12 de febrero de 2018

Derechos Humanos

Insólita acusación contra un integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga



Fermín Martínez es parte de un grupo de activistas en el campo de los derechos humanos y acompañan a familias víctimas del gatillo fácil y las desapariciones forzadas en el sur de nuestro país a través de su trabajo en Radio Zona Libre (medio que integra la RNMA) y Familiares y Amigos de Luciano Arruga. A través de un peritaje que impugnan, el fiscal José Gerez asegura que fue Martínez el que hizo la cartelería hallada en las inmediaciones de supuestos atentados ocurridos entre noviembre y diciembre de 2017 contra empresas petroleras. Para denunciar la persecución judicial y política, Fermín, su compañera Nadia París y la abogada Gisela Moreira, realizaron el jueves 8 una conferencia de prensa que fue cubierta por la Red Nacional de Medios Alternativos. Por RNMA.

"Estamos tratando de salir a dar respuestas al ataque mediático que viene haciendo el fiscal (general de la provincia José) Gerez en contra nuestro en las últimas semanas. También queremos exigir y dar cuenta de que no se nos está dando lugar a participar de la investigación. Es esa forma perversa que tiene el propio poder judicial de salir a apuntarnos públicamente pero no imputarnos de forma tal que no nos permite tener un acceso al control de la prueba. Vinimos a pedir una audiencia de control de acusación para poder rebatir el peritaje trucho con el que le endilgan a Fermín la escritura de los carteles y para exigirle al Estado que se pronuncie acerca de qué tipo de acusación van a tener hacia nosotros", reclamó Paris.

"Más allá del montaje que se está haciendo, lo que nosotros entendemos es que se intenta sacarnos de la calle, no permitirnos el ingreso a los juzgados y generar una estigmatización de la militancia que llevamos en las calles durante mucho tiempo. Lo único que pueden sentir fuerte o violento es el discurso que tenemos porque no nos toca hablar de cosas bonitas sino dar cuenta del sufrimiento de familiares de víctimas de desaparición forzada, de gatillo fácil. Nosotros somos muy duros con el accionar de cada uno de los funcionarios que en Neuquén, al ser un lugar más chico, son siempre los mismos los que intervienen y terminan siendo parte de las grandes redes de encubrimiento que hacen que las causas se mueran en la impunidad", explicó sobre las denuncias que realizan y a quiénes pueden molestar.

"A partir de Familiares y amigos de Luciano Arruga y de la tarea comunicacional que hacemos en Radio Zona Libre empezamos a proponerles a los familiares intervenir y generar la publicidad de estos procesos y realmente, gratamente nos hemos dado cuenta de que la gente tiene interés en el trabajo comunicativo y en escuchar otros relatos", destacó. "Con los medios limitados que tenemos es una tarea muy difícil y que no se puede hacer desde pocas personas. Se pueden generar redes de comunicación que nos permitan llegar con un mensaje claro, poner en cuestionamiento estas elaboraciones de odio que surgen del propio Estado. Por eso saludamos y agradecemos la tarea que hacen ustedes hoy, cuando a nosotros nos toca ser las víctimas de la represión del Estado", consideró Paris.

En lo personal, Paris expresó: "Al ser conscientes de lo criminales que son estas personas y de cómo utilizan a las instituciones, tenemos una preocupación concreta. Sobre todo por nuestro hijo. Nosotros salimos a la calle con él porque somos los padres y no tenemos ni queremos delegar esa responsabilidad sobre otra persona. Entonces este ataque direccionado a los dos nos tiene en un estado de angustia porque nos resulta sumamente doloroso que se nos incrimine injustamente y que podamos perder la libertad y que él se prive de crecer junto a sus padres. En lo personal, movilizados y dolidos por eso", planteó. "Por otro lado, con un balance que no deja de ser optimista dentro de esta realidad de mierda. Evidentemente la tarea que nosotros hemos decidido llevar a cabo por más que parezca que son transmisiones parciales, que no las escucha mucha gente o que no tenemos gran capacidad de movilización, de todas formas les molesta mucho y algo estamos haciendo bien para que les moleste mucho. Es el pequeño balance positivo y en este caso somos las víctimas de la causa armada y podemos dar cuenta gracias a la ayuda de los compañeros y el reconocimiento de nuestra propia militancia de que están aportando pruebas truchas para incriminarnos", denunció. "En la gran mayoría de los casos que conocemos, inclusive de nuestros lamien en el sur, estas posibilidades concretamente estructurales y económicas no existen. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de suprimirte la libertad sin tener un juicio justo. Contamos con la solidaridad de organizaciones y compañeros que nos van a ayudar, pero que lo nuestro sirva para darse cuenta de toda la gente que injustamente es devorada por la estructura criminal del Estado", planteó Paris.

El principal acusado

Fermín Martínez, por su parte, se encuentra en el nuevo rol de relatar su causa ante un medio: "Yo soy operador de la radio, así que mi trabajo jamás fue ser orador. Esto es bastante nuevo para mí porque nunca lo había desarrollado abiertamente aunque sí de forma escrita. En una declaración del fiscal Gerez dijo que tenían identificada a la persona que había hecho los carteles en los tres atentados. Esa fue una preocupación, porque justo estábamos volviendo del festival de Luciano", recordó. "Cuando llegamos a la región, nos acercamos al juzgado para retirar el expediente y poder leer lo que había pasado y lo toman de un curso que yo había hecho de mapudungun con los compañeros mapuches y como la escritura es en imprenta-cursiva toman letras irrelevantes para generar este peritaje. Nosotros venimos haciendo acompañamiento a movilizaciones y en casos de vulneración de derechos, hacemos intervenciones artísticas en la calle mostrando cómo el Estado genera represión sobre los pueblos", denunció. Además, sobre la acusación, explicó: "Yo no podría adjudicarme nada, porque ni los carteles que usamos en la calle los hago yo. Se junta una multisectorial y se hacen entre veinte o treinta personas y son convocatorias públicas".

"Estoy preocupado por el avance del Estado con este montaje, pero también estoy tranquilo a pesar de la contradicción porque pudimos hablar con peritos que nos ratifican que esto es una fantochada. Entiendo que se puede salir de este problema, pero viendo que el fiscal general quiere endilgarle estos atentados a cualquier persona, ahí viene la preocupación. Nuestra libertad está en juego", concluyó.

Cómo está orquestado el montaje

Hablamos con Gisella Moreira, abogada que desde el día del allanamiento llegó hasta el embalse Las Perlas donde viven Nadia País y Fermín Martínez para asumir su defensa. Lo primero que le preguntamos es por qué, durante la conferencia de prensa, denunciaron un montaje por parte de la Justicia: "Es bastante fácil porque desde el primer momento intentaron buscar un enemigo y como no tenían ninguna prueba concreta empezaron a hacer investigación de inteligencia y es ahí que dan con Nadia y Fermín y con otros compañeros que fueron los allanados en el mes de noviembre", explicó Moreira. "La última pericia lo que establece es que el autor de uno de los carteles que se encontraba en uno de los supuestos atentados –el de Kumenia- pertenecen a Fermín, ya que la letra es la misma. En ese atentado todavía no se ha podido establecer la causa, no tienen una hipótesis de cómo fue ese incendio, al menos en el expediente no figura", señaló. "Entonces, lo que nosotros denunciamos es que es una pericia trucha, porque la primera pericia que sea hace, que es una constatación entre los carteles que se encuentran en la casa de Fermín y los carteles que había en el supuesto atentado, da negativo. Luego, como Fermín estaba aprendiendo mapuche hace muchos años, le encuentran un cuaderno viejo e intentan hacer la pericia con ese cuaderno. Obviamente, como las palabras eran en mapuche, intentan determinar que hay una similitud y que es la misma persona la que escribió. Pero nosotros consultando a un perito, nos daba cuenta de que es una pericia mal hecha, que en realidad nunca se tienen que hacer pericias sobre letras más complejas como son las “w” y la “u” y es sobre esas letras que hacen las pericias y que determinan que la autoría es de Fermín", explicó sobre la falsedad de la supuesta prueba.

"La pericia es sobre un cartel que estaba en el lugar del atentado y que exige la libertad de Facundo Jones Huala y lo comparan con el cuaderno que tenía Fermín con el que estaba aprendiendo mapuche. El error de esa pericia es que se hace - la mayoría de los peritos calígrafos lo saben - sobre letras que no se deben hacer porque no se puede determinar la presión m la forma manuscrita, o como termina una letra", agregó Moreira. Para la abogada, "hay una construcción y un montaje e incluso nos tienen en una encrucijada porque a los compañeros no les formulan cargos y entonces tampoco pueden meter un perito y entonces nos obligan a pedir otro tipo de audiencia. Ellos no están procesados. Nosotros como precaución tomamos vista del expediente porque ellos fueron allanados y ahí es que observamos que había un pedido de pericia el 10 de enero y que el resultado estuvo el 15 pero al que recién tuvimos acceso la semana pasada".

RNMA: Cuando el Fiscal General de Neuquén, José Gerez, dice en los medios locales que tienen identificada a una persona y no lo nombran a Fermín ¿también estaría intentando que él no pueda defenderse

GM: Sí, porque no lo nombra pero lo vincula con la RAM, lo vincula con un grupo que es supuestamente terrorista. Y lo cierto es que el fiscal Gerez no ha podido demostrar, ni nadie ha podido demostrar que la RAM existe y que realiza actos terroristas. Por otro lado, Fermín y Nadia en la región son militantes sociales muy conocidos porque han estado a la cabeza de muchas luchas, sobre todo con las que tienen que ver con la desaparición de personas y con otras causas de derechos humanos. Ellos han sido los que las han encabezado. Es por eso que entendemos que también esto no es objetivo, sino que tiene cierta persecución política porque ellos dos son los que hacen las transmisiones de todos los juicios y denuncian a los jueces, a los fiscales, a la defensora y es algo que molesta.

RNMA: ¿Peligra la libertad de Fermín?

GM: El fiscal no se encuentra en condiciones de pedir la detención de Fermín porque incluso, supongamos que la pericia sea cierta, no pueden probar tampoco como los carteles llegaron ahí, no pueden determinar que esos carteles fueron dejados por Fermín Martínez. Entonces no le pueden adjudicar por ahora ningún tipo de delito salvo que sea a través de una irregularidad jurídica

Esto suele pasar porque en Buenos Aires no se vive como acá la cuestión mapuche. Acá la cuestión mapuche ha dividido aguas en varios aspectos y el fiscal va en la misma sintonía que el gobierno de Macri en el sentido que quiere perseguir a los mapuche, que vincula a cada persona que reivindica la cuestión mapuche con la RAM. Dijo en sus declaraciones que este tema de la RAM ha afectado al turismo lo cual es bastante ilógico. Yo entiendo que ha hecho toda esta pantomima, este circo, para dar cuenta de todo el operativo policial que se realizó en el mes de noviembre. Cuando se allanaron los domicilios 8 domicilios en dos provincias, Río Negro y Neuquén donde secuestraron carteles, libros, ese tipo de elementos.

El informe que da pie a la persecución

Sobre el informe del ministerio de Seguridad que vincula a Nadia Paris con la RAM, Moreira señaló: "Ese informe fue firmado en el mes de diciembre y allí Nadia aparece como un vínculo directo de la RAM pero a su vez le adjudican también vínculos con el Kurdistán y plantea que el Kurdistán también es parte de la RAM. Por ende ese informe es realmente e absurdo y tiene incluso imágenes falsas. Para llevar a cabo ese informe y empezar a investigar a todas las personas que figuran en él, no solamente se juntaron los tres gobernadores sino que también en Neuquén se juntaron los tres fiscales generales", advirtió. "Y no solo está marcada Nadia Paris sino también están citados nuestros compañeros de Zumba la Turba de Córdoba, integrantes de la RNMA, en un programa especial que hicieron para hablar sobre la situación de Kurdistan", recordó Moreira "Lo que uno puede ver en eso, es que ni siquiera hacen bien su trabajo – en el sentido de que si ellos quisieran vincular ni siquiera están dando con la clave. Porque por un solo hecho vinculan a Nadia con el Kurdistán y dicen que en Kurdistán también son terroristas. O sea, un total desconocimiento de las cosas que asombra", concluyó.

DESCARGAR

Foto de tapa: Prensa Partido Obrero