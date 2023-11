La Unidad Piquetera advierte por posibles medidas de fuerza ante la suspensión de 155 mil Potenciar Trabajo

Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera repudiaron la suspensión de 154.441 personas del Potenciar Trabajo, anunciada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. «En 50 días la ministra convocó a auditoría virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. Lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella, junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen. Este trámite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. ¿O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en dólares? En nada. El anuncio del recorte se da justo cuando se conoce que el costo anual de vida para los sectores más vulnerables es del 104% anual y la inflación se calcula en 95% anual», denuncian. Solicitan en «forma urgente» una reunión con Tolosa Paz, se declaran en «estado de alerta en todo el país» y anuncian que si no tienen respuestas en los próximos días, lanzarán «medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones». Por ANRed.

El lunes 16 de enero la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció la suspensión de 154.441 personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. Justificó el recorte asegurando que se trata de personas beneficiarias que no revalidaron sus datos a través de la aplicación Mi Argentina, y confirmó cerca de un 89% sí actualizó su información personal. A éstas personas suspendidas en febrero sólo se les liquidará la mitad del beneficio, teniendo la opción de reclamar para poder validar sus datos y volver a cobrar normalmente. Si no lo hacen, podrían ser efectivamente dados de baja, informó la ministra.

En un comunicado titulado «El Gobierno ajusta a quienes menos tienen por pedido del FMI«, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera fijaron su posición de rechazo a la medida de suspensión masiva: «en 50 días la ministra convocó a auditoría virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen», remarcan.

En la misma línea, agregan: «a los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo (por fallecimiento, jubilación y otras causas), que se dan sistemáticamente y no son reemplazadas, se agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 personas del Potenciar Trabajo que, por diferentes causas, no pudieron realizar la actualización de datos. Este trámite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. ¿O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en dólares? En nada. Porque fue puro humo, para que el eje del problema sean los sectores pobres organizados y no la súper exprimidora de los precios, boletas de los servicios, transporte, alimentos, vestimenta, remedios y salud en general, y largos etcéteras, que se vuelven imposibles de costear», sostienen.

Consideran que ésta medida significa un «ajuste acelerado«: «con la intención de impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI, que es de un 0.8% del PBI, la tercera ministra de Desarrollo Social de este gobierno ideó un sistema que, sin dudarlo, es shock contra los programas sociales. El ex ministro Juan Pablo Zabaleta anunció a mediados del 2022 un proceso de auditorías presenciales hechas por universidades que fue un fracaso. Varias personas se presentaron pero con constantes demoras y suspensiones por parte del gobierno. Como el objetivo es hacer campaña en contra de las organizaciones y de las personas que se enmarcan en el Programa Potenciar Trabajo para convalidar el recorte, Tolosa Paz cambió de un plumazo el sistema de auditorías presenciales por otro que está concluyendo ahora, a 50 días de lanzado, invalidando las auditorias ya realizadas, reemplazando todo por una validación exclusivamente por internet«, denuncian.

«Tal cual lo pide el Fondo para enero, el gobierno busca reducir el gasto social mucho más que el de subsidios con el lema ‘orden y transparencia’. – agregan – Por esta razón, sacó del programa a 160.000 trabajadorxs. El anuncio del recorte se da justo cuando se conoce que el costo anual de vida para los sectores más vulnerables es del 104% anual y la inflación se calcula en 95% anual. En un país en el que la pobreza y la falta de los servicios básicos caracterizan la situación de millones de personas, donde la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000, la obstinación de perseguir a los sectores mas vulnerables porque un fiscal y el FMI lo requieren, reclamanado la validación de datos exclusivamente por internet y celular, es una canallada de un gobierno ajustador«, sentencian.

Con respecto a esta nueva modalidad, consideran que es una excusa para avanzar con la suspensión masiva de personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo: «la falta de conectividad y los problemas de la aplicación le sirven a la ministra para cumplir con su propósito dejando a decenas de miles sin el ingreso que es vital en este contexto cuando no son capaces de dar empleo formal y registrado. Este paso que ahora toca a nuestro sector es uno de los tantos perjuicios a nuestra clase que tiene planificado el FMI y que cuenta con artífices muy disciplinadxs dentro del gobierno del Frente de Todos. Lxs jubiladxs perdieron escandalosamente frente a la inflación y las paritarias del 2023 Massa busca cerrarlas en un 60%, cuando el salario viene en caída libre hace años frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas».

Asimismo, consideran: «se amparan en la transparencia del sistema pero llevan adelante una política cruel que busca sacar tajada de lxs trabajadorxs aisladxs, sin acceso a la información y en situación de pobreza extrema. Mientras a las empresas energéticas se les reducen las deudas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores favoreciéndolos con un dólar preferencial, se les saca el único ingreso a casi 160.000 personas, muchas de ellas mujeres que son el único sostén del hogar, que además pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales. ¡Un ataque brutal que estuvo precedido por una campaña de todo el arco político patronal, donde no hubo grietas desde Cristina, que dijo que había muchos planes, hasta Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque».

«Toda esta farsa tuvo escenas dantescas cuando anunciaron hace unos meses que había 250.000 beneficiarixs que pagaban bienes personales y tenían yates y compraban dólares – recordaron – Todo lo cual quedó desmentido poco después pero que, sin embargo, sirvió al objetivo de estigmatizarnos y crear un clima favorable a las bajas que reclama el FMI y cumplir con las patronales que ven en los montos de los programas competidores de los bajísimos salarios que pagan. ¡Las bajas no son por ‘compra de dólares o por pagar bienes personales’ sino por falta de validación!«, señalan.

Ante esta amarga situación, desde la Unidad Piquetera reclaman «el levantamiento de la totalidad y que el Ministerio cite en el distrito en el que viven a lxs trabajadorxs suspendidxs para que se les levante el programa sin pérdida del mes vigente«. Basan su reclamo en que «la Ministra se comprometió con esta Unidad Piquetera a que no dejaría a nadie sin su programa, pero fueron puras mentiras». Por eso, consideran: «Tolosa Paz debe cumplir«.

En este contexto, señalan que «mientras Pérsico y Grabois miran para otro lado«, como Unidad Piquetera reclaman «ningún ajuste a lxs trabajadorxs«, un «aumento en los montos del Potenciar Trabajo«, que «ningún laburante esté por debajo de la canasta«, y la «apertura irrestricta de los programas«.

Finalmente, solicitan de «forma urgente» una reunión con Tolosa Paz, se declaran «en estado de alerta en todo el país», y advierten: «si no tuviéramos respuesta en los próximos días, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de todxs lxs compañerxs».

*Unidad Piquetera*MST TERESA VIVELIBRES DEL SURFRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – M.A.R. ☆ – M☆29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULARCOORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA lxs que luchan