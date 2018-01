22 de enero de 2018

Derechos Humanos

Setenta mil pacientes interrumpen tratamiento contra VIH por falta de medicamentos

"Las 70 mil personas con VIH sin otra cobertura que la del Ministerio de Salud tienen el derecho de acceder en forma continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales”. Así lo afirmó la Fundación Huésped luego de que el Ministerio de Salud de la Nación interrumpiera el pasado viernes la provisión de medicamentos. Las órdenes de compra que el ministerio tendría que haber emitido en diciembre fueron postergadas hasta “los próximos días” según un Twitter de la cartera a cargo de Adolfo Rubinstein, que además comunica que en febrero delegan a las provincias la responsabilidad de hacer las partidas de medicamentos antivirales. Por ANRed

A partir del viernes 19 de enero, en todos los hospitales del país se termino el stock de medicamentos antivirales que necesitan las 70mil personas usuarias del sistema de salud público para continuar su tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación quien cedió su obligación de garantizar la entrega de las partidas de medicamentos a cada provincia. Al día siguiente, ante la inmediata exhortación de las organizaciones que defienden el acceso a la salud pública, el Ministerio lanzó una serie de breves comunicados a través de su cuenta en Twitter : “ACLARACIÓN: Los demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. Además, el Ministerio, enunció que “en los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300 dándole continuidad a la provisión de los mismos”.

Por su parte, Sergio Maulén, el director de Sida y ETS del ministerio, señaló en una entrevista que “cuando nos dimos cuenta que podía haber faltantes nos comunicamos con todas las provincias para ver si tenían stock o necesitaban órdenes de compra urgentes”. No precisó qué día saldrán las próximas órdenes pero añadió: “Recomendamos también otros tratamientos, que se toman de manera diferente pero son las mismas drogas. Claro que lo mejor hubiese sido que tuviéramos las drogas a tiempo para no tener que hacer todo esto”. Sobre la coordinación para la compra de los medicamentos el funcionario explicó que “nosotros damos las especificaciones técnicas y el listado de lo que hay que comprar” y “estos pedidos normalmente se hacen con anticipación, estas órdenes de compra se tendrían que haber emitido en diciembre”.

El estado de alerta que generó la falta de medicamentos para el HIV reside en que la población que está actualmente en tratamiento no tienen otra forma de acceder a este si no es a través del sistema nacional de salud. Como establece la Constitución es muy importante que el Estado garantice la continuidad de los tratamientos ya que la inmunodeficiencia es un estado patológico en el que el sistema inmunitario no cumple con el papel de protección que le corresponde dejando al organismo vulnerable a la infección.

Responsabilidades

¿A quién se debe que “los tiempos habituales de habilitación presupuestaria” no se correspondan con el derecho que tienen 70mil bebés, jóvenes y adultxs afectadxs por el VIH de recibir en tiempo y forma su medicación? María Cecilia Loccisano, abogada y esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, área del Ministerio de Salud de la Nación que existe para garantizar la emisión de las órdenes de compra a laboratorios de las partidas de medicamentos antivirales y su entrega a los hospitales. Como ahora, en 2016 las organizaciones civiles denunciaron la discontinuidad en la compra y entrega de medicamentos e insumos necesarios para la prevención, detección y tratamiento de patologías como el VIH Sida, Hepatitis y Enfermedades de Transmisión Sexual. La situación actual no es un deja vú sino que el repetido retraso y faltante de remedios quedan convertidos en una política que caracteriza a la gestión en Salud de Cambiemos.

Luego de que el Gobierno informara la interrupción en la entrega de medicamentos antivirales a hospitales públicos, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos rápidamente se manifestó: “Advertimos que nuestra salud no puede estar sujeta a errores o problemas en los procesos administrativos, cuya consecuencia es una alteración en la administración de las drogas, generando un perjuicio a la salud en quienes vivimos con VIH”. En el mismo sentido Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped dijo que “nunca es ideal un cambio de tratamiento y menos por fallas burocráticas. Y no es lo ideal porque no es en el marco de una decisión médica sino de un error administrativo. Tampoco corresponde que las provincias salgan a comprar cada una sus medicamentos porque el garante de la salud es el Estado Nacional. Esta falla administrativa debe ser una luz de alerta importante para que esto no vuelva a ocurrir”.

El Ministerio de Salud tiene presupuestado para 2018 un total de $2.289.000.000 para el programa “Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual” pero ¿Por qué el Ministerio de Salud no destinó los 2289 millones que tiene presupuestado el programa “Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual” para 2018 en la compra de los medicamentos? La Fundación Huésped emitió un comunicado con la respuesta que recibieron del ministro Adolfo Rubinstein.

“Nos hemos contactado con la Jefatura de Gabinete de Ministros y con el Ministerio de Salud de la Nación, desde donde nos informaron que los faltantes obedecen a la demora en la habilitación del presupuesto 2018 y que en los próximos días se firmarían las órdenes de compra de urgencia de los medicamentos faltantes (dolutegravir, darunavir, zidovudina jarabe, efavirenz y abacavir/lamivudina) de manera de regularizar la situación. Mientras tanto, en aquellas jurisdicciones en las que haya faltantes se plantean cambios de tratamiento por otras drogas similares.

“Exhortamos a las distintas autoridades competentes a que tengan en cuenta la situación que se presenta en estos días para tomar las medidas pertinentes para evitar futuros faltantes similares y para que arbitren los medios para que avance en tiempo y forma la compra anual de antivirales de manera de evitar posibles quiebres de stock del conjunto de las drogas. Las 70 mil personas con VIH sin otra cobertura que la del Ministerio de Salud tienen el derecho de acceder en forma continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales”