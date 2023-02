Dua Lipa rechaza participar de la inauguración de Qatar 2022 por la violación a los DD.HH. en ese país

#ANRedMundial | Así se expresó la reconocida cantante británica Dua Lipa ante los rumores que circulaban sobre su participación: «hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol», expresó. Se suma así a las voces a lo largo del mundo que rechazan la celebración del Mundial de fútbol en un país en el que las relaciones homosexuales están prohibidas y son sancionadas penalmente, no existen los derechos laborales más básicos y donde trascendió que más de 6.500 trabajadores han fallecido en la construcción de los estadios. Para la ceremonia inaugural está confirmada la presencia de Shakira, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie,Trinidad Cardona, Davido y Aisha. Por ANRed.



La artista británica de origen albanokosovar Dua Lipa confirmó que no estará en la inauguración de Qatar 2022, a través de una historia en su cuenta de Instagram: «hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol«, escribió.

Con esta declaración, Dua Lipa se suma a las voces que rechazan a lo largo del mundo la celebración del Mundial de fútbol en un país en el, por ejemplo, las relaciones homosexuales están prohibidas y son sancionadas penalmente, no existen los derechos laborales más básicos y donde, según algunas investigaciones, más de 6.500 trabajadores han fallecido en la construcción de los estadios que albergarán los partidos.

Como ejemplo de ello es la campaña impulsada por la organización Boycott Qatar, que se viene expresando las últimas semanas en varios estadios de la Bundesliga las hinchadas de diversos clubes, como la del Borussia Dortmund o la del Hertha Berlín, que mostraron banderas con la consigna #BoicotQatar2022, en repudio a la realización del mundial en ese país, ante la falta de respeto a los derechos humanos y por la explotación de personas migrantes en la construcción de los estadios. «15.000 muertos por 5.760 minutos de fútbol. Vergüenza«, rezó una de las banderas del Olympiastadion, donde el Hertha recibió al Bayern Munich.

También el exfutbolista francés Eric Cantona rechazó esta edición del Mundial: «no lo veré, ha muerto gente construyendo los estadios. No es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol», remarcó.

Mientras que el reconocido influencer Ibai Llanos también se ha mostrado contrario a este Mundial y la semana pasada reveló que rechazó una invitación para viajar acompañando a la selección española.

En este marco, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llamó a las federaciones participantes de la Copa a que no politicen el evento y se centren en el fútbol. A lo que Amnistía Internacional le respondió que «en lugar de esconderlos debajo de la alfombra», cree «un fondo para compensar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo y garantizar que las personas LGBTI no sufran discriminación ni acoso».

En tanto, sí hay una gran cantidad de artistas que confirmaron su presentación en diferentes instancias durante el desarrollo de Qatar 2002. Es el caso de Shakira, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie,Trinidad Cardona, Davido y Aisha, que confirmaron su participación en la inauguración del Mundial de fútbol, según informó la cuenta oficial de World Music Awards.

También, del 19 de noviembre al 18 de diciembre, tendrá lugar el FIFA Fan Festival al que se podrá ingresar de manera gratuita a los conciertos que realizarán Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS. También están confirmados Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams para presentarse en Doha, y habrá tres festivales de música: Daydream Festival (con las participaciones de Armin van Buuren, ATB y Dimitri Vegas & Like Mike), el Arcadia Spectacular (con Meduza, Paul Van Dyk y Nervo) y ARAVIA (con Axwell, David Guetta y Hardwell).