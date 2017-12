18 de diciembre de 2017

Derechos Humanos

Recomendación de seguridad para una jornada de lucha de María del Carmen Verdú: “no marchen solos”

En la primera mañana de una jornada marcada por la lucha contra la reforma previsional en el Congreso de la Nación, desde Zumba la Turba nos comunicamos con María del Carmen Verdú, abogada e integrante de Correpi, para actualizar la información de las personas detenidas en las movilizaciones de la semana pasada en ciudad de Buenos Aires y compartir recomendaciones para las actividades de hoy. Por Zumba La Turba.

La abogada de DDHH comparte la situación actual de las personas detenidas en las distintas movilizaicones de la semana pasada:

“En primer lugar teníamos 3 detenidxs, en Callao y Corrientes en el repliegue de la marcha contra la presencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en CABA. Esto ocurrió el martes por la tarde, los compañeros pudieron salir en libertad en la madrugada del viernes recién, una vez que se dio curso a sus excarcelaciones. Una primera señal de lo que iba a pasar el jueves, porque el juez Bonadío estiró todos los plazos, incluso violando algunos como el de 24 hs para otorgar las excarcelaciones.”

“Al mismo tiempo que salían estos compañeros, ya estábamos asistiendo a lxs 41 detenidxs de la movilización a Congreso contra la reforma previsional del día jueves. Fueron detenidxs en el contexto de la marcha, entre las 3 de la tarde y las 8 o 9 de la noche, porque fue una cacería continuada incluso después de que se levantó la sesión y se desconcentraba la movilización y en lugares muy alejados del Congreso. Posteriormente se sumaron otrxs 4, que se encontraban frente a una comisaría en el centro de la ciudad haciendo la vigilia en reclamos de la libertad de uno de lxs detenidxs de la tarde. En esos casos fue lo que tanto trascendió que se les ordenaron allanamientos en sus domicilios, que por cierto dieron negativo en todos los casos y no obstaculizaron la libertad, más allá de la gravedad de la decisión del juez Bonadío”.

“Finalmente, en la madrugada de ayer terminaron de salir la gran mayoría de estos 45 detenidxs del jueves. Solamente ese rechazó la excarcelación en 4 o 5 casos. En dos casos porque había causas anteriores pendientes y en otros dos casos porque hubo problemas con la constatación de los homicidios porque se trataba de personas en situación de calle. Ya hemos apelado esos rechazos de excarcelación, hace cinco minutos dejamos el escrito en el juzgado y ahora volvemos para la zona de Congreso para prepararnos para la jornada de hoy”.

En relación a la movilización de hoy, especialmente en ciudad de Buenos Aires, Verdú planteaba, “como recomendación primaria, no estar solos. La experiencia demuestra que a quienes más rápidamente manotea la policía o la gendarmería, es al que está aislado de un grupo, al que no está organizado. Por eso decimos, si formás parte de una organización, marcha con tu organización, sean orgánicos, con todas las medidas de seguridad naturales de cualquier organización. O marchá con algún grupo con el que tengas confianza y vínculos, o con tus compañeros de trabajo, de estudio, familiares, amigos, pero no en forma independiente, porque allí es donde nos ponemos en una situación más vulnerable. En segundo lugar, en la página de Correpi, van a encontrar un largo instructivo con detalles que sirven para evitar la detención o facilitar la soltura. Y por supuesto, Correpi ya a las 11 de la mañana estamos concentrando para marchar al Congreso”.