Las responsabilidades del boliche en el crimen de Fernando Báez Sosa

Martín Castellucci fue asesinado en 2006 por un patovica en un boliche de Lanús. Oscar, su padre, motorizó una ley para regular la tarea de las personas que desempeñan ese trabajo. Los patovicas del boliche Le Brique pasaron por el juicio que juzga el crimen de Fernando Báez Sosa casi sin miradas cuestionadoras. Castellucci pasó por el programa radial La Retaguardia y reflexionó acerca de la responsabilidad del boliche. También se refirió a los medios de comunicación como generadores de escenas “casi morbosas” sobre el caso de los ocho rugbiers que mataron a Fernando. Por La Retaguardia.



Entrevista: Pedro Ramírez Otero

Redacción: Julián Bouvier

Edición: Pedro Ramírez Otero

Oscar Castellucci es el padre de Martín, un joven estudiante que en 2006 fue a bailar a La Casona, en Lanús, y fue asesinado por José Segundo Lienqueo Catalán, un exboxeador que era patovica del local bailable.En el marco del comienzo del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020 en Villa Gesell, Oscar reflexionó acerca del abordaje de los medios de comunicación en estos casos. “El caso de Fernando es muy particular por la repercusión mediática que tuvo y que está teniendo. Me genera una situación contradictoria porque me parece importante que no se ignore el tema, pero es contraproducente la repetición casi morbosa de determinadas escenas. Por un lado, generan el rechazo de la población, pero por otro quizás insensibiliza un poco, lo naturaliza. Es importante que los medios lo asuman y que la gente tome conciencia de lo que está pasando”, dijo el padre de Martín Castellucci.

La responsabilidad de los boliches

Cuando asesinaron a Martín, Oscar y su familia crearon una asociación civil que lleva el nombre de su hijo. Desde allí impulsaron la Ley 26.370, que busca regularizar la habilitación del personal que desempeña el trabajo de control de admisión y permanencia de público en bares, pubs, discotecas y otros lugares de esparcimiento. Además, implica la capacitación obligatoria de esas personas. “Esta ley no se cumple, por supuesto. O se cumple en una mínima parte. Formé parte de la creación de la ley y de los diseños curriculares, y una de las cosas que especifica es que, si existe un conflicto interno en un boliche, lo que no debe hacerse de ninguna manera es sacar a las partes y tirarlas a la calle. Porque así lo que hacés es desligarte del conflicto, para que tu negocio siga funcionando normalmente y no importa si afuera ocurre un desastre”, explicó Castellucci. En el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, dijo Oscar, hubo una combinación de errores dentro y fuera del boliche. Además, sostuvo que los medios de comunicación no suelen hacer hincapié en esos errores que deberían difundirse para que dejen de ocurrir: “Por un lado, la falencia del boliche en cuanto al exceso de gente que había dentro del boliche cuando sucedió el hecho. Después, hay una mala actuación al sacarlos a todos afuera. Y otro elemento en el que no se hace hincapié es en la ausencia de las fuerzas de seguridad. Porque no estaban en el lugar en el que tendrían que haber estado. Si se hubiese actuado como se correspondía, esto no hubiera pasado”.

El padre de Martín puso el eje en la importancia de pensar estos hechos de manera integral, para encontrar soluciones integrales: “Seguimos poniendo parches. Además de señalar la responsabilidad que por supuesto tienen estos ochos rugbiers (los procesados por el asesinato de Báez Sosa), hay que reveer todos los otros dispositivos que fallaron: el no cumplimiento del aforo, la falta de capacitación de las personas que trabajan en los boliches y el rol de las fuerzas de seguridad que, en general, en la nocturnidad suelen ser más parte del problema que de la solución. Incluyo todo esto para hacer una lectura más amplia de estos desastres que suceden en la sociedad”.

