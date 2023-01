Â«GuzmÃ¡n se fue: ahora que se vaya el FMIÂ»: este sÃ¡bado movilizan contra el pago de la deuda

La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda convoca a concentrar este sábado 9 de julio a las 14.30 en el Obelisco para luego marchar a Plaza de Mayo en rechazo al pago de la deuda y por la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. «La corrida cambiaria, las presiones para una mayor devaluación, las dificultades para segmentar y aumentar las tarifas energéticas enmarcan la salida de Martín Guzmán y continuarán condicionando a la nueva Ministra, Silvina Batakis, junto a la tensión generada como resultado de los múltiples fracasos del plan económico de cara a las necesidades populares: una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional, es la que más crece en el mundo), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega. La suspensión del pago hasta tanto una investigación integral establezca si la deuda es o no legítima y legal pueden sentar las bases para un plan económico que ponga en el centro los intereses y necesidades de las mayorías, en vez de velar por los intereses del capital financiero, el FMI y los grandes exportadores», sostiene. Por ANRed.

«Guzmán se fue: ahora que se vaya el FMI». Así comienza el comunicado de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, cuyas organizaciones integrantes convocan a concentrar este sábado 9 de julio a las 14.30 en el Obelisco porteño para luego movilizar masivamente a la histórica Plaza de Mayo, en reclamo del no pago de la deuda y por la anulación del acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, convocan a movilizar también en diferentes puntos del país.

«El protagonismo popular en las calles es el camino principal para derrotar a la inflación, el ajuste, el saqueo y la entrega y cambiar el plan económico, algo que el gobierno del FdT no quiere hacer. Para dar respuesta a las urgentes demandas populares hay que suspender el pago de la estafa de la deuda, anular los acuerdos con el FMI y echarlo del país», remarcan desde la autoconvocatoria.

En el mismo sentido agregan: «la crisis económica y social desembocó en una nueva crisis política: la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía se produce en el marco de la demanda del FMI por mayores ajustes y una devaluación y ante las dificultades del país para cumplir con sus exigencias. La corrida cambiaria, las presiones para una mayor devaluación, las dificultades para segmentar y aumentar las tarifas energéticas enmarcan su salida y continuarán condicionando a la nueva Ministra, Silvina Batakis, junto a la tensión generada como resultado de los múltiples fracasos del plan económico de cara a las necesidades populares: una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional, es la que más crece en el mundo), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega«, enumeran.

Con respecto a la inflación en particular, sostienen: «esa inflación es parte constitutiva del propio acuerdo con el FMI: tiene como objetivo disminuir el gasto estatal en términos reales, suprimir el consumo local, aumentar las exportaciones y la disponibilidad de divisas para continuar pagando la estafa de la deuda. Bajo su Ministerio, Guzmán, en línea con la concepción ortodoxa del poder económico dominante, no aplicó ninguna medida de urgencia para contener la inflación, sin ajustar los ingresos de las mayorías populares: no aumentó las retenciones, no aplicó la Ley de Abastecimiento, ni consiguió mínimas medidas paliativas en el acuerdo con el FMI. Está claro que la inflación es funcional a los intereses del FMI (y de los especuladores y usureros que se presentan como ‘acreedores’) que quieren asegurarse su pago, pero al mismo tiempo destruye los ingresos populares (salarios, jubilaciones, programas sociales), atacando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo».

Con respecto a la convalidación de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri por parte del gobierno de Alberto Fernández, desde la autoconvocatoria señalan: «si no se anulan los acuerdos con el FMI, tanto la estafa armada por Macri en 2018 como el reciente acuerdo del Gobierno de Fernández para pagarla – pese a su propia denuncia judicial de su carácter fraudulento -, el FMI seguirá exigiendo mayores ajustes en la economía nacional en cada nueva ‘revisión trimestral’: mayores tarifas, mayor devaluación, incremento de las tasas de inter