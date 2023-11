El Chubutazo que torció el brazo al lobby minero: se derogó la ley de zonificación

Mariano Arcioni volvió a cometer otro error en subestimar a un pueblo que desde hace 20 años no para de resistir a la megaminería. Durante 6 días ininterrumpidos de marchas y actividades que comenzaron a hacer tambalear el mensaje de “no dar marcha atrás” que daba el gobernador en los medios. La lucha antiminera atraviesa las clases sociales y eso se vio tanto en las calles como en la ruta. El oficialismo que conduce una provincia en crisis permanente quedó reemplazado por el lobby minero y con el aval del gobierno nacional se lanzó a la aprobación de la zonificación minera con la escasa ventaja de 3 diputados. El estallido social se alimentó con la bronca acumulada de los gremios estatales y la masiva participación de los trabajadores del sector marítimo que paralizaron la producción y salieron a la calle combinando el reclamo con el rechazo a la reforma de la ley de pesca. El resultado: el Chubutazo con triunfo popular y la derogación de la Ley de Zonificación minera en la meseta. Por ANRed.

Ésta mañana la Legislatura de Chubut volvió a sesionar, pero en ésta oportunidad en forma virtual, para tratar la derogación del proyecto de zonificación minera que fue aprobado la semana pasada con 14 votos a favor. Luego de seis días consecutivos de protestas y represión, ayer el gobernador Mariano Arcioni informó mediante su cuenta de Twitter que derogarían la ley y llamarían a un plebiscito de consulta para toda la provincia.

La sesión comenzó alrededor de las 8hs y en las afueras de la legislatura en Rawson una multitud escuchó la sesión atentamente. En diálogo con ANRed Liliana Battistotti integrante de la Asamblea Vecinos Rawson Playa «el gobernador presentó un proyecto para derogar la Ley de zonificación y otros diputados también, es decir, hay tres proyectos de derogación. No han tenido en cuenta que el pueblo se iba a movilizar de ésta manera. Hace seis días que estamos en la calle y cada vez es mas fuerte la movilización» agregó «El pueblo no se va a olvidar, no los vamos a perdonar y van a sufrir el rechazo de toda la población en dónde estén».

Una vez que se conoció la derogación del proyecto estalló la alegría popular de un pueblo que desde hace 20 años viene luchando para proteger sus territorios de la rapiña de las empresas extractivas que pretenden instalar sus emprendimientos a costillas de la destrucción del ecosistema.

Desde la Legislatura los manifestantes se dirigieron hasta la residencia del gobernador bajo el grito de: «¡fuera Arcioni fuera!» y «el pueblo unido jamás será vencido».

«Vamos a festejar cuando la iniciativa popular sea Ley. Que esto le quede claro al gobierno nacional. Hemos tenido unos días terribles, el 15 nos enteramos temprano que querían meter el proyecto de zonificación para la sesión ordinaria del 16. La Asamblea de Rawson se vino bajo la lluvia a hacer la guardia legislativa como hacemos siempre desde hace 11 años. Así vinieron llegando de a poco todos los vecinos cuando se dieron cuenta que lo que les decíamos era así. Nuestras especulaciones eran ciertas, así comenzaron a llegar los compañeros de Trelew, de Madryn, empezó a salir todo el pueblo. Es aberrante lo que han hecho. Éste es un pueblo cansado de soportar los desmanes de éste gobierno. Las balas acá fueron feroces.» explicó Valeria integrante de la asamblea de Rawson y Corresponsale de ANRed.

Un nuevo revés para la megaminería en nuetro país. Como ocurría en diciembre del2019 en Mendoza cuando el pueblo que se movilizó durante días para impedir la modificación de la Ley 7722 y a pesar de la represión luchó en las calles y logró dar marcha atrás a la minería, hoy se repite la historia: el chubutazo frenó la decisión del gobierno provincial de Arcioni y nacional de Alberto Fernandez de avanzar con la zonificación de la meseta. Ahora exigen que se tranforme en Ley la iniciativa popular, porque el pueblo ya lo advirtió: «¡No es no!».