Contundente grito por la aparición con vida de Santiago Maldonado



En diferentes puntos del país se realizaron por la tarde actos y movilizaciones en reclamo al gobierno nacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido tras la salvaje represión que la Gendarmería Nacional llevó adelante el 1º de agosto en el predio de la comunidad mapuche del Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, bajo la dirección de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Varios testigos afirman haber visto cómo la Gendarmería se lo llevaba detenido. Hubo actividades en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Bariloche, Mendoza, Neuquén, El Bolsón, Rosario y Córdoba. "Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y el gobierno es responsable" fue la consigna más destacada. Por ANRed / Imágenes: ANRed, Radio La Negra, El Zumbido y Alejandra Bartoliche / Videos: acto en Bariloche (Alejandra Bartoliche) - Acto en el Congreso: ANRed.

"El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Noceti, defensor de genocidas, estaba dirigiendo el operativo"

En la Ciudad de Buenos Aires, familiares de Santiago Maldonado, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, antirrepresivas y de derechos humanos, concentraron frente al Congreso Nacional a partir de las 17hs y realizaron un acto desde el escenario que montaron sobre la plaza.

El primer orador del acto fue Germán, hermano de Santiago, visiblemente emocionado. “Santiago podía ser parte de cualquiera de nosotros y solidario con cualquiera. Mi hermano buscaba riquezas, experiencias. Buscaba desarrollarse como una persona en contacto con la naturaleza, con la tierra, por eso su admiración hacia los mapuches. Quiero que aparezca con vida”, afirmó con la voz entrecortada.

También tomaron la palabra representantes de pueblos originarios, además de María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Miryam Bregman, precandidata a vicepresidenta por el FIT, Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y trabajadores despedidos de PepsiCo, entre otros.

Amalia Vargas, de Pueblos Indígenas de Argentina, saludó en su lengua originaria y afirmó: “venimos a apoyar la aparición de nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Todos somos hijos de la tierra. Santiago es un hermano que está apoyando a nuestros hermanos mapuches, que hace años están luchando por la tierra”. También relató la grave persecución que sufren los pueblos originarios y la lucha por la defensa de la tierra frente a los empresarios que “vienen a quitarnos los territorios”. Por último reclamó por la libertad de referentes como Facundo Jones Huala y Agustín Santillán.

Por su parte, Clorinda Zamora, quien llegó desde Salta, sostuvo que “ante todo, quiero traer la solidaridad y el apoyo a la familia de Santiago Maldonado” y subrayó: “Nosotros, los pueblos indígenas, hemos entendido que ya debemos dejar de hablar desde la clandestinidad. Ya es hora de hacer escuchar nuestras voces. No puede ser que los gobiernos nos quieran acallar. Antes que vinieran los conquistadores este territorio era nuestro. Necesitamos que aparezca este joven solidario. Este joven que entendió nuestro problema, nuestra situación de despojo. Santiago debe aparecer con vida. Sigamos luchando. No más desaparecidos, no más persecuciones, no más hermanos en las cárceles, no más femicidios”.

"Cuando en un barrio la policía nos fusila un pibe los medios y el gobierno nos dicen ’sería un ladrón’, ’por algo será’ -denunció Verdú- Cuando secuestran y desaparecen a una piba nos dicen que estaría obsesionada con alguno o tendría la pollera muy corta. Y ahora, cuando desaparecen a Santiago Maldonado nos dicen que en algo andaría, porque estaba apoyando la lucha ancestral de la comunidad mapuche. Nosotros lo que decimos es que es claro que por algo es: es porque somos el pueblo trabajador los que tenemos que ser permanentemente disciplinados por un Gobierno hambreador, represor y opresor. Esta vez no pueden lavarse las manos diciendo que fue un milico suelto al que se le salió la cadena. El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Noceti, defensor de genocidas, estaba en Leleque y hay fotos de él en la puerta de la estancia de Benetton hablando con los gendarmes y dirigiendo el operativo. "

Bariloche: "Hacemos responsable al estado"

En la localidad patagónica de Bariloche, desde las 17hs, una gran cantidad de organizaciones se convocaron en la Plaza de los Pañuelos, en el centro cívico de la ciudad. Allí la Multisectorial Bariloche realizó una conferencia de prensa donde sostuvo: "el gobierno defiende los intereses extrajerizantes sobre la tierra y hay muchísimas operaciones de prensa que nos vinculan con cualquier cosa. Eso apunta a una cosa: a desprestigiar a un sujeto social y político que está luchando, para que no sea defendido. Santiago es un compañero solidario que está desaparecido".

"Hacemos responsable al Estado -añadió una vocera de la multisectorial- Creemos que es responsable y culpable de esta situación de detención arbitraria de militantes sociales. De fabricar presos políticos. Y ahora es culpable por la detención y desaparición forzada de Santiago". Asimismo, la multisectorial salió a desmentir los relatos que los medios tradicionales están construyendo distorsionadamente en torno a la figura de Santiago.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, su mujer Andrea y su suegra, en la movilización que se hizo en Bariloche (por Alejandra Bartoliche)

De la movilización en el centro cívico también participaron Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su mujer Andrea y su suegra Violeta, visiblemente afligidos por la ausencia del joven.

Neuquén señala a la Gendarmería como responsable

En Neuquén organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se concentraron el pleno centro de la ciudad, en el Monumento a San Martín, luego de lo cual marcharon hasta la sede de la Gendarmería local para señalizar y escrachar el frente del edificio de la fuerza.

Imágenes: El Zumbido

El pueblo de El Bolsón movilizado por la aparición de Santiago

En una jornada caracterizada por una llovizna helada, en la localidad rionegrina de El Bolsón, el pueblo se convocó a partir de las 17hs en la céntrica Plaza Pagano. Luego comenzó una masiva movilización hasta el frente de la sede del Casino se Suboficiales, para finalizar en el gimnasio donde están parando los gendarmes que por orden de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, llegaron a la zona. Allí se reclamó al gobierno y a la fuerza la aparición del joven.

La movilización se desarrolló durante dos horas y media y participaron unas 1.500 personas.

Imágenes: Radio La Negra

El reclamo en otros puntos del país

También hubo movilizaciones y concentraciones en otros puntos del país. En la localidad bonaerense de La Plata, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada se convocó desde las 18 en el cruce de las calles 7 y 50. También hubo movilizaciones en Bahía Blanca y en la ciudad de Mendoza, por la mañana, organizaciones sociales entregaron un habeas corpus en la sede del Poder Judicial (San Martín y Garibaldi). En la ciudad de Rosario, la Asociación Casa de la Memoria convocó a presentar un hábeas corpus por la mañana en la sede de los Tribunales. En tanto que en la ciudad de Córdoba, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba convocó a manifestarse en el local de HIJOS y familiares.

