17 de diciembre de 2017

Derechos Humanos

"Creíamos que Nunca Más pero el Gobierno está desaforado"

Después de la recrudecida represión de este jueves, Norita Cortiñas, luchadora incansable, hace un análisis de la situación del país y de la violencia de un Gobierno que se atribuye la paz pero le hace la guerra al pueblo. Por Revista Cítrica / Foto: Viojf

La violencia de ayer creo que hasta superó algunos hechos de la dictadura cívico militar eclesiástica y económica. También nos hizo acordar a la represión del año 2001. Creíamos que nunca más pero el Gobierno está desaforado, quiere imponer este ajuste a sangre y fuego, caiga quien caiga. No tiene reparos en violar todos los derechos humanos. Decir que lo que está pasando es que acá se termino el Estado de derechos y cualquier cosa que nos pasa, no tenemos a donde ir a golpear puertas. Tuvimos luchas y tuvimos una represión muy dura en la dictadura: ya no es justo que sigamos el camino de los retrocesos.

Las leyes si son buenas, se imponen por el Congreso; si son malas, el pueblo tiene derecho a protestar, así lo indica la Constitución argentina, entonces lo que está haciendo el Gobierno con el pueblo es un avasallamiento del Estado de derecho en todos sus términos. Le saca la plata a los jubilados para pagar una deuda externa que no la consumimos nosotros, para pagar dentro de 100 años pero ahora mismo están haciendo el ajuste para abonarla, para pagar sus intereses. Y ya pasaron años de pagar intereses de deudas que se tomaron para pagar campos de concentración, para pagarles a los oficiales que torturaban a nuestros hijos e hijas, para pagar las armas, para pagar los aviones. Basta de pagar esa deuda que no es para educación, salud y techo para el pueblo, porque necesitamos escuelas y hospitales para el bienestar del pueblo, para su vida digna, para que crezca.

Si el Gobierno llega a hacer uso del Decreto de Necesidad y Urgencia, nos demostrará que este país perdió el rumbo y que tenemos que estar atentos y salir a la calle para decirle a Macri que no. No queremos esto que el Gobierno hace: este Gobierno fue elegido con votos y no con botas, queremos que nos respeten porque somos un pueblo es adulto y es hora de que este Gobierno respete.

30 mil compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos.

Producción: Jorge Torres Fariña