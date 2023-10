La historia de Agustín: ocho meses preso político en Chile

Agustín David Maril es oriundo de la localidad de Burzaco en el conurbano bonaerense. Durante el mes de enero se encontraba en Chile a metros de la Plaza Dignidad. Un lugar que, para esa época, era el epicentro de las marchas y reclamos populares que advertían al mundo entero que Chile despertó. Fue detenido el día 23 por Carabineros. Su familia viajó a los pocos días para poder acompañarlo. El Gobierno argentino y la Cancillería no se pronunciaron aún sobre este tema. Tampoco dieron respuestas claras a la familia. Por Federico Paterno (ANCAP).

La causa del joven está caratulada como lanzamiento de artefacto incendiario. Su detención ocurrió cuando Agustín se encontraba almorzando en una de las carpas que se dedicaba a los primeros auxilios durante el estallido social que tuvo el pueblo chileno. Ángel es uno de los ocho hermanos de Agustín, y accedió a hablar con ANCAP de la situación que padece hoy su hermano en el país trasandino: “como familia, nos enteramos a los cuatro o cinco días que él estaba detenido. Entonces, tomamos la decisión de viajar hacia Chile mi hermana Mara, mi hermana Luján, mi madre Cecilia y yo. Fue transcurriendo el tiempo, yo me volví, ahora hace poco se volvió mi hermana Luján y en Chile siguen estando mi hermana Mara y mi madre, acompañando a mi hermano, con el tema de las encomiendas, llevándole lo que se puede”. El contexto de la pandemia de Covid-19, hace que la familia no pueda tener contacto con Agustín por el momento.

El joven argentino de 20 años está hoy alojado en el módulo 12 de la cárcel de Santiago de Chile. En el módulo 14 era donde estuvo en primera instancia. Las fuerzas de seguridad alojaban a los presos de la revuelta social en ese lugar. Tras años de opresión de los gobiernos chilenos el pueblo se puso de pie y dijo basta. En ese contexto estaba Agustín dando su apoyo solidario. Malabarista por su afecto al arte circense y con un oído puesto en la música punk, llegó a Chile en julio del año pasado, tras su paso por la Costa Atlántica argentina, Rosario, San Luis, La Rioja, y Mendoza. Su última parada fue Chile. En el país vecino estuvo alojado en la comuna de Estación Central, siempre presente en las cotidianas marchas de la plaza Dignidad.

La defensa



En un primer momento el abogado de Agustín fue Arturo Vergara. Actualmente lleva adelante la defensa Oscar Magister del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. “Al principio le dieron 45 días de investigación y prisión preventiva y se siguieron extendiendo. Tuvo dos audiencias para revisar su medida cautelar y en las dos, reiteraron que siga con prisión preventiva”, aseguró el hermano. Y en cuanto a los avances que pueda tener su causa advirtió Ánge: “el juez determino en la audiencia del viernes que se hacia el cambio a prisión domiciliara, la fiscalía y la abogada del Ministerio del Interior, que esta como querellante, apelaron esa decisión y ahora hay que esperar que decide la cámara de apelaciones”. El pedido de la familia y el letrado fue ante el juzgado N °7 de Garantías de Santiago.

La detención



Agustín, como ya dijimos, se encontraba en la carpa de primeros auxilios almorzando cuando fue bruscamente detenido. En primera instancia, Agustín fue trasladado a la Comisaría de Ñuñoa y posteriormente pasó al Penal de Santiago 1 en el módulo 14, el cual estaba destinado por los Carabineros a manifestantes de los reclamos sociales en Chile. Desde hace meses que la APDH de Rosario, encabezada por el abogado Federico Pagliero, está apoyando a la familia y exigiendo la libertad del joven. Este organismo de DD.HH. fue parte observadora en la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes vía zoom.

Respecto al vínculo que sostiene la familia con Agustín, su mamá y una de sus hermanas son quienes pueden aún estar en Chile y tener contacto con él. Sobre esto nos comentó Ángel: “las veces que podemos llegar a comunicarnos con él, es más que nada para saludarnos, brindarnos apoyo y cariño”.

¿Y el gobierno argentino?

La familia intentó tener acercamientos al Gobierno Nacional para que puedan interceder por Agustín en esta causa que no se sostiene en ningún argumento certero. En reiteradas oportunidades la familia se acercó al Consulado argentino en Chile, sin éxito hasta el momento: “en Argentina, en la Cancillería, hemos llevados varias cartas, con organizaciones de Derechos Humanos también, solicitando que intervengan. Una de esas cartas fue recibida y nos recibieron a mí y a mi padre, y nos dijeron que iban a arbitrar todos los medios posibles para obtener la liberación de Agustín, cosa que al momento no vimos nada de eso, porque no se han pronunciado o por lo menos nosotros no lo sabemos. Nos reciben las cartas, nos reciben a nosotros, pero no han hecho nada por el momento, nos dicen que van a hacer todo lo posible para arbitrar, pero no lo hacen”, afirmó Angel.

Agustín, es uno de los más de 2500 presos políticos que tiene Chile actualmente. El afecto de su familia es un gran respaldo durante su vivencia en la cárcel de Santiago. Su mirada de solidaridad respecto a cómo pensar la sociedad lo llevó a Chile, lo hizo parte de un reclamo justo y hoy se encuentra después de ocho meses preso allí. Es un preso político. Está detenido de manera injusta y el gobierno argentino hasta el cierre de esta nota no tuvo ninguna acción concreta para que esto cambie. Su familia, amigos, y organismos de derechos humanos reclaman su inmediata libertad.