Argentina 2022: las victorias LGBT+ y las deudas pendientes

El año 2022 en Argentina tuvo muchos altibajos en materia de derechos LGBT+. El pedido de una Justicia transfeminista y con perspectiva de géneros es un reclamo cada vez más fuerte, y una de las deudas pendientes. A pesar de las pequeñas grandes victorias, las violencias y el odio no disminuyeron. A modo de balance, los reportes de las organizaciones y algunas de las mejores y peores noticias que dimos a lo largo de este año. Por Agencia Presentes.

Higui absuelta

A tres meses de iniciado el año, un logro judicial puso de pie a la militancia feminista LGBTIQ+ en Argentina: fue absuelta Higui de Jesús, atacada por lesbiana, y acusada por defenderse. El 16 de octubre de 2016 había ido a visitar a su hermana en Lomas de Mariló (San Miguel) y sufrió un ataque en un pasillo del barrio por parte de un grupo de hombres que la hostigaban por su expresión de género y su orientación sexual. En el ataque se defendió e hirió de muerte a uno de ellos. Sin acceso a la justicia, estuvo presa durante ocho meses y luego con prisión domiciliaria, hasta el día de la absolución.

🇦🇷⚖️ABSUELTA

✊🏽🎉📢¡Luego de tres días de juicio la Sala C de los tribunales de San Martín finalmente absolvieron a Higui! pic.twitter.com/N7cvecvZ3V — Agencia Presentes (@PresentesLatam) March 17, 2022

Cuatro condenas por travesticidios y transfemicidios

Este año hubo cuatro condenas a travesticidas en distintos puntos del país: Chaco, Misiones, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires.

Justicia por los transfemicidios de Evelyn Rojas (Misiones) y Melody Barrera (Mendoza)

En marzo en Misiones se dictó la primera sentencia por crimen de odio en esa provincia: el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio, por femicidio y crimen de odio de género y expresión hacia Evelyn Rojas. Ramón Da Silva era la pareja de Evelyn. “Es un precedente importantísimo, sobre todo para la diversidad: un antes y un después acá en Misiones”, dijo en ese momento el fiscal del Tribunal, Martín Rau, a Presentes.

Esta es la primera sentencia por crimen de odio de la provincia de Misiones.

Un jurado popular en Mendoza condenó por homicidio agravado por odio a la identidad de género al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio. En septiembre, lo sentenció a prisión perpetua por el transfemicidio de Melody Barrera, de 27 años, perpetrado en 2020. Este también, como el de Misiones, fue un juicio histórico para la provincia de Mendoza.

Justicia por Fabiola Ramírez (Chaco) y Alejandra Salazar (Caba)

En mayo, la Justicia chaqueña condenó por homicidio simple a 16 y 19 años de prisión a Ramiro y Hernán Rodríguez por el crimen de la joven trans y militante LGBTIQ+, Fabiola Ramírez.

A fines de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Rodrigo Keilis, culpable del homicidio de Alejandra Salazar.

Sin embargo, ni en el caso de Alejandra ni en el de Fabiola se incluyó el término travesticidio ni el agravante por crimen de odio.

Al fin: nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS

En materia de avances legislativos, después de cinco intentos a lo largo de seis años se aprobó la nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis y otras ITS. “Esta ley me va a cambiar la vida definitivamente. Me enteré de mi diagnóstico mediante un test preocupacional en una situación de intentar ingresar a un trabajo donde finalmente no ingresé. Sé que hay muchas personas a las que esto les sigue pasando. Y ahora vamos a tener un marco legal que nos ampare”, contó en ese momento Manuel Ferreiro, coordinador provincial de CABA de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP).

Tortazo en Córdoba

El fin de semana del 26 y 27 de febrero se realizó el “Tortazo”, en La Bolsa, Córdoba. Fue un encuentro de identidades lésbicas convocado por la organización Alerta Torta, dos días de camping, debates, bailes, talleres, comidas, pileta, con el objetivo de construir una agenda Tortx.

Crímenes de odio y travesticidio social en cifras

En 2022 la organización travesti trans La Rosa Naranja, con sede en la ciudad de Buenos Aires, contabilizó más muertes que el año pasado: fueron 67 los travesticidios sociales -muertes a edades tempranas por causas evitables- de mujeres trans, travestis y transgéneros y 3 de varones trans. En tanto los travesticidios vinculados a violencias letales fueron por lo menos 7.

Aldana Lorenz murió apenas empezado el 2022. Había sido atacada el 22 de diciembre de 2021, tres días después ingresó al hospital Cullen en Santa Fe, y falleció el 3 de enero. Meses después, la Justicia santafesina imputó a su hermano como autor del crimen y dictó la prisión preventiva. Además, se investiga a la madre por “abandono de persona” y al personal del hospital que dio intervención a la policía 10 días después del ingreso de la joven con traumatismo de cráneo.

Una semana después de la muerte de Aldana, policías de San Isidro hallaron asesinada a cuchilladas a una mujer trans de 46 años, de apellido Giacobbi. Fue en una vivienda de la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires.

A fines de marzo, Fernanda López, una travesti de 33 años que vivía en Concordia, una ciudad al noreste entrerriano, fue víctima de un ataque de arma blanca. Fueron les vecines, igual que en San Isidro, quienes advirtieron a la policía que había una persona herida en el piso. Fernanda fue trasladada al hospital Delicia Masvernat, donde el parte médico indicó que había llegado sin vida.

Invierno con aumento de violencias LGBT+

El invierno fue especialmente violento para las personas trans y travestis. La Pancha Quebracho, transformista ícono de Mar del Plata, fue asesinada en esa ciudad den agosto.

En Santa Fe Alejandra Ironici, pionera de la lucha trans travesti de la ciudad, también fue asesinada en ese mes. Alejandra Ironici tenía 43 años y era la coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa (MISER) de Santa Fe. Además, fue impulsora de importantes avances en derechos humanos para el colectivo trans travesti, y la primera en recibir su DNI con el cambio registral y en acceder a un puesto de docencia en el Estado santafesino.

Mientras en Río Negro, Sofía Vera, una mujer trans de 42 años, fue baleada y falleció´. Los medios no respetaron su identidad de género. “Vemos este hecho como un crimen de odio. Y repudiamos la manera en que se difundió. Me sigue poniendo muy mal que sigan refiriéndose a nosotras como género masculino, desconociendo en absoluto la autopercepción”, dijo a Presentes Amira Cerda, activista e integrante de la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales (ATTS) de Cipolletti, Río Negro.

En Salta mataron a Carina Guzmán. Recién iniciado septiembre, en La Plata, a otra persona trans, Nicol Ruiz, su cuñado la golpeó en la cabeza y la mató.

Ese duro invierno, una mujer trans murió por falta de atención médica en una cárcel de Mar del Plata. Sasha había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron en camilla a recibir atención extramuros. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía monitoreando su situación, reclamó que se investigaran las causas de su muerte y la incidencia de la falta de acceso a la atención sanitaria.

Ataques a LGBT+ en calles, apps y boliches

En 2022 hubo diversos ataques odiantes tanto en las calles como en boliches de distintos puntos del país. También hubo un incendio en el mítico Hotel Gondolín.

En abril, una mujer trans fue abusada en una comisaría de Ciudad de Buenos Aires en una revuelta.

Una trabajadora sexual trans fue atacada en San Martín, provincia de Buenos Aires, en octubre.

Un mes después, en noviembre, se denunciaron agresiones a mujeres trans en Catamarca.

Odio a través de aplicaciones de citas

En los últimos meses del año, empezaron a preocupar las agresiones en relaciones a través de aplicaciones de citas como Grindr.

Pablo Delía, de 34 años, vivió un ataque en su casa en Ciudad de Buenos AIres por parte de dos hombres que había contactado a través de esa aplicación de citas. Lo ahorcaron, quisieron drogarlo y golpearlo. No era el primer ni el único caso donde se identificó al mismo victimario. “Cita a la gente en redes de contacto gay simplemente para hacerles daño: en muchos casos drogarlos y lastimarlos”, dijo a Presentes Delía, director de teatro, dramaturgo y docente. En sus historias de Instagram contó que “hay más de 5 testimonios de personas que este mismo agresor drogó, robó, violentó”.

Intento de lesbicidio en Caba

Poco después, también en la Ciudad de Buenos Aires, hubo un intento de lesbocidio en Almagro. Marta y Josefina venían denunciando hostigamiento desde hace tiempo: gritos, maltratos y situaciones de violencia. Pero sus denuncias previas habían sido desestimadas.

El 30 de octubre un hombre ingresó por la fuerza a su casa, golpeó a Marta Zelaya hasta dejarla inconsciente y la asfixió con pintura acrílica. La encontró su pareja Josefina Flores.

Hicieron la denuncia en Comisaría 3A y la policía la radicó como “lesiones leves”.

Censo 2022 con identidad de género

Uno de los avances en el 11° Censo de la Argentina que se realizó este año fue la incorporación de una pregunta dentro del apartado de «Población» sobre la identidad de género. Al consultar sobre el sexo asignado al nacer, se ofrecieron tres opciones: mujer/femenino; varón/masculino y x/ninguna de las anteriores. Luego, una segunda pregunta apuntaba a cómo se considera la persona de acuerdo a la identidad de género, con ocho opciones: mujer; mujer trans/travesti; varón; varón trans/masculinidad trans; no binario; otra identidad/ninguna de las anteriores; prefiero no contestar; ignorado. Ambas preguntas estuvieron destinadas a la totalidad de la población censada.

Justicia con altibajos

La absolución a Higui de Jesús fue el hito judicial de este año. Pero hubo altos y bajos en la Justicia argentina respecto de las causas LGBTIQ+, con condenas y absoluciones.

Praxedes Candelmo había denunciado en diferentes instancias judiciales que el Bambino Veira la había violado en los años 80. En junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el estado argentino desprotegió a la víctima en al menos dos de las innumerables ocasiones en las que sus derechos fueron vulnerados. Se trata del reconocimiento de que el Poder Judicial de la Argentina trató a Candelmo igual que las hinchadas de los estadios o los comunicadores de radio y televisión que al día de la fecha se siguen riendo con las aventuras de Veira, indicaba Franco Torchia en esta nota.

En julio, en un fallo histórico, la Justicia absolvió a veinte mujeres trans y el marido de una de ellas del delito de comercialización de drogas en un fallo histórico, elaborado con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional.

El mismo mes, la actriz trans Zulma Lobato ganó un juicio a Crónica TV, por filmarla sin su consentimiento mientras sufría una descompensación en una entrevista en el 2011.

En octubre, la Justicia ordenó que un docente de Misiones discriminado por su orientación sexual recibiera una indemnización reparatoria. El joven había sido despedido del colegio donde trabajaba cuando contó que se casaba con un hombre. Y contó que donará el dinero a una organización LGBT.

Deudas pendientes

La Justicia aún tiene deudas muy importantes con la comunidad LGBTIQ+.

Siguen los rastrillajes para encontrar a Tehuel De la Torre, el joven trans que desapareció en marzo de 2021, pero no hay rastros de su cuerpo. En marzo de 2022, el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, resolvió elevar a juicio la causa por homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Todavía no hay fecha para que el juicio se desarrolle. Los dos imputados son Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, ambos detenidos y procesados.

En septiembre, en Tucumán, absolvieron al único imputado por el transfemicidio de Cynthia Moreira. Por una mala investigación, sigue impune el crimen de la joven tucumana que fue asesinada en 2018.

También fue absuelto el juez que en 2019 había sido denunciado y suspendido por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera.

Luchar sirve

-Las escuelas bonaerenses sumaron las categorías trans, travesti y no binarie en sus inscripciones.

-En 2022 se hizo la primera marcha internacional del Orgullo en la frontera entre Argentina y Bolivia. También la primera marcha plurinacional LGBT en los valles Calchaquíes.

Este año, el Archivo de la memoria trans llegó al Museo del Bicentenario con una muestra inédita.

El Estado argentino, además, reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, perpetrado hace once años, y firmó un acuerdo histórico. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio. “Esto deja un precedente para intentar que no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años”, dijo Gabriel, su pareja, en el acto, al que asistió vestido con prendas de Octavio.

-El Estado creó una nueva línea de apoyo económico para travestis y trans mayores de 50 años, y por primera vez una sobreviviente trans de la dictadura (Karina Pintarelli) recibió una reparación del Estado Nacional.

Y este año, la activista trans Alba Rueda, fue designada Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Sólo cinco países en el mundo cuentan con ese rol: Argentina, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Alemania. Rueda además fue reconocida por la revista Time como una de las 100 líderes del futuro.