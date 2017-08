4 de agosto de 2017

Manifestación en Comodoro Py para exigir la aparición de Nadia Rojas

Esta mañana familiares de Nadia Rojas junto a militantes de organizaciones sociales y políticas, realizan una marcha frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires. La jóven esta desaparecida por segunda vez y en esta ocasión se encontraba en un hogar por decisión judicial para protegerla, luego de haber sido rescatada de una red de trata en julio de este año. Por ANRed

Alrededor de las 9:30hs se realizó una marcha hacia los Tribunales Federales de Comodoro Py, para exigir la aparición de la joven Nadia Rojas de 14 años, quien fuera rescatada de una red de trata en julio de este año, y al momento se encontraba en un hogar por decisión judicial, con el fin de resguardarla y protegerla.

Mediante un comunicado la Red de docentes, familiares y organizaciones de Lugano informó que desde ayer no se sabe nada de Nadia Rojas, desde ese momento se desconoce su paradero. Inmediatamente la noticia comenzó a circular por redes sociales "estaba en un hogar a puertas abiertas, despues que declaró la nena fue trasladada a un lugar de alta seguridad y no sabemos nada al día de hoy. Ayer me enteré que mi hija se había vuelto, desapareció" comentó Elena mamá de Nadia.

Por otro lado, el abogado de Elena Facundo Vicente, dijo al salir de Tribunales “no tuve ninguna respuesta, desde ayer nos hemos enterado que la menor ha vuelto a desaparecer, no tenemos ningun tipo de detalle. Ha transcurrido mas de 24hs y todavía no tenemos un informe en que circunstancias, como, cuando y en que lugar, ni siquiera sabemos donde la menor estaba alojada. No me atendió ni el juez ni el fiscal. Solo me atendieron funcionarios de la fiscalía y del juzgado. Ahora iremos al consejo de la niñez que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahi tratarán de explicar lo inexplicable. En relación a la causa, la red de trata sigue funcionando, todos estan en libertad y se suma, la nueva desaparición de la menos, y seguimos sin imputados en la causa”