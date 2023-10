El asesinato de Fernando Báez Sosa y las peores miserias humanas

Esta semana comenzó el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, cometido por un grupo de 10 jóvenes. 8 de ellos están en el banquillo tras pasar casi tres años con prisión preventiva. No hubo pedido de disculpas por las familias de los asesinos, que incluso había acusado a un inocente. La defensa sigue exponiendo miserias que incrementan la indignación: desde las burlas hacia la familia, a las acusaciones hacia la joven que le había hecho RCP. ¿Qué nos puede dejar este hecho aberrante? ¿Cómo pensar esta acumulación de maldad? ¿Qué hay en el resto de la sociedad de estas prácticas miserables? ¿Cómo enfrentar a flagelos como el odio, el racismo, la violencia y la impunidad? ¿Qué hay de las instituciones (familia, escuela, y club de rugby) donde estos asesinos crecieron? Un repaso de algunos episodios de este caso y la necesidad de pensarlos socialmente. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Es enero de 2020 en Villa Gesell. La ciudad está desbordada de jóvenes como suele suceder en el verano. Los boliches estallan por las noches. Hay ruido, bullicio, fiesta, como sucede en otras ciudades costeras, pero particularmente Gesell es de las más populosas. La noche del 17 de enero, el boliche Le Brique estaba lleno. Centenares de jóvenes hacinados bebían, bailaban, y en algunos casos peleaban.

Un grupo de jugadores de Rugby empieza a agredir a un joven: le dicen “negro de mierda”. El agredido se defiende. Los “patovicas” los sacan del boliche: no resuelven el problema, solo lo apartan de su negocio. Afuera la zona aparenta estar liberada, no hay policías en ese momento. Los patoteros persiguen a Fernando y lo empiezan a golpear. Uno de ellos filma la agresión como atesorando el “trofeo”. Luego para de grabar solo para golpear a otra persona que intentaba separar ante la alevosía de lo que estaba sucediendo. El agredido cae, lo sostienen le siguen pegando. “Le daban puntinazos”, declaró recientemente un testigo. Finalizada la golpiza los agresores se van con Fernando Báez Sosa tendido en el piso, ensangrentado e inconsciente. Un guardia de infantería intenta hacer RCP, una joven se acerca a ayudar y le indica que no lo estaba haciendo de la manera correcta. Toma la cabeza de Fernando a quien le dice “quedate conmigo, no te vayas”, mientras intentan reanimarlo. Ya era tarde: Fernando nunca más volvió a abrir los ojos.

Luego del crimen, los agresores se fueron a comer una hamburguesa. También se sacaron una selfie en la que se los veía sonrientes y con los pulgares hacia arriba. Una testigo declaró que se reían comentando y celebrando lo sucedido. Una vez identificados y detenidos nombraron a otro joven que ni siquiera estaba en Villa Gesell, solo para molestarlo. El joven fue detenido y pasó un tiempo preso sin motivo alguno. Luego se supo que varios de los agresores, oriundos de la localidad de Zárate, ya habían agredido a otras personas en más de una ocasión antes matar a Fernando.

El hecho, y las actitudes posteriores de los acusados y sus familias muestran las peores miserias humanas. No hubo pedido de disculpa ni intento de algún tipo de reparación de parte de ninguna de las familias. Las cínicas miradas en los días del juicio, acompañadas de acusaciones hacia la víctima y quienes solidariamente quisieron impedir el asesinato multiplican la indignación. ¿Qué se hace al respecto más allá del juicio? ¿Cómo es esto posible? ¿Cuánto de esto hay en la sociedad más allá de estos 8 o 10 personajes? ¿Qué enseñanza podemos tomar como sociedad de este dolor e indignación? ¿De dónde vienen estas personas que vemos como “monstruos”?

De donde vienen los asesinos

Los agresores de Fernando asistieron a escuelas privadas y jugaban al Rugby en el Club Arsenal Zárate Rugby. Uno de ellos, Máximo Thomsen, en ese entonces jugaba en el Club Atlético San Isidro (CASI) el conocido Club donde jugaron figuras como Agustín Pichot y que carga con el triste antecedente del clan Puccio. El CASI suspendió y luego expulsó a Thomsen al conocer lo sucedido.

El Club Arsenal Zárate Rugby, tiene una cuenta de Facebook donde se pueden seguir los comunicados institucionales. Los mismos abundan en corrección política: comunican actividades solidarias y de trabajo comunitario, sobre talleres de formación en relación a la Ley Micaela, el 8 de marzo postean sobre el día de la mujer, y el 24 sobre la memoria. También fomentan el Rugby femenino y los cuidados sanitarios durante la pandemia.

No se han pronunciado recientemente sobre el caso, pero en el momento que sucedió lo hicieron mediante un comunicado donde desligaron al club de los hechos, expresaron su solidaridad con la familia de la víctima y la disposición del club de suspender a los acusados. “La subcomisión de rugby del club Náutico Arsenal Zárate en representación de todos los que integramos nuestro club, lamentamos lo acontecido y repudiamos enérgica y contundentemente cualquier hecho de violencia. Nos solidarizamos con los amigos y familiares de Fernando por su lamentable pérdida”, decía parte del comunicado. En otra parte afirmaban que no es esto lo que pregona el club hacia sus jugadores.

Comunicar este hecho y hablar también del entorno del Rugby es un desafío que no todo el periodismo asume. Si bien hubo hechos recurrentes de peleas en boliches que involucran a jugadores, incluyendo algunos casos indignantes de agresión a personas sin tierra (como sucediera hace poco con jugadores del Club San Cirano entre otros) o de abuso sexual (un caso en Mendoza donde se denunció a 5 jugadores de abusar de una mujer, uno de ellos “hijo del poder” al ser familiar de un diputado de la UCR-Juntos por el Cambio) o el conocimiento de indignantes twits del jugador Pablo Matera, ex capitán del seleccionado argentino. La generalización no sería la manera más pertinente para comunicar el indignante hecho. No es un deporte el que, en sí, fomenta estás acciones, que además es el mismo deporte que tuvo la mayor cantidad de detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura. Incluso en el sitio de Facebook del Club Arsenal de Zarate alguien comenta recordando que hubo un entrenador asesinado por la Triple A. Si hay cuestiones a analizar vinculada a rituales machistas de golpizas que también se ven en escuelas militares, o de demostración de fuerza física que muchas veces es el canal que conduce a la búsqueda de pelea, algo que puede ser más recurrente en un deporte de contacto físico, pero que no es ni una característica permanente ni se reduce a los deportes de contacto. Distinto es el análisis sobre como se pronuncian las instituciones (incluidos clubes) en la cotidianeidad.

Dicho esto resulta pertinente señalar que la comunidad del Rugby, más allá de las autoridades de los clubes no se pronunció con la fuerza esperada. En otros momentos se hablaba mucho de los “valores del Rugby” insinuando una suerte de superioridad moral sobre el resto. No se repudió este crimen con la misma fuerza con la que solían jactarse de tener aquellos “valores”. Esto probablemente genere un mayor repudio por parte de quienes no conocen este deporte. El primer comunicado de la UAR, muy mal escrito, no aportó mucho para evitar esta indignación. Mientras los medios hegemónicos comunican el hecho hablando del “crimen de los rugbiers”, como si este hecho aberrante fuera obra de un deporte. Como acusar al fútbol de los cantos racistas y sexistas que hoy en día suenan en las tribunas y de la impunidad de jugadores como Sebastián Villa, Rossi, o las acusaciones a Thiago Almada y sus compañeros de Vélez por abusar de una chica en una fiesta clandestina durante la pandemia, o las muertes causadas por barrabravas. Como atacar al Rock por la masacre de Cromañón.

Ningún medio tituló, por ejemplo, “el asesinato de los pibes de colegio privado” o “el crimen de los zarateños”, lo que sería ofensivo para una ciudad de más de 130.000 habitantes.

Los asesinos, no vienen, ni de una villa, ni de un asentamiento, a cuyos habitantes muchas veces se les señala y margina sin motivo. Tal vez por eso nadie salió a pedir penas mas duras o bajar la edad de punibilidad (si bien los agresores eran mayores). Y no solo eso: hubo muestras de racismo explícito en este crimen y en el accionar de los agresores ¿hay una campaña fuerte para erradicar el racismo?

Las prácticas miserables y la vida cotidiana

Lo aberrante de los hechos ante la inocencia de la víctima y la calma de sus padres, muestra una indignación que moviliza a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Pero mas allá de la alevosía de este hecho que lo distingue de otros, hay una sumatoria de actitudes que son recurrentes en la sociedad.

Una de ellas es la de excusarse buscando chivos expiatorios. ¿Cómo puede ser que lleguen hasta a acusar a la joven que se acercó a hacer RCP?. Los chivos expiatorios están muy presentes en la sociedad. Cuando sucedieron las muertes en Time Warp (la fiesta de música electrónica) se habló mas del consumo de drogas que de las responsabilidades de sus organizadores. Acusar a la víctima viene siendo una práctica tristemente recurrente como en muchos femicidios y desapariciones como cuando ocurrió el femicidio de Melanie en 2016 y «el gran diario argentino» titulo una nota sobre ella señalando que «amaba a los boliches y abandonó la secundaria». Cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido se publicaron las peores barbaridades sobre el caso, que incluso llegaron a generar agresiones hacia la familia que lo buscaba: que buscaba a su hijo o hermano desaparecido y luego muerto.

Las «familias bien» de estos agresores, no mostraron ningún remordimiento. Se burlaron de los padres de Fernando, atacaron a testigos y acusaron a personas que incluso quisieron solidarizarse. Mientras mataban a Fernando, algunos de ellos golpearon también a su amigo y a quienes intentaban separar y amenazaron a testigos. Atacar la solidaridad fue una práctica muy frecuente en la etapa mas oscura de nuestra historia durante la última dictadura militar… el tristemente recordado «no te metas».

¿Y los «mano dura» donde están?

No hubo ningún pronunciamiento de las figuras políticas que suelen aparecer para pedir «mano dura» cuando hay un crimen cometido por un pobre. José Luis Espert, quien había pedido convertir en «queso gruyere» a los delincuentes brilló por su ausencia, poco tiempo después de reiterar su pedido de «cárcel o bala» hacia quienes cortan una calle en una manifestación. No hay pronunciamientos de Patricia Bullrich, ni de Mauricio Macri, quienes tiempo atrás justificaron el accionar de Chocobar. Al parecer les gusta mas solidarizarse con un policía que mató por la espalda que con una víctima. Pablo Kukoc, el asesinado por Chocobar, no pudo tener el juicio justo que están teniendo estos agresores, y no había matado a nadie. Tampoco hubo declaraciones de Javier Milei, quien permanentemente repetía comentarios despectivos como «zurdo de mierda» u otros, mientras hablaba de «superioridad moral y estética».

No hay manifestaciones de repudio por parte de muchas personas que sistemáticamente se burlaban de organismos como el INADI, abogando por su disolución. ¿Atacaban al INADI por su mala gestión o para defender su libre «derecho al racismo»?

Epílogo…

Mientras iniciaba el juicio, a casi dos años del asesinato, se conocieron imágenes de una violenta golpiza en Formosa. Una niña estaba luchando por su vida en Rosario luego de recibir el impacto de una «bala perdida» disparado por alguien mientras festejaba el año nuevo. Relacionado a esto, se viralizó el video de un sujeto disparando desde el balcón de un departamento en el barrio porteño de Balvanera: tenía un arsenal de armas, todas legales. Durante el año pasado se cometieron 249 femicidios: uno cada 32 horas.

Todo esto sucede mientras se ataca a distintos sectores de la clase trabajadora, como los docentes, de parte de gobiernos. Se criminaliza a quienes se manifiestan y sobre todo a quienes menos tienen. Incluso, desde medios de comunicación, se atacó a las millones de personas que salieron a festejar la obtención del campeonato mundial por parte del seleccionado de fútbol mostrando que la ciudad había quedado «sucia» después de que mas de 5 millones de personas se hayan concentrado en las calles, el mismo recurso utilizado cuando hay una movilización reclamado por un femicidio o un caso de gatillo fácil donde la noticia no es ese crimen sino «la pared pintada».

Mientras tanto los medios cubren a diario el juicio en Dolores. Se señala a «los rugbiers», pero poco se habla de sus familias. Poco se habla de la necesaria concientización sobre el racismo, la violencia y los discursos de odio. Se idealiza a las escuelas pero se ataca a los docentes ¿hay contenidos sobre estas temáticas (racismo, violencia y odio) en los programas escolares? ¿o solo depende de la voluntad del docente también a riesgo de recibir sanciones por «adoctrinamiento»?

Los discursos de odio, el racismo, y la naturalización de la violencia son pasos previos a hechos como este. Las relaciones con otros episodios y la ausencia de ciertos actores ante este hecho, no son casuales.

Es fundamental la reflexión sobre este hecho mas allá de la condena a los asesinos y lo ejemplar o nó que esta pueda ser. Un aprendizaje social que nos permita interpelarnos sobre nuestra convivencia con muchas de estas prácticas mas allá del asesinato en si. Los asesinos son hijos de esta sociedad. Hijos sanos de este sistema.