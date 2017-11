22 de noviembre de 2017

Géneros

Nosotras Decidimos: cuando NO es NO

Medios de comunicación, la justicia, la sociedad no duda en poner bajo sospecha a las mujeres, y mucho mas cuando se trata de una víctima de una violación. El caso de La Manada en España pone de relieve los valores compartidos en una sociedad patriarcal. Por Aixa Dea García Avellaneda, desde España para ANRed

“Me lo decía mi abuelita, me lo decía mi mamá, me lo dijeron tantas veces…”

Desde que tengo memoria cognitiva y de percepción de la realidad, que mi madre me hostigaba a recomendaciones, sobre que no me dejara violar. Por los cuidados al caminar, por no ponerme “provocativa” y no dar “señales” a nadie, tampoco conversar con nadie desconocido. Cuando fui más adulta, cuidarme de que no “me pusieran” “algo” en la bebida en algún lugar donde fuera a bailar. Siempre fue un “tema” ser del sexo femenino, para una sociedad patriarcal donde el “macho” tiene total impunidad.

Todos estos siglos de dominación y naturalidad se han terminado. Hay grupos de diversidad y más grupos de mujeres con más conciencia de decidir y expresarlos en acción.

Me encomendaron una nota sobre el caso de una violación colectiva que ocupa hoy los medios y las calles en España.

En todo el mundo cada minuto se produce una violación hacia personas del sexo femenino, cada hora se comete femicidio, cada día se comete trasvesticidixs y cada día acontece atropellos significantes a los derechxs de las personas sean del sexo que hayan elegido ser y sean del color de piel que sean.

Después de un año de la denuncia un 7 de julio del 2016, se ejecuta el juicio de la “presunta violación” según los medios y la carátula del juicio, comenzando el pasado 18 de octubre del 2017. Se ejecuta a puertas cerradas y los culpables son 5 jóvenes mayores de edad sevillanos. Estos grabaron la violación y emitieron mensajes de swap.

¿Fiestas …romerías…signos de tradición? San Fermines

Las fiestas de San Fermín en Pamplona España, es patriarcal y gutural, la contienda al estilo romano del uso y abuso de animales para “demostrar” la hombría de correr delante de los toros, es ya de por sí y actualmente “fiestas” que sólo reverberan a comerciantes, hosteleros, agencias de viajes. Casi siempre terminan con violencia, tantos abusos sexuales, violaciones, heridas de corneadas, etc.

Es en este panorama en el cual situamos a la víctima de violación, y en tanto que la sociedad, la justicia sigue siendo patriarcal, la tiene muy complicada. Hasta tal punto que la han seguido con detectives privados (¿me pregunto, esto de la Ley de Intimidad y resguardo de la víctima? ¿Dónde se ha quedado? Y los fondos que se utilizaron “al contratar a esta agencia y/o persona privada para “espiar” a la víctima, de dónde han salido de los impuestos de la ciudadanía?).

La joven ha recibido la más cruel y canalla persecución por haber denunciado a sus violadores. Y el tratamiento mediático de este hecho ha sido de lo más deplorable, patriarcal y anti derechos, que va en contra de toda ley de lucha contra la violencia de géneros.

“La cultura de la violación, acuñado como concepto en los años setenta, vincula la violación y la violencia sexual a la cultura de una sociedad en la que lo habitual es normalizar, excusar, tolerar e incluso perdonar la violación, y al mismo tiempo, culpabilizar a la víctima” (Nuria Varela).

En una nota de Nerea Sanchís Rodríguez: Analista y activista feminista. Psicóloga Social. En el Partido Feminista de España, publicada en www.tribunafeminista.org , encontramos los aspectos más relevantes de este caso.

“En los San Fermines de 2016, la Manada, un grupo de cinco hombres muy machos, salieron de caza, como ellos mismos denominan a su forma de diversión: violar entre todos a una chica en un portal, con premeditación, brutalidad y saña. Una violación que se suma a las innumerables violaciones y agresiones sexuales que las mujeres tenemos que sufrir en nuestra cotidianidad, muchas en silencio por el miedo, la culpa, la vergüenza, la condena social y sobre todo porque la justicia esta patriarcalmente podrida. En este caso la joven denunció. Ahora, casi un año y medio después, se está celebrando el juicio por esta terrible violación múltiple y la gravedad del asunto ha hecho que de forma urgente el movimiento feminista de España convoque una concentración en todas las capitales. La rabia e indignación colectiva están bien sustentadas, la manada está recibiendo el apoyo patriarcal y misógino de la justicia, el apoyo necesario para lograr la impunidad, para perpetuar la dominación masculina en las calles y en cualquier espacio, porque la función principal de la violación está muy clara: la amenaza e intimidación constante de las mujeres, que garantice nuestro encierro y sometimiento.”

Tratamiento Mediático:

Cuando en las referencias judiciales y mediáticas se interpone algo como “presunta violación”, Diario EL CONFIDENCIAL

Cuando uno de los ejes que “excusarían a los 5 varones culpables de violación” es que: “ella no dijo nada” y si en el caso que fuera muda? ¿Y si en el caso que se hubiera desmayado del shock? ¿Como bien declaró la víctima?.

“El juicio por la supuesta violación grupal a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016 celebró este martes una de las sesiones claves para establecer el futuro del proceso que sienta en el banquillo a cinco jóvenes sevillanos, en prisión provisional desde entonces. En su testimonio, la denunciante afirmó que en ningún momento se trató de una relación consentida y, a preguntas del abogado de uno de los denunciados sobre por qué solo presentaba lesiones leves tras la agresión, dijo que si no opuso más resistencia física fue porque entró en “estado de shock” y sólo pensaba en que aquello acabara cuanto antes.” Diario EL Paìs

Periódico LA VANGUARDIA de Barcelona “El abogado Carlos Bacaicoa, uno de los dos letrados de la joven madrileña que denunció una violación en grupo en los Sanfermines de 2016, ha afirmado hoy que los vídeos de los hechos grabados por los cinco acusados son “repugnantes”. La séptima sesión del juicio a puerta cerrada por la supuesta violación grupal a una joven madrileña la madrugada del 7 de julio de los Sanfermines de 2016 ha comenzado con la visualización de al menos cinco de los siete vídeos grabados por los procesados."

El juez que lleva la causa, no toma en cuenta pruebas entre los 5 violadores, pero envía a “investigar” a la víctima, por medio de “detectives privados” para ver su comportamiento.

Más allá si fue en el portal, en la calle, una joven no consiente tener relaciones con 5 personas al mismo tiempo. En algunas notas de medios menos sensacionalistas y más informativos, han especificado que las filmaciones, dan por sentado que esas relaciones no fueron consentidas. Que los 5 hombres mayores de edad, que decidieron violar a una joven y encima filmar “su proeza” son culpables

.

Para esto miles de grupos feministas, de mujeres y de derechos humanos, han salido a las calles tomando el slogan: LA MANADA SOMOS NOSOTRAS, HERMANA YO TE CREO, NO ESTÀS SOLA.

En Valencia, también salieron a las calles. El ciberactivismo y redes sociales se solidarizan y hacen campaña.

Por estas acciones y/o omisiones y falta de cultura igualitaria y feminista, es que estamos como estamos. La cultura patriarcal en todos los aspectos de la sociedad, determina el destino que tiene una persona que nace de sexo femenino, la balanza sigue siendo machista y la justicia por ahora no deja de sostener el designio de la “duda”.

Violaciones sin denunciar habrá miles, pero las que se levanten, se empoderen y denuncien tendrán el activismo feminista, mujeril y determinante de que por una vez en la Historia el NO ES NO, y que estos casos sirven para poblar los medios de otras miradas. No ver siempre del mismo lado, es decir, como nos demuestra esta frase : "Decir que las mujeres tienen derecho a venderse, es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarlas". De Françoise Héritier.

DECIMOS: #LaManadaSomosNosotras “Miles de mujeres rechazan que se cuestione a la víctima de los Sanfermines Más de 15000 personas participan en la manifestación feminista por cómo ha llevado el tribunal el asunto en el juicio de esta semana”