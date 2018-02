31 de enero de 2018

Trabajadoras/es

Los despidos masivos y la resistencia, una imagen que se repite

La lucha que llevan adelante los y las trabajadores y trabajadoras del INTI es como cualquier otra y es una escena que se viene repitiendo cada vez más en los últimos años: despidos masivos injustificados, persecución sindical, asamblea permanente y permanencia en los puestos de trabajo, los familiares que se acercan, las charlas entre los que adentro y los de afuera, la desmedida presencia policial, los bocinazos solidarios, los víveres que tanto hacen falta y los discursos catárticos de los y las despedidos que quizás por primera vez se animan a hablar en una asamblea. Por Antena Negra TV.

Recién en el día de ayer, cinco días desde que la noticia de los despidos se confirmó, los telegramas comenzaron a llegar a las casas de cada persona confirmando lo que hasta ese momento era una incertidumbre: quiénes estaban en la lista. Muchos trabajadores que estaban ahí “apoyando” a los despedidos se encontraron con que también estaban dentro de esa lista, hubo llantos, bronca, puteadas y abrazos fuertes.

En una charla con uno de los delegados este pidió que se aclaren ciertas cuestiones:

-El INTI no está cerrado, si no hay trabajo es porque la presidencia decretó el asueto.

-Si no se acreditan los sueldos es un "chantaje" y "pura responsabilidad" de la presidencia. La asamblea nunca votó no dejar pasar a los y las trabajadores así que las personas de finanzas podrían entrar tranquilamente a realizar su trabajo.

-El tránsito de la Av. Gral Paz está siendo cortado por la Policía Federal, si los y las conductores sufren algún tipo de contratiempo es pura y exclusiva responsabilidad de esa fuerza.

Para validar esta información se le pidió al comisario ingresar al predio para tomar fotos y realizar entrevistas a los y las trabajadoras, a lo cual el comisario accedió diciendo que él tenía la orden de no dejar entrar a ningún trabajador.

Persecución sindical

“El objetivo es derribar a la primera línea para después avanzar con la reforma y la privatización”, dice Matías García, delegado y miembro de la Naranja. Gracias a la lucha de la comisión interna, los trabajadores y las trabajadoras del INTI hoy cuentan con un comedor y un jardín maternal que antes no contaban. La famosa reforma del estado que llaman Master Plan no es otra cosa que la vieja y conocida privatización que busca tirar por la borda a los convenios colectivos que se han ganado a través de los años (como también es el caso de los docentes, otros estatales) y acomodarlos a los convenios de las empresas privadas lo que implica mayores beneficios para los empleadores.

Uno de los miembro de la Naranja de ATE y delegado de hecho del sector de Finanzas, porque nadie se hacía cargo de ese puesto y sus compañeros lo reconocieron como tal, hasta último momento tuvo la esperanza de no estar dentro de la lista, quizás porque está a pocos meses de ser padre, quizás porque había logrado sacar un crédito hipotecario para llegar en miles de cuotas a la casa propia. Sin embargo, su compañera ayer llegó al INTI con el telegrama en la mano. Su imagen besándose a través de la reja ya está recorriendo las redes sociales.

La misma suerte corrió la hermana de Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE, quien -a pesar de cobrar presentismo y tener la mayor de las calificaciones en en las evaluaciones de calidad que hace la propia institución- está en la lista de despedidos. Ella es técnica de laboratorio en el Centro de Desarrollo de Investigación en Plásticos y su hermana afirmó que “está siendo despedida porque tiene mi apellido”.

El aguante que nunca falta

La otra imagen común, la que llena de fuerza y esperanza a los y las que están dentro y fuera de la reja, es la solidaridad que llega todo el tiempo y de distintas formas.

Muchas cartas de apoyo llegan desde distintos sectores del país incluso desde cooperativas y pymes que ven estos despidos como un peligro para el apoyo que da el instituto a este sector. Si se privatiza, las relaciones quedarán a disposición del mercado en donde las grandes industrias se comen las más pequeñas. Todas estas cartas se están publicando en la página de Facebook de los y las trabajadoras (fb: En INTI no sobra nadie).

A mitad de la tarde de ayer, cuando el sol ya estaba bajando, una camioneta con la caja llena de alimentos no perecederos tuvo que estacionar en la banquina porque la policía tenía cortado el tránsito hacia la colectora y no deja pasar a nadie. Desde allí muchas personas que se encontraban en el lugar llevaron los alimentos del otro lado de la reja. El gesto fue aplaudido con fuerza por todos y todas los presentes.

Además, los y las familiares organizaron una comisión mediante la cual garantizan la permanencia en el lugar, lo cual implica realizar afiches, difundir, pensar acciones juntos, que siempre haya agua y comida. En el día de ayer lograron instalar dos gacebos para repararse del sol que a los costados de la Av. Gral. Paz parece pegar aún más fuerte.

En este momento lo que los familiares están pidiendo es que quien quiera aportar puede hacerlo con:

-Shampoo, Crema de Enjuague y jabón

-Pasta dental

-Toallitas femeninas

-Bicarbonato de sodio

-Café instantáneo

-Vasos descartables

-Repelente de mosquitos y protector solar

-Heladeritas conservadoras y bolsas de hielo

-Rollo de cocina

-Colchones inflables