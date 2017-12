29 de diciembre de 2017

Los violentos de siempre (II)

Tras la masiva movilización y brutal represión del pasado lunes 18 de diciembre, los episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas y criminalización pro parte de los medios hegemónicos continuó. Desde el “escrache” publico a personas que habían participado en la manifestación por parte de algunos medios hegemónicos, hasta la desinformación sobre violentas represiones los días siguientes en Jujuy y Formosa. Mientras los ataques a trabajadores de prensa continúan, las causas inventadas a militantes y los despidos no cesan, el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, expresa una de las mayores acciones violentas por parte de las autoridades. Por Ramiro Giganti para ANRed

Miércoles 20: Entre cacerolas y sesiones de sordera

Los cacerolazos de las jornadas anteriores siguieron un día más en algunos barrios incluso el congreso. Puertas adentro se siguió adelante con la reforma tributaria. Las medidas que claramente favorecen a una minoría empresaria y perjudican a la mayoría trabajadora siguieron adelante desoyendo los reclamos.

Mientras todo esto ocurre, en el canal América 24, el mismo que había criminalizado sin fundamento a los corresponsales de RNMA detenidos el 1 de septiembre mientras hacían la cobertura de la represión a manifestantes, realizó una campaña de escrache a personas que habían participado de la manifestación acusándolos de ser quienes realizaron los destrozos y exponiendo públicamente su foto, nombre y datos personales. Tanto docentes como otros trabajadores que habían sido detenidos lejos de la primera línea de manifestantes y liberados sin causas penales, fueron víctimas de esta injusta campaña.

Uno de los casos de manifestantes atacados por este multimedio es el de Martín Ferreira, quien hizo su descargo a través de la red social Facebook. Martín cuenta que primero vio como se lo atacaba desde un programa conducido por Eduardo Feinmann, y prefirió obviar el asunto, pero luego vio como se lo volvió a difamar en el programa Intratables, sin tener ningún argumento que sostenga dichas acusaciones en su contra. Otra nota de color en el programa “intratables” fue cuando cuándo un entrevistado le preguntó al panel quienes habían estado en la movilización del 18 de diciembre, nadie respondió.

Mientras tanto, durante esta jornada dos brutales represiones se llevaron adelante en Jujuy y en Formosa. Está ultima tuvo lugar en el municipio de Ingeniero Juárez donde la población Wichi viene siendo víctima de ataques y persecuciones (basta recordar la ilegítima prisión de Agustín Santillán), allí la policía reprimió con balas de plomo dejando dos heridos. Oscar Agüero y Denis Agüero, ambos con balas de plomo alojadas en sus cuerpos

En Jujuy, la misma mañana del pasado miércoles 20 de diciembre, una manifestación de obreros del Ingenio La Esperanza en defensa de sus puestos de trabajo fue brutalmente reprimida. El saldo fue de 50 detenidos y decenas de heridos. El motivo de la manifestación era porque más de 300 familias quedaron en la calle además del reclamo de premios y sueldos adeudados.

Jueves 21 – Martes 26: una navidad con presos políticos

Los 50 trabajadores detenidos del Ingenio La Esperanza fueron trasladados al penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. 21 de ellos fueron liberados el pasado domingo 24, mientras que el resto pasó la navidad en prisión. Entre los detenidos se encuentra el periodista de la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) Oscar Delgado. A pesar de haberse identificado como periodista, Delgado fue detenido y se suma a la lista de periodistas de la RNMA que fueron detenidos este año mientras realizaban sus tareas .

El viernes 22 Correpi presentó el informe anual represivo, como lo viene haciendo todos los años. La cifra arrojó un nuevo record: un asesinado cada 23hs, lo que presentó a este año como el más represivo desde la vuelta de la democracia en 1983. En los dos años de gobierno de Cambiemos 725 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en 722 días.

El martes 26 de diciembre por la mañana Laura González, trabajadora de servicios públicos sindicalizada en ATE Quilmes, fue brutalmente golpeada y amenazada por un reclamo que viene sosteniendo por horas extras no remuneradas y 46 despidos. Laura había denunciado al Secretario de Servicios Públicos de la municipalidad Sergio Chomyszyn, por amenazas. Desde un comunicado, ATE Quilmes responsabiliza al Intendente Martiniano Molina por este episodio con características mafiosas.

Miércoles 27: Entre los despidos y la impunidad de un genocida

Por la mañana del mientras frente al congreso los trabajadores de prensa realizaron un “camarazo” por las condiciones de trabajo y violencia por parte del estado que los trabajadores de prensa vienen sufriendo, trabajadores de Televisión Digital Abierta (TDA) realizaban una toma en el Hall del CCK, tras haberse enterado de la no renovación de contratos que supone el despido de 180 trabajadores. Sobre un total de 240 trabajadores, el despido de más de la mitad de su personal supone un abierto vaciamiento de un emprendimiento que había sido modelo.

Estos despidos se suman a muchos otros en áreas sensibles del sector público. Un ejemplo son los despidos del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, lo que da cuenta de una política de vaciamiento e indiferencia gubernamental hacia esta temática. A la violencia de los despidos se le suma la indiferencia y vaciamiento de las instituciones que justamente se deberían dedicar a enfrentar el ejercicio de la violencia contra la población.

Por la tarde, ese mismo día, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 le otorgó al represor Miguel Ángel Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria. La impunidad del genocida contrasta con las detenciones arbitrarias de manifestantes que se vinieron dando.

Un detalle no menor, es que será trasladado a una vivienda en Mar del Plata. Otro dato que incrementa aún más la impunidad y la violencia de esta noticia es que Etchecolatz será vecino de una de sus víctimas. Abogados querellantes pidieron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rever la decisión sobre el lugar de residencia por la cercanía con una de sus víctimas que además había sido testigo, ya que no estaría garantizada su seguridad. El recuerdo de lo ocurrido con Jorge Julio López, otra de sus víctimas que había sido testigo y cuya desaparición tiene a Etchecolatz como sospechado, sigue golpeando fuerte.

Jueves 28: la criminalización y el absurdo

Entre el miércoles 27 y el jueves 28, se dio a conocer a través de medios oficiales un documento titulado RAM, elaborado por el Ministerio de Seguridad y los gobiernos provinciales de Rio Negro, Neuquén y Chubut, donde se vuelve a criminalizar y señalar a mapuches. El documento asocia sin fundamento a diversas organizaciones anarquistas y de izquierda, medios alternativos de comunicación vinculándolos con diversas acciones y adjudicando las dos muertes (Santiago Maldonado y Rafael Nahuel) a lo que el estado caracteriza como “La RAM”. LA misma ministra que justificó el asesinato por la espalda del Rafael Nahuel, adjudicando un enfrentamiento que nunca fue probado y un armamento que nunca fue descubierto, ya que la autopsia no solo reveló donde fue recibido el impacto de un arma ejecutada por el grupo Albatros de la Prefectura, sino que no encontró restos de pólvora en las manos de joven asesinado.

Mientras todo esto ocurre, el periodista miembro de la RNMA Oscar Delgado sigue detenido. Fotos tomadas por una reportera del Colectivo Fotográfico a Pedal, tomó imágenes en donde se lo ve a Delgado caminando pacíficamente durante las movilizaciones.

Desde hace 20 días, el trabajador de la Línea B del subte, Víctor Veloso, viene sufriendo una persecución discriminatoria por parte de la patronal, cuya historia conmueve a todo ser humano sensible. Víctor tiene un hijo discapacitado y presentó a la empresa todos los certificados médicos pertinentes cada vez que solicitó una licencia, que tanto el como sus compañeros aclaran que no fueron muchas. Sin embargo desde la patronal no se le reconocieron los certificados y se sometió al a trabajador a suspensiones y un anuncio de su despido, lo que se agrava y duele aún más por ser sostén de su familia con la situación particular de su hijo.

Probablemente se acuse de violentos a los trabajadores que solidarios con su compañero, primero realizaron radios abiertas, luego levantaron molinetes, y ante la negativa de una mesa de diálogo para solucionar el problema decidieron está medida: la del paro. Conocer la historia de Víctor y el maltrato que recibió de parte de la empresa es fundamental para poder entender dónde viene la violencia y quien la ejerce.

Al momento de terminar de escribir esta nota, ya entrado el viernes 29, hay una convocatoria a Comodoro Py por la criminalización de dos militantes del Partido Obrero a quienes se los señala como supuestos responsables de episodios ocurridos el pasado lunes 18 de diciembre. El Juez Sergio Torres dictó orden de captura a César Arakaki y Lucas Sauret. Se los acusa de “resistencia a la autoridad e intimidación pública” con un armado plagado de incongruencias. Principalmente porque Lucas Sauret ni siquiera había participado de la movilización, ya que en ese momento se encontraba en su trabajo. Las precarias acusaciones contra Sauret se amparan en supuestas fotos donde se lo ve en una pegatina junto con Arakaki, de quien tampoco hay fotos que lo muestren realizando algún tipo de agresión. Vale recordar que hubo una fuerte campaña de criminalización plagada de xenofobia hacia la militante Celia Burgueño, también del Partido Obrero, a quien se acusó sin fundamentos de estar destrozando un monumento con un martillo. Numerosos comentarios en redes sociales y también en televisión la señalaron como delincuente y fue duramente insultada y difamada. Luego de probarse que no realizó ningún destrozo Celia espera disculpas de quienes la difamaron, algo que seguramente esperaran Cesar y Lucas, como tantos otros.

