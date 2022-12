Ni el repudio al intento de magnicidio frena el ajuste

Alquileres 64,6%, por la aplicación del Indice de Contratos de Locación (ICL). Subtes 40% pasará de $30 a $ 42. Colegios privados 9% en provincia de Buenos Aires, último tramo de un aumento total del 25%. Pero el impacto mayor será dado por la segmentación tarifaria que comenzará a regir desde el 1° de setiembre y que se verá reflejado en las tarifas de gas y luz que se pagarán en octubre. Medicina pre-paga 11,53% desde octubre. En 10 meses aumentará 87,9%. En 12, 104,8%, por encima de la inflación. En la cuarta semana de agosto la suba en Alimentos y Bebidas fue del 1,7% y acumula en el último mes un incremento de 6,6% (contra 6% de julio), según la Consultora LCG. Verduras 11,9%. Panificados 9,7%. Azúcar 9,4%. Lácteos y huevos 8,6%. Frutas 6.5%. Bebidas 6,5%. Taxis en CABA, 30% en setiembre y 20% en noviembre. En éste contexto te contamos todo el panorama sindical con los principales conflictos de las y los trabajadores. Por Mario Hernandez

Al incremento de precios y tarifas se suma la política fiscal como la principal variable de ajuste. A fines de agosto se anunció la reducción del presupuesto para este año en $128.000 millones (0,16%) del PBI. En términos nominales, es más del doble de lo que se espera reducir con la segmentación tarifaria ($47.500 M). Estos recursos se eliminaron de las necesidades de financiamiento del Tesoro para este año. En total se redujo el presupuesto por $210.000 M en distintas partidas y luego se reasignaron $82.000 M a pagos de personal y transferencias a empresas públicas, por lo que el ajuste neto es de $128.000 M. Como lo manifestó el propio Ministerio en un comunicado oficial, el criterio que predominó fue que se trataba partidas subejecutadas.

Cuando la oficina de presupuesto del Congreso mostró la ejecución presupuestaria de julio, congeló a todo el mundo al evidenciar un considerable ajuste fiscal. Esto sin contar el monumental ajuste de agosto que, sobre el ajuste anterior, realizó el nuevo ministro, y puede verse en la gráfica siguiente.

Una mención especial merece el ajuste de tarifas de energía. Al respecto escribió Alejandro Marcó del Pont:

“Desesperado por satisfacer lo acordado en cuanto a la reducción del déficit fiscal, el Gobierno se empeña en recortar subsidios, que no son más que impuestos pagados por la ciudadanía y destinados por el Gobierno, en este caso a solventar las ganancias empresarias de energía a través de subsidios, que de recortarse pasan a la factura del usuario del servicio. Lo llamativo es que lo hace desconociendo el aumento planificado con anterioridad, de hecho, por el Decreto Nº 332 de junio de 2022, o sea, hace menos de dos meses.

No se explica adecuadamente, ni se conoce, la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, pero se sabe que hay que aumentarlas. La guerra es el gran pretexto, pero de 2015 a 2019 las tarifas de luz y gas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentaron entre 3.800% y 5.500% en energía eléctrica, en el caso del gas; en el mismo periodo, 2015 a 2019 la media rondó 1.900%. Esto quiere decir que en forma acumulada la luz aumentó 205% todos los años y el gas 140%. Si tomáramos 7 años, para no incluir 2022 año de la guerra, 2015-2021, tendríamos aumentos anuales acumulado de 105% y 125% en luz y 87%% para el gas. ¿Eran necesarios antes de la guerra semejantes aumentos, sin auditar el cumplimiento de la inversión de las empresas ni su tasa de ganancia? No creo que exista país en el mundo con tales incrementos.

En 2022 las tarifas ya han subido un 42%, pero