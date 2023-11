Repercusiones en la ONU: su Secretario General afirmó que «la historia nos juzgará a todos»

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó en su cuenta oficial: “me sentí alentado por lo que parecía ser un consenso creciente sobre la necesidad de al menos una pausa humanitaria en el medio Oriente. Lamentablemente en lugar de ello me sorprendió una escalada de bombardeos sin precedentes, que socavó los objetivos humanitarios”. Habló de una catástrofe humanitaria y reiteró el alto al fuego. “Cada uno deberá asumir sus responsabilidades. La historia nos juzgará a todos”, expresó. Mientras tanto, este martes se conoció la renuncia del director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de la ONU por la inacción de la Organización ante lo que consideró un “genocidio clásico” de Israel sobre Palestina. Por otra parte, Francesca Albanese, relatora de Derechos Humanos en la ONU, consideró de “valientes” las palabras del máximo mandatario de la Organización que señaló que los ataques de Hamas no se produjeron de la nada y que los gazatíes han sufrido ya cinco guerras mortales. También, ayer expertos en derechos humanos, independientes en la ONU alertaron sobre el genocidio al pueblo palestino: “pedimos a Israel y a sus aliados que acuerden un alto al fuego inmediato, se nos acaba el tiempo.” Por ANRed.

El 27 de octubre, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución propuesta por Jordania de un pedido de una “tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida” en Gaza. La resolución se alcanzó con 120 votos a favor, 14 en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Austria) y 45 abstenciones. En la misma, se exigió además el suministro “continuo, suficiente y sin obstáculos” de asistencia humanitaria para civiles en la Franja. Es la primera respuesta formal de los Estados miembros de la ONU y que aún sigue sin ser acatada.

Un día después el Secretario General de la ONU, António Guterres expresó en sus redes oficiales: “Me sentí alentado por lo que parecía ser un consenso creciente en la comunidad internacional, incluídos los países que apoyan a Israel, sobre la necesidad de al menos una pausa humanitaria en los combates para facilitar la liberación de los rehenes, la evacuación de terceros países nacionales y la necesaria ampliación masiva de la entrega de ayuda humanitaria a la población de Gaza. Lamentablemente, en lugar de la pausa, me sorprendió una escalada sin procedentes de bombardeos y sus efectos devastadores, que socavan los objetivos humanitarios”.

Convocó nuevamente al cese del fuego: “Esta situación debe revertirse. Reitero mi enérgico llamamiento a un alto fuego humanitario, inmediato, junto con la liberación incondicional de los rehenes y una entrega de ayuda humanitaria al nivel que corresponda con las dramáticas necesidades del pueblo de Gaza, donde se está desarrollando una catástrofe humanitaria ante nuestros ojos. Este el momento de la verdad”. Y finalizó: “cada uno debe asumir sus responsabilidades, la historia nos juzgará a todos”.

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.

Everyone must assume their responsibilities.

This is a moment of truth.

History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri

— António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2023