Chaco: la policía detiene a integrantes de movimientos que movilizaban en reclamo de alimentos

La Policía de Chaco detuvo a ocho manifestantes del MTR CUBA, cuando movimientos sociales se movilizaban hacia la Casa de Gobierno en Resistencia, en el marco del plan nacional de movilizaciones en todo el país del Frente de Lucha en reclamo a los gobiernos provinciales y nacional de la provisión de alimentos en cantidad y calidad para los comedores populares, el pago sin exclusiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el otorgamiento de elementos de limpieza e higiene. Las personas detenidas, la mayoría mujeres, entre quienes se encuentra la referenta provincial Viviana Toros, fueron trasladadas a la Seccional 2° de Resistencia. «No hay alimentos para los comedores, porque los fabricantes de los mismos no queiren aceptar el precio que el Gobierno les pone. Por lo tanto, no se logran las licitaciones, y no hay leche, azucár, yerba ni harina para los comedores de los compañeros. Estamos buscando una solución urgente para que se pueda solucionar el problema de llenar las ollas en los barrios carenciados», sostuvo Oscar Kuperman, referente del MTR CUBA. Por ANRed.

«Hace instantes, mientras un grupo de delegados de los barrios, junto a la referente provincial Viviana Toros, se movilizaban hacia la Casa de Gobierno para exigir alimentos, la policía provincial se llevó detenido a todo el grupo», denunció en un comunicado el Frente de Lucha, que detalló que las detenciones se dan en el marco del plan nacional de movilizaciones en todo el país de los movimientos sociales que integran el frente en reclamo a los gobiernos provinciales y nacional de la provisión de alimentos en cantidad y calidad para los comedores populares, el pago sin exclusiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el otorgamiento de elementos de limpieza e higiene.

Pasadas las 9, alrededor de 12 personas se hicieron presentes en la vereda integrantes del MTR-CUBA y el Polo Obrero, frente al ingreso de la sede gubernamental, sobre la avenida de Marcelo T. de Alvear, con carteles, pasacalles y una bandera. A pesar de mantener el distanciamiento social y estar con barbijos, tal como habían anunciado en el comunicado general del Frente de Lucha, fueron detenidos y detenidas por la policía provincial por supuestamente violar la cuarentena.

«Teníamos entendido en un principio que eran 12 los detenidos, luego que eran 14, pero ahora confirmamos que son ocho las personas detenidas. Los abogados ahora están viendo si pueden acudir a la Seccional 2 de Resistencia, donde se encuentran detenidos«, amplió Oscar Kuperman, referente del C.U.Ba.-MTR, en diálogo con ANRed.

«El reclamo es por alimentos para los comedores y merenderos. Hace ya más de tres meses que no recibimos ningún tipo de alimento – sostuvo Kuperman – También reclamamos elementos de limpieza y aseo, y una solución inmediata a la necesidad de los barrios más carenciados por la falta de agua y cloacas. El Gobierno viene prometiendo en muchas reuniones que venimos teniendo con diferentes funcionarios, pero no están cumpliendo ninguna de las promesas. En cuanto al IFE todavía hay compañeros que no lo han cobrado. Ayer nos dijeron que no hay alimentos para los comedores, porque los fabricantes de los mismos no queiren aceptar el precio que el Gobierno les pone. Por lo tanto, no se logran las licitaciones, y no hay leche, azucár, yerba ni harina para los comedores de los compañeros. Estamos buscando una solución urgente para que se pueda solucionar el problema de llenar las ollas en los barrios carenciados», remarcó.

El Frente de lucha está integrado por el Polo Obrero, el MTR Histórico, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR, M.I.D.O., MAR, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUP y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, la Agrupación 17 de noviembre, M.V. y J.S. MDL.

