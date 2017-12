12 de diciembre de 2017

“Lo que corresponde es la absolución de Victoria Aguirre”

Lo dijo Roxana Rivas defensora junto a Eduardo Paredes de la joven obereña presa desde enero del 2015. “No hay manera de sostener la hipótesis de que Victoria era una mujer violenta que terminó matando a su hija”, advirtió. Mañana comienza el nuevo debate oral. Las audiencias serán martes, miércoles y jueves. Se realizarán en el SUM de la Unidad Regional II de Policía. Organizaciones sociales y referentes de Derechos Humanos ya confirmaron que acompañaran el pedido de absolución de Victoria. Por La Rastrojera TV

A casi 3 años de la muerte de Selene Aguirre, la pequeña hija de Victoria Aguirre, la causa volverá a debate oral a partir de mañana y hasta el jueves. En julio último el juicio debió anularse primero por las recusaciones presentadas por el entonces defensor de la joven, Roberto Bondar y después por las inhibiciones de los integrantes del Tribunal.

También será juzgado Rolando Lovera, pareja en ese momento de Victoria, quien se presume como el autor material de la muerte de Selene, hecho que habría ocurrido en el marco de la extrema violencia ejercida por él contra ambas.

“No hay manera de sostener la hipótesis de que Victoria era una mujer violenta que terminó matando a su hija”, sostuvo Roxana Rivas abogada defensora de Victoria Aguirre, quien insistió en que en el expediente no hay elementos que puedan sostener la culpabilidad la joven.

Remarcó además que el testimonio es coherente, creíble y no tiene elementos que puedan generar dudas. “No hay incoherencia en la conducta y el relato de Victoria, nada que nos haga presumir que ella está mintiendo, o esté ocultando algo” y volvió a mostrar que aún en la violencia extrema en la que se encontraba ella y su hija, Victoria hizo lo posible para pedir ayuda y para lograr asistencia para Selene.

“No se explica cómo se investigó esta causa partiendo de una hipótesis tan grave como el homicidio doloso adjudicado a la madre, hecho que además ni siquiera se buscó probar porque los testimonios que están en el expediente apuntan más a construir la imagen de una mala madre que a describir el hecho en sí, que es la muerte de Selene”, dijo Rivas.

El nuevo debate oral comienza mañana en la unidad regional dos de Oberá, según dicen por cuestiones de seguridad. Serán 3 jornadas y se espera que el jueves se conozca la sentencia. Intervendrá un tribunal especial compuesto por los camaristas Jorge Villalba, Graciela Heppner y Azucena García de González.

Para el día 12 de diciembre están citados Gladys Martínez, Carla Alejandra Cabaña, Silvia Carozo, Alberto Correa, Hugo Javier Correa, Ricardo Alejandro Gutiérrez, Hilda Benegas, Melissa Lovera, Débora Simón, Ángel Carlos Rodríguez, María Ester Viana, Miguel Ángel Correa

Para el miércoles 13 Taisa Kosak, María Sabrina Carbalho, Ramón Andrés Maksylewicz, Bárbara Belén Berggist, Víctor Aguirre, Orlando Andersson, Claudia Beatriz Aguirre, Carina Aguirre, Juan Alfonzo Amarilla, Nancy Soledad DA Rosa, Juana Epifanía Dino, Ramón Albino Romero, Ramón Silvio Romero

El jueves 14 se escuchará mayoritariamente a médicos. Fueron convocados la Dra. Cristina Raquel Schiefelbein, Dr. Hector Sena, Dra. Miriam Nilda Ramonda, Dr. Gabriel Flores, Gabriel Alejandro Quiñones, y Oscar Krimer.

Acompañamiento de organismos de Derechos Humanos y Movimiento de Mujeres.

Los defensores de Victoria Aguirre son reconocidos por su trayectoria. Eduardo Paredes especialista en Derecho Penal, referente en Misiones de la ONG Proyecto Inocencia, una organización creada en Estados Unidos que interviene en casos de condenas erradas. Roxana Rivas es abogada de la CTA Autónoma de Misiones, integra el equipo jurídico nacional de esta central. Ambos ya intervinieron juntos en la defensa de María Ovando, absuelta hace 5 años.

Se sumó además el acompañamiento del Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Pensamiento Penal que se presentaron como amigos del Tribunal, también el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación.

En tanto la visibilización de esta historia se hizo gracias a la intervención del movimiento de mujeres de Misiones que tiene varios espacios como referencia desde la Coordinadora 8 M pasando por la Mesa por la Absolución de Victoria, el Espacio de Género de la CTA A. Además de una campaña nacional que incluyó a diversas organizaciones y partidos de izquierda y hasta el colectivo Ni una Menos.

Volver al infierno. (fragmento de la primer entrevista realizada a Victoria Aguirre mayo 2015)

El secuestro, la tortura y la muerte.

Victoria recuerda muy bien aquel día, 21 de enero del 2015. Las actitudes que ya comenzaban a generarle incomodidad, desde hacía algunos días, se convirtieron en hechos, en situaciones. Esa madrugada se despertó y lo vio a él con la niña, “estoy haciendo estimulación para la nena, vos te levantas y la largo contra el piso”, recuerda ella que dijo Lovera. Y recuerda además que él la tenía a Selene colgada de los pies, con la cabeza cerca del piso. Fue el primer episodio que recuerda la paralizó, el miedo se convirtió en terror y se dijo que si esto seguía así, lo iba a dejar y se iba a volver con sus padres.

Desde ese día el aislamiento se convirtió en secuestro. “Nos tuvo encerradas en la casa de los padres de él, que no estaban en la casa, después no llevaba al trabajo, en la arenera en la que el trabajada, ahí nos dejaba llaveadas y me tenía prohibido hablar con ningún personal”.

La tortura se volvió sistemática. Al hostigamiento constante de ambas, los gritos, las descalificaciones, las amenazas de muerte, le siguieron después los golpes a la niña, zamarreos, empujones, cachetadas, quemaduras con cigarrillos, golpiza.

Victoria recibía patadas, empujones, golpes y amenazas de muerte tanto hacia ella como la nena. Las amenazas de Emilio eran totalmente creíbles y realizables para ellas. Cada vez que la amenazaba de muerte hacía ostentación de un arma blanca, que siempre lo tenía con él.

Durante esos días la violó en varias oportunidades, 5 veces, aclara, “le tenía mucho miedo, yo no quería tener relaciones con él, pero me obligaba, si no aceptaba, me decía que le iba a pegar a la nena, que la iba a matar”.

Mientras todo esto pasaba, la familia creía que estaban de vacaciones en Ituzaingó o en San Ignacio, y creían además que por eso no podían comunicarse con ellas. Lovera se encargó de publicar, en su perfil de Facebook, fotos de la niña en un auto y aclaraba que estaban felices. Se puede leer en un posteo de fecha 26 de enero estados como “La chily muy cómodo viajando a itu” o “Linda tarde con mis amores hoy y siempre… te amo vida”.

“Mi papa lo llama por teléfono y, él le decía que iban a volver el fin de semana porque estaban de paseo en San Ignacio, a una amiga de mi hermana que le escribe a través del Facebook y le contesta que estaban de paseo en Ituzaingó y, ella le dice yo estoy acá, dónde están ustedes así los visito y él le cortó automáticamente los mensajes, no le escribió más”, agrega Claudia.

Victoria en tanto no terminaba de dimensionar la situación que vivía, no la entendía. No podía, no sabía cómo salir de ahí, estaba desesperada, cansada, confundida, aterrada. No dejaba de pensar y de buscar la manera de comunicarse con su familia para que la rescataran, pero no pudo.

El 27 de enero, la nena se puso muy mal y ella le rogó que la llevara al hospital, tenía la esperanza que una vez ahí, después de que los médicos constataran las lesiones iban a dar aviso a la Policía y a su familia, ella estaba segura que una vez en el hospital, su familia y el médico de cabecera de Selene se iban a enterar. Logra que él las lleve, pero cuando Lovera se da cuenta de lo que podía pasar la amenaza con matar a la nena en la camina del hospital y la obliga a retirarla de ahí.

“Y estaba una doctora que estaba atendiendo en ese momento en la guardia, el amenaza a la doctora con que la iba a cachetear, fíjate lo que le hice a la nena lo que te puedo llegar a hacer a vos le dijo, entonces mi hermana decide voluntariamente sacar a la nena para no ver morir a su hija en la camilla del hospital apuñalada. Él le mostró el puñal que tenía en la cintura. La doctora no hizo nada…yo creo que ella en ese momento en que mi hermana retiraba a mi sobrina del hospital, ella debía haber hecho una denuncia, no un exposición, una denuncia de que se llevaron a la nena y que estaba muy golpeada y entonces la policía tendría un arma para poder salir a buscar a los familiares o a ellos mismos donde viviesen y poder rescatar tanto a mi hermana como a mi sobrina. Si la doctora hubiera hecho lo que correspondía mi sobrina hoy estaría con vida y ese desgraciado estaría condenado y encerrado”, advierte Claudia.

Ese día, en la camilla del hospital, la tragedia de Selene aún no estaba sellada, había aun una oportunidad para que le salvaran la vida, pero no, dejaron que las llevaran de nuevo. Lo que siguió después es simplemente la confirmación de la encerrona trágica de Victoria y Selene.

“La encerrona trágica es paradigmática del desamparo cruel: una situación de dos lugares, sin tercero de apelación, sin ley, donde la víctima, para dejar de sufrir o no morir, depende de alguien a quien rechaza totalmente y por quien es totalmente rechazado” ya lo dijo el psicoanalista “Fernando Ulloa”, cuyo nombre lleva el centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El 28 de enero la violencia recrudeció. Continuaron los golpes, el hostigamiento, las amenazas. “Ese día tipo las 7 de la tarde, nos llevó obligadas a la arenera donde él trabajaba, en el auto de un amigo, él tenía el arma y nos dejó encerradas, ahí dormíamos en una frazadita en el piso con la nena, en el piso frío”, y recuerda Victoria además que cerca de la media noche él le dio de tomar un jugo y empezó a sentir mucho sueño, no podía sostenerse en pie.

“No se dio cuenta que él le saco a la nena de los brazos, él la cambio porque supuestamente la nena se había hecho caca, no se dio cuenta, hasta que él la despertó a patadas y le mostraba una bolsa de manguito blanca y le decía mirá lo que es tu hija, todo esto es tu hija le decía y le mostraba la bolsa”, apunta Claudia.

Victoria intento levantarse y empezó a preguntar por su hija. “Qué hiciste con mi hija, dónde está Selene”. Hasta que la ve sentada en un sillón sentada semi desnuda. “no llorés, ni la toqués porque sabés qué les hago”, recuerda Victoria que le decía. Ella quiere acostarse con la nena y él no la deja, la obliga a que se siente en el sillón a su lado, Victoria se duerme sentada hasta que Lovera la despierta, eran como las 5 de la mañana del 29 de enero del 2015.

“El llamó un remis y me dijo que teníamos que ir a la casa que alquilábamos, me dijo subite que yo te pongo a la nena en brazos y eso hice, subí y me puso a la nena, él nos seguía en la moto, yo estaba tan paralizada, aturdida que ni siquiera me anime a decirle al remisero lo que me pasaba, le hubiera dicho que me lleve a la casa de mi mama, pero no pude decir una palabra, no me salía”. Victoria recuerda que Lovera llegó junto con el remis a la casa que alquilaban desde el 30 de diciembre.

Baja a Selene y la quiere acostar, ahí se da cuenta que la nena tenía sangre en el cuerpo, y se desespera, revisa si está respirando y atina a gritarle “Selene convulsionó, llévame al hospital, por favor, llévame al hospital”. Él le dice que lo va a pensar, “no tenes nada que pensar, llévame al hospital.”“Entonces me dijo yo te llevo al hospital pero vos tenes que decir que secayó, convulsionó y se cayó que por eso ella está así, yo digo lo que vos quieras pero llévame al hospital”, rogó Victoria.

Lovera las subió a la moto y las llevó a la guardia del hospital Samic de Oberá. Los médicos que las recibieron constataron que Selene estaba muerta, llevaba varios minutos así. Tal vez ya estaba muerta cuando él la sacó de la arenera y la puso en los brazos de la madre, en el remis. Victoria estaba confundida, aterrada, aun viendo que su niña se murió, seguía temiendo a las amenazas de su concubino. No recuerda bien que dijo en esa guardia. La detuvieron por averiguación de hecho y salieron a buscar a Lovera, que para ese entonces ya se había fugado del hospital. Recién se entregó voluntariamente a las 3 y media de la tarde, cuando desde la policía le hicieron saber que Victoria se había autoincriminado, entonces él creyó que podía declarar reforzando esta línea y quedar en libertad.