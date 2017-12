12 de diciembre de 2017

Nacional, La Plata

Derechos Humanos

La niñez corre peligro: no se respetan los tratados internacionales

Luego de la medida que permite el avance y la injerencia del Sistema Penitenciario en el Organismo de Niñez, la ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la 13298 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no están siendo cumplidas. Trabajadores/as de niñez de la provincia de Buenos Aires contaron a ANRed la difícil situación por la que están atravesando. Fuertes críticas a las políticas públicas que se están llevando adelante y que ponen en crisis los tratados internacionales por los derechos de los niños y retroceden al paradigma de ley de patronato. Por ANRed

Desde que el gobierno de Mauricio Macri asumió, las noticias en torno a la niñez y la juventud oscilaron entre la baja de la edad de imputabilidad, el recorte presupuestario a las secretarías de niñez y una fuerte campaña de estigmatización y criminalización. Un claro ejemplo de esto último fue la operación mediática del “Polaquito”. En la región de La Plata, diferentes organismos que abordan la problemática vienen realizado distintas actividades como la marcha “El hambre es un crimen”, para denunciar la situación de la niñez. Para saber más de esta situación, ANRed entrevistó a una trabajadora del área que, por temas de seguridad, no quiso dar el nombre.

Anred: ¿Cuál es la situación de las políticas en materia de niñez?

> Desde que asumió la gestión de Vidal, con la modificación de la Ley de Ministerios, pasa a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (dejando atrás el rango de Secretaría de Niñez y Adolescencia). Esto es significativo en términos del presupuesto, ya que pasa a depender de un Ministerio con otras 5 subsecretarías sin un aumento del mismo. Es decir, que el organismo cuenta con escaso presupuesto, se burocratizó el acceso a la gestión de recursos (personal y económico) dando ingreso a las formas de contratación más flexibles (monotributos, contratos de 5, 6 y 7 meses para operadores y profesionales, tercerización de limpieza) congelamiento de vacantes producidas por jubilaciones para nombrar personal, supresión de cajas chicas en las instituciones sin que sea suplantada por provisión de recursos (alimentos, vestimenta, insumos de librería, transporte, medicamentos. etc.) Todo esto, en un contexto de aumento de la pobreza en toda la provincia.

ANRed: ¿Cuál es el impacto que provoca el pase del personal del servicio penitenciario, se puede hablar de un nuevo paradigma?

> Hace unos meses lxs trabajadorxs nos enteramos (sin mediar alguna notificación oficial de esto) que estaba en marcha la designación de 300 efectivos del SPB para ser distribuido en los institutos donde jóvenes entre 16 y 18 años cumplen medidas alternativas. Es decir que en vez de elaborar políticas que abonen a la reinserción social brindando herramientas para la autonomía social y económica de los jóvenes, la gestión endurece las políticas con mayor punitivismo y pasando por arriba los derechos que estos jóvenes que cumplen alguna medida en el marco de la ley 13.634 y ninguneando los reclamos que en este sentido venimos señalando lxs trabajadorxs organizadxs en ATE.

Hemos luchado y trabajado durante muchos años para empezar a desterrar las prácticas carcelarias de las instituciones de niñez y que fruto de esa lucha, hace más de 10 años, hemos conseguido ya las leyes de niñez en nuestra provincia: en el 2007 la 13634 de Responsabilidad Penal Juvenil y en el 2005 la 13298 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Nosotrxs lxs trabajadorxs siempre somos los primerxs que planteamos el grave problema de falta de personal y que el mismo debe ser personal capacitado desde el paradigma del Sistema de Promoción y Protección de derechos (es decir que es inadmisible que ese perfil sea el de los penitenciarios), acondicionamiento de los lugares para que no se transformen en depósitos inhumanos de pibes, es decir que lo que reclamamos son condiciones de trabajo que permitan el desarrollo de las tareas enmarcadas en la ley actual en donde lxs pibxs sean sujetos de derechos, lejos del enfoque de la derogada la Ley de patronato de Menores.

El actual Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNya) está a cargo de Pilar Molina (directora ejecutiva) y tiene dos Subsecretarías: Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de los abogados Felipe Granillo Fernández y la de Promoción y Protección de Derechos del Niño a cargo de Facundo Sosa. Esa gestión avanzó en disponer unos 80 trabajadores del SPB a cubrir puestos en los centros cerrados del predio de Abasto, en diciembre, mes sumamente complejo en estos institutos por la proximidad de los “festejos de fin de año” en un contexto de encierro. Si bien desconocemos específicamente que tareas le tienen encomendada, sabemos perfectamente que ninguna de las tareas específicas en el área de Niñez se corresponde con la formación ni con el perfil del personal del Servicio Penitenciario.

Si bien esta lucha la hemos venido dando en todos los gobiernos de turno, sabemos que el gobierno actual está particularmente interesado en bajar la edad de punibilidad y lo demuestra impulsando políticas represivas de cara a la juventud (razias en micros, en la calle, detenciones arbitrarias, etc). Decimos esto también porque es necesario recuperar en la historia ¿qué pasó con el Servicio Penitenciario en los cerrados de menores?

El gobierno actual nos indica que su política represiva es la misma fórmula fatal que tuvieron las del gobierno de Cafiero (1988-1989) y Duhalde (1993-1994) cuando también dispusieron personal del SPB en los institutos de menores y que en el año 1993, cuando en el marco de un motín, ocurrido en el penal Alfaro II, se ordenó el ingreso de la policía con orden de reprimir, cobrándose la vida del joven Carlos Ibarra. Llegado ese punto, recién ahí se echaron atrás y retiraron al SPB de los institutos. Actualmente esa misma institución lleva su nombre en el barrio platense de Abasto.

ANRed: ¿Cuáles son las acciones a seguir?

> Construir unidad entre todxs lxs trabajadorxs de niñez, provinciales y municipales, con organizaciones sociales para enfrentar el desmantelamiento de las políticas de niñez, el avasallamiento de los derechos de lxs trabajadorxs y las políticas represivas que en sintonía al gobierno de la provincia viene teniendo Pilar Molina, Granillo Fernández y Sosa.

Respecto del ingreso del SPB, además de repudiarlo públicamente, se dio intervención al Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Ricardo Berenguer, quien ha solicitado un informe al Organismo Provincial de Niñez sobre esta disposición. Al no contar con respuesta alguna, el día 5/12/2017 presentó un Habeas corpus preventivo contra la transferencia de los agentes del SPB a los centros de detención juveniles. El mismo se encuentra en el Juzgado de Garantías del Joven N°2 de La Plata, a cargo del Juez Fabiaán Cacivio.

Por otra parte, desde el Foro por los Derechos de la Niñez, se llevó a cabo al Pre encuentro de Consejos Locales de Promoción y Protección de la Niñez de la provincia de Buenos Aires, a fines de noviembre, la exigencia al Organismo en cuanto a la necesidad de creación del Observatorio Social de la Ley 13.298 y la necesidad de una Ley de Financiamiento específico para el Sistema de Niñez con fondos propios.

Desde ATE se vienen realizando medidas de lucha en toda la provincia (radios abiertas, asambleas y paros), tanto frente al avance del SPB donde en el Centro Cerrado de Virrey del Pino (La Matanza) ya viene avanzando a lo largo de este año como también denunciando la persecución sindical que viene teniendo la gestión con los traslados compulsivos y juicio hacia trabajadores del CREU de Lomas de Zamora. Sin embargo la respuesta a nuestros reclamos de la gestión viene siendo cerrar las puertas y avanzar sobre los derechos de trabajadores y de lxs pibxs.

Además, es importante denunciar el Cierre de Programas y el Hogar Arrullos de La Plata (ver comunicado asamblea niñez 5/12/17), y exigir la plena implementación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia.

ANRed ¿Que sucede con los derechos del niñx, se respetan?

> El sistema de Protección integral de Derechos de Niñxs y Adolescentes continuamente se ve afectado por las condiciones de trabajo de sus trabajadorxs, es imposible afirmar que se garantizan y se promueven derechos cuando no se cuenta con un presupuesto acorde para desplegar políticas públicas de calidad.

Los Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección, cuya función principal es la atención de las situaciones de vulneración de derechos de lxs pibxs en los barrios, tienen recursos cada vez más vaciados y sus trabajadorxs se encuentran sumamente precarizadxs con contratos temporarios, dificultando la continuidad de los trabajos que se realizan en términos procesuales con lxs pibes y sus familias. Porque si vivimos de nuestro salario, nadie puede sostener por mucho tiempo un trabajo a fuerza de voluntad, entonces decimos que con trabajadorxs precarizados y sin recursos es imposible restituir realmente derechos niñxs y jóvenes.

ANRed: ¿Cómo es la situación de los hogares?

> Lo mismo sucede en los hogares convivenciales, que son necesarios para alojar a niñxs y jóvenes que se encuentran bajo alguna medida de protección especial de derechos. En este punto hay que decir que si bien la institucionalización es el último recurso a mano de lxs profesionales, es decir agotadas las instancias de abordaje en la comunidad, al no existir o ser muy endebles los recursos, las medidas que se adoptan siguen siendo elevadas y muchas veces en situaciones críticas no se llegan a adoptar dado que no hay vacantes en hogares.

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires cuenta con solo 12 Hogares Oficiales y 9 Casas de Abrigo para toda la Provincia. De esos 12 hogares, la semana pasada han cerrado el Hogar Arrullos, con la excusa de necesitar refaccionar el edificio. Se trata del único que quedaba para recibir a madres adolescentes con sus hijxs, bajo alguna medida de protección de derechos. La falta de mantenimiento y estado edilicio de las instituciones dependientes del Organismo es alarmante, nadie se opone a una refacción, por el contrario, es parte de nuestros reclamos, pero como trabajadorxs no podemos permitir que eso implique el cierre de un recurso indispensable.

La gestión ha desarmado el equipo de trabajo de esa institución, sin diálogo alguno desestimando la voluntad del equipo a continuar con el proyecto institucional en otro edificio mientras dure la supuesta obra, de la cual se desconocen datos de licitación, plan de obra, duración, etc. El resto de los hogares, donde se cumplen medidas de protección especial de derechos, son proyectos presentados por ONG´s (alrededor de 250 en toda la provincia) mediante un convenio de colaboración en cual el Organismo le transfiere monto por vacantes (promediando 12 por hogar) y que actualmente con el estado presupuestario estancado, seguramente también se verán afectados. Esta es la política que viene teniendo en Niñez desde hace 10 años y que hoy se profundiza: cada proyecto debe ser autosustentable para infraestructura edilicia, recursos materiales y humano.