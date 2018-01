21 de enero de 2018

“Que se sepa que a ‘la Negra’ la asesinaron por ser mujer y alzar la voz”

El 22 de agosto de 2016 Macarena Valdés fue hallada muerta en su casa ubicada en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en la comuna de Panguipulli, hecho que fue catalogado como un suicidio por Carabineros y el Servicio Médico Legal chileno. Su familia no creyó esta tesis y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que estaba llevando a cabo la comunidad contra un proyecto hidroeléctrico. Reunieron el dinero para financiar nuevos peritajes con el especialista Luis Ravanal, quien descartó la tesis del suicidio. Compartimos la entrevista a Ruben Collío, marido de Macarena, realizada por Radio y Diario Universidad de Chile.

“Hoy tenemos la certeza de que la mataron, entonces, ahora saltan las preguntas ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué la trataron de ocultar?”. Ésas son las interrogantes que el werkén de Tranguil Rubén Collío, esposo de la asesinada activista ambiental Macarena Valdés, se realiza luego de conocidos los antecedentes de la autopsia al cuerpo de la mujer, que descartó la tesis del suicidio.

Collío eligió a Radio y Diario Universidad de Chile para referirse por primera vez a este tema y para criticar al sistema judicial, que a su juicio, falló completamente en el caso de la muerte de su esposa y agregó que “la justicia no es para todos, no somos iguales ante el derecho, si tienes plata te tratan como gente, si no, te asesinan y luego lo hacen pasar por suicidio”.

Para Rubén Collío, la autopsia realizada al cuerpo de Macarena Valdés abre una serie de interrogantes respecto de qué fue lo que pasó en este caso.

Ruben Collío

-¿Qué representa para ustedes el resultado de esta autopsia que confirma lo que ustedes vienen diciendo desde un principio?

-Nosotros teníamos esa certeza, siempre lo hemos sabido, como mapuche tenemos nuestras formas de saber las cosas, por lo tanto, ese convencimiento siempre ha estado. Lo único que tenemos ahora es cómo demostrarlo a Tribunales, que hasta ahora no nos creyó. Tuvimos que invertir una gran cantidad de dinero para demostrar que esto fue un asesinato y esto demuestra cómo ha fallado el sistema judicial en nuestro país. La justicia no es para todos, no somos iguales ante el derecho, si tienes plata te tratan como gente, si no eres de un apellido rimbombante, te asesinan por exigir tus derechos y luego lo hacen pasar por suicidio. Hoy no tenemos ni alegría, ni tranquilidad, tenemos rabia, tenemos molestia, ¿por qué hay que llegar a este punto para exigir justicia?

¿Quiénes asesinaron a Macarena Valdés?

-Esa es la pregunta. Hoy tenemos la certeza de que la mataron, entonces ahora saltan las preguntas ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué la trataron de ocultar? ¿Por qué armaron un montaje? ¿Por qué después la trataron de encubrir? ¿Por qué hay un médico que firma una autopsia tergiversada? ¿Por qué la Fiscalía intenta en dos ocasiones cerrar la investigación? Nosotros nos comprometimos a pagar una cifra millonaria para realizar un meta peritaje, la ley establece dos años para investigar, pero antes de un año ya estaban cerrando la causa. Hoy tenemos este resultado que nos confirma que siempre hemos sido nosotros los que hemos tenido la razón. No quiero hablar de corrupción, pero a lo menos hay gente incompetente.

-Esto lo tendrá que establecer la justicia, pero hay quienes señalan que los responsables podrían estar vinculados a la empresa RP Global. Pero hay algo tan o más grave respecto al rol que han jugado instituciones del Estado como la Fiscalía y Carabineros. ¿Qué ocurre en la zona con estas instituciones que deberían estar al servicio de la comunidad, pero que a veces parecen estar más a disposición de las empresas privadas?

-Eso es algo que no solo se ve en Tranguil. Todas las forestales están resguardadas con dineros públicos, utilizando la fuerza pública como sus guardias privados. Hablan de terrorismo por parte del mapuche, pero nosotros no hemos matado a nadie. Hoy el Estado tiene que hacerse responsable por el asesinato de mi compañera ¿Quién es el terrorista acá si nosotros no hemos matado a nadie? En cambio, a nosotros nos matan. Nos condenan sin juzgarnos, Carabineros llega disparando a gente que está en una ceremonia, queman un rehue, ¿qué pasa si alguien quema una iglesia? Ahí tienen a compañeros presos por años, siendo que no se les ha comprobado nada. Encarcelan a nuestras machis, una anciana que tuvo que hacer una huelga de hambre para que la dejaran irse a su casa. Una madre de cuatro hijos asesinada para infundir miedo. Las amenazas que recibieron otras lamgenes, Carabineros anduvo por las casas diciéndole a la gente que tuviesen cuidado, que les podría pasar lo mismo que a la señora de Collío.

-¿Eso les decía Carabineros a los habitantes de las comunidades?

-Sí, a modo de sugerencia cariñosa, pero eso es amedrentamiento. El problema para ellos es que nosotros no tenemos miedo, la “Negra” murió peleando y marcó el camino que tenemos que seguir.

-Se dice que estos megaproyectos traen desarrollo ¿Qué le ha traído la central de RP Global a Tranguil, a la zona de Panguipulli?

-A Tranquil ha traído división entre las familias, alcoholismo, drogadicción. Hoy en la montaña ya se conoce la pasta base, así de grave es lo que provocan estas empresas. Claro, una familia cuadriplicó sus ingresos, pero eso no duró mucho. Nueve meses duró esa magia, ahora están todos empobrecidos, alcohólicos, algunos probaron la cocaína y otros están metidos en la pasta base. Así de grave es la intervención de estas empresas, sin contar que tienen el río entubado por muchos kilómetros. Se afecta el caudal ecológico, se ha muerto flora y fauna, sin hablar de nuestra espiritualidad, el río tiene un espíritu y lo están entubando. De esa envergadura es la falta de respeto.

-¿Cuáles fueron las acciones que tomaron?

-El viernes convocamos a una conferencia de prensa donde entregamos copia de la segunda autopsia que se hizo ahora, comentamos los pasos a seguir, qué es lo que nosotros esperamos que suceda y después tuvimos una actividad de manifestación para gritar nuestra rabia, nuestro dolor, que se sepa que a la “Negra” la asesinaron por ser mujer, por alzar la voz.

-Imagino que esas acciones van orientadas por el camino judicial y también político.

-Así es, hoy tienen que responder, acá hay mucha gente responsable. Están los responsables directos, los que mataron a Macarena, pero ellos no son los únicos, alguien los mandó, alguien les pagó y además alguien los encubrió por favores políticos, alguien les debe o directamente son incompetentes. Hay gente que tiene que responder, no quiero hablar de corrupción, sería hablar que este país está condenado. Si un empresario puede pagar por la vida de una persona eso sería terrible.

-¿Cómo funciona el estado de derecho en Panguipulli?

-Panguipulli se caracteriza por no ser violento, es una zona donde se ha logrado convivir entre mapuches y no mapuches, pero también es una zona que se ha caracterizado por ser de lucha, donde se ha hecho retirar del territorio a más de un megaproyecto. La central Neltume se tuvo que retirar y eso fue solo por presión social y capacidad profesional, entonces, ¿por qué llega esta empresa que genera este nivel de violencia? En esta zona, donde no existe la violencia, donde no hay agresiones, no hay enfrentamientos, donde chilenos y mapuche podemos convivir y llegar a acuerdos ¿por qué llegan a esta zona a ejercer este tipo de violencia? ¿Será que están dando señales de lo que se viene? ¿Será que están experimentado a ver si nos amedrentamos? ¿Será que quieren traer la falsa imagen de violencia a Panguipulli? Porque la violencia no está dada por los mapuches, ¿cuántos mapuches hay muertos y cuántos carabineros han muerto? Si realmente tuviésemos armas o estuviésemos preparados por las FARC, no seríamos tan pencas de no atinarle siquiera a uno, sin embargo a nosotros sí nos atinan y ¿cuántos muertos llevamos?

Fuente: Radio y Diario Universidad de Chile