo pedí. No pueden arrestar a una persona por el color de la piel», expresó en la radio. A pesar de ello, señaló que en el gobierno presentan una capacitación a los que están en la escuela de Policía «¿Y los que están en funciones? Que son los que están matando, asesinando, arrestando, discriminando», se pregunta.

«El Estado manda un informe a la corte y la corte nos la manda a nosotros la familia para que hagamos observaciones. Esto es importante para ver el racismo que hay y quienes son los implicados«.

Ángel refirió haber denunciado en la Corte Interamericana a Javier Salgado y Gonzalo Bueno, del área contenciosa en Derechos Humanos de la Cancillería, por implicarse «en defender a los asesinos, a los cómplices y a los encubridores», explicó. Y agregó que «son los únicos dos que están en funciones y todos los casos de lesa humanidad y de violación de DDHH que llegan a la Corten Interamericana pasan por sus manos«.

«Cuando la Corte concluye que el estado es responsable de la muerte de mi hermano, recién ahí el Estado me invita a una reunión en cancillería. El Dr. Bueno me dice ´ah pero este caso lo tenemos hace tiempo acá´. Es gravísimo, yo que soy el hermano y que estoy deseando que intervengan y hacen algo… y él me dice eso, que lo tienen ahí y no hicieron nada. El cargo de ellos es la protección de derechos humanos. ¿Somos parte de los derechos humanos?».

En la radio, explicaron que mucho de lo que vivieron con el caso de Delfín, lo siguen viendo en la actualidad con otras personas. Nombraron a Fernando Báez Sosa, a Lucas Gonzales, «casos que se hacen visibles gracias a la prensa» y también acotaron sobre todos los casos que no debemos conocer.

Sobre el caso de Lucas, contó que él mismo se contactó con el abogado de la familia, Gregorio Dalbon, para que el caso de Lucas sea juzgado teniendo en cuenta el móvil del odio racial. «Yo le mandé el caso de mi hermano. Lo aplicó y hubo condena», luego el letrado declaró a los medios que fue el primer caso de condena por odio racial, ignorando el caso de Delfín, el cuál conocía.

¿Qué pasó el 5 de abril de 1996? El testimonio de Ángel:

Mi hermano estaba desayunando café con leche con medialunas. Cuando sale de ese bar, se pone a hablar con un chico afrobrasilero que estaba con su novia cambiando la rueda del auto. Ahí vienen 3 patrulleros y bajan con arma en mano y le apuntan en la cabeza con el arma al chico afrobrasilero y le dicen a mi hermano y a la chica que se aparten, que con ellos no era.

Él se quedó ahí parado, con una bolsita que tenía los zapatos de bailar tango, estaba estudiando en la universidad del tango y fueron a bailar tango a una milonga que había en el edificio de El Molino, frente al Congreso. De ahí fue a Maluco Beleza, porque conocía a los dueños, a los músicos, a todos, que estaba en Sarmiento y Rodríguez Peña.

Cuando ve que lo arrestan y le ponen un arma en la cabeza ¿Vos qué pensás? Que es un delincuente. Pero cuando lo revisan ven que no tenía droga, no tenía armas, no tenía nada. A parte el chico no tomaba alcohol. Ni él, ni su hermano más chico.

Cuando de adentro del bar, la DJ de Maluco Beleza, el novio de la DJ, el hermano del que estaban arrestando y amigos y amigas y el otro hermano salen a reclamar, recién ahí arrestan al otro hermano. Había más de 30 personas que eran blancos, afros había 3 o 4. El novio de la Dj ¿Sabés como se llama? Andrés Fresco, te digo el apellido de la mamá que no lo ponen: Lamadrid. Y después dicen que no hay afroargentinos acá.

Recién ahí sale mi hermano (Delfín) y les dice que no tiene motivo de arrestarlos sólo porque son negros, que dejen de tratar mal a los negros. Le piden el documento y él dice que es uruguayo radicado legalmente y les da el DNI. Y se lo tiran al piso, él reclama que se lo entreguen en la mano como corresponde y empezó a enunciar tratados y partes internacionales que estaba violando ese policía en ese momento. Ahí lo arrestan y lo llevan en un patrullero a él y en otro patrullero a los hermanos, todos a la comisaría 5ta, ahí en calle Lavalle.

Algunos fueron en auto y otros caminando (acompañando a los detenidos).

Dentro de la comisaría le dan una paliza, de patada y palos. Es más, lo desnudaron, lo esposaron ¿Y sabés cómo dicen que murió mi hermano? Que él solo se tiró contra el piso, se golpeó la cabeza y se provocó la convulsiones y así muere.

Eso es como lo que me decías de este chico en Moreno que dicen que se ahorcó solo. Nadie se ahorca en una comisaría, nadie con un cinto ni con nada, nadie se mata sólo. Es todo mentira. Todo viene de la dictadura y seguimos arrastrando todas esas cosas y artimañas de la dictadura de estos policías y los que vienen después, porque no son solamente los policías de la dictadura.

(…) Cuando me entregan sus pertenencias, me entregan la ropa, que tenía sangre. Y les digo que esta ropa tiene sangre y pisadas de zapatos, ahí me la sacaron y les sacan fotos. Yo pensaba que eran pisadas de zapatos, después me di cuenta que eran patadas. La ropa estaba lavada, no tenía olor a transpiración, que ahí se la mostré a la ex pareja de él y le pregunté si mi hermano había usado esa camisa. «No, tu hermano había usado otra camisa».

Me dan los zapatos con los cordones separados de los zapatos. Dijeron que él no acató las órdenes, que tiró todo por el aire, que se arrancó la cadena y la camisa. Y yo pregunté si no acató las órdenes y se arrancó la cadena ¿Cómo es que me dan una cadenita sana?

Todo lo que está en el expediente es la versión policial. Algo que no dije desde que estoy acá es que este es un caso de gatillo fácil (…). Mi declaración ya fue casi cuando estaban por cerrar la causa y no la tuvieron en cuenta.

Cuando lo sacan de la comisatía para llevarlo en la ambulancia, había un guardia de seguridad de una discoteca que estaba en la misma cuadra que Maluco Beleza. Cuando estaban cargando la camilla, que mi hermano estaba todavía con convulsiones, ese guardia le dice a la DJ y a su novio que estaban afuera en la calle esperando, que se queden tranquilos, que él iba a arreglar todo acá.

Ese guardia de seguridad se presenta espontáneamente en tribunales y dice ser testigo del arresto. Él nunca dijo que cargó la camilla, que estuvo en la comisaría, nunca dijo todo eso. Dijo que había estado en el momento del arresto y que lo había visto a mi hermano en el baño poniéndose cocaína con la mano izquierda en la nariz. Cuando mi hermano es diestro. Todo eso para justificar a la policía.

Al día siguiente hablé con los chicos detenidos, y con los testigos y la versión que me dan es muy distinta a la que me da la policía. La policía me decía que mi hermano había muerto por epilepsia, nunca fue epiléptico. Querían que yo firmara un papel que decía que él murió por epilepsia.

Pero después la versión es otra y dicen que murió porque estaba alcoholizado y drogado como para matar a un caballo «¿Usted cómo sabe?», pregunté. A mí el forense me dijo que habían mandado las vísceras al laboratorio y tardaban como 15 días las pruebas. Además, la causa había dejado de ser de jurisdicción policial, así que ellos no podían tener ese informe en sus manos. Es decir, si dicen que tenía eso es porque ellos se lo pusieron, no hay otra forma en que lo pudieran saber sino.

Cuando lo sacan en ambulancia, lo llevaban supuestamente al Hospital Ramos Mejía, pero nunca llegó ¿Por qué? Porque nunca lo llevaron. Fueron a las calles Venezuela y Urquiza, está la policía ahí, es media manzana, que tienen las motos y no sé qué más. Ahí fue que se lo pusieron (drogas), si es que las tenía. Los golpes que tenía él no eran de las convulsiones: yo lo vi en la morgue.