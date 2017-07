28 de julio de 2017

Aborto no punible, la negación de un derecho que se repite

Cambian los nombres, edades y los lugares de residencia, pero hay una constante: a niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente se les niega el derecho a realizarse un aborto no punible. Son algunos profesionales de la salud quienes se niegan a realizarlo o desinforman a las víctimas cuando concurren a las instituciones. Esta semana fue el caso de Sol de 12 años, a quien la Clínica del niño en Quilmes, luego de constatar que habia sido violada, le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo. Por ANRed

En el año 2014 en el partido de Moreno de la pcia de Buenos Aires , se le niega el aborto no punible a una niña de 13 años que habia sido abusada. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de ese partido bonaerense se negó por considerar que la intervención ponía en riesgo la vida de la niña, finalmente el aborto se concretó en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la lucha e insistencia de las organizaciones feministas.

De esta manera se pudo cumplir con lo que reglamenta la ley, el derecho al Aborto No Punible las personas gestantes tienen consagrado en el Código Penal de la Nación desde 1921 y que fue fortalecido por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2012.

En ese mismo año, pero en la ciudad de La Plata, dos Hospitales, el Hospital de Gonnet y el Policlínico San Martín le negaron la interrrupción legal del embarazo a una chica de 18 años. Negaron la aplicación del protocolo sabiendo que el feto tenia malformaciones graves incompatibles con la vida, y cuando la continuidad de la gestación ponia en riesgo la salud mental y emocional de la adolescente. Esta adolescente no solo sufrió maltrato psicológico por parte de los y las profesionales de la salud, sino que incurrieron en una gravisima falta cuando todo el Hospital se declaro objetor de conciencia, siendo que por ley al menos un profesional del servicio debe garantizar la práctica del aborto.

En mayo de este año, en la Provincia de Rio Negro, una jóven fue violada y el Hospital Fernández Oro de Cipolletti se negó a realizar un aborto no punible, incumpliendo con la ley 4796 de esa provincia que regula y controla la interrupción del embarazo dice en los casos de violación.

Juana, la niña wichi de 12 años que fue violada por 8 hombres en la provincia de Salta, a pesar de sufrir un retraso madurativo, aún asi se le negó practicarle un aborto.

El caso más reciente, es el de una niña de 12 años, abusada sexualmente, en el que la Clinica del niño del Partido de Quilmes le niega la realización del aborto. Los y las profesionales de la Clínica del Niño vulneraron los derechos de la menor. El equipo de salud que la atendió, no sólo ignoró el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación, sino que incurrió en mentiras cuando le dijo a la familia que se necesitaba de la autorización de un juez. Fundamentaron la negativa a realizar el aborto en supuestos criterios técnicos que orbitaron alrededor de la edad gestacional y el delicado estado de salud que ostentaba la niña, afirmando que de realizarse la práctica se ponía en peligro su vida. Apelaron a supuestos plazos de permisión cuando ni el artículo 86 del Código Penal, ni la Guía Técnica para la realización de los abortos no punibles de la cartera de Salud de la Nación, ni el Protocolo para la realización de la provincia de Buenos Aires, ni el manual de lineamientos de la OMS indican que exista un término máximo para realizar la práctica médica.

Los casos son infinitos, donde el Estado argentino y, en particular, el de la provincia de Buenos Aires, continúa violando los derechos de las mujeres . Los y las profesionales tienen la obligación de conocer los derechos de las personas gestantes y promocionarlos, deben aplicar el protocolo ILE (Interrupción legal del Embarazo) ratificado por el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en marzo de 2012, donde se ratificó la vigencia de la aplicación y el cumplimiento de los abortos no punibles, remarcando que las personas gestantes no deben solicitar una autorización judicial para acceder a la atención médica y que aquellas que fueron víctimas de violencia sexual no tienen la obligación de realizar la denuncia penal.

Negar el derecho el aborto a mujeres que han sido violadas es continuar violentándolas, es continuar decidiendo por estas niñas, adolescentes y mujeres que no quieren continuar con ese embarazo, es seguir decidiendo sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. El derecho al aborto no punible es un derecho que conquistamos las mujeres luego de años de lucha, sufrimiento y dolor.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito es la que ha venido enarbolando la bandera del cumplimiento de la ley de interrupción legal del embarazo acompañando a todas las personas que se vieron vulneradas en el cumplimiento de sus derechos. También son las que han participado en la elaboración del anteproyecto de Reforma del Código Penal, el cual ha sido elaborado por la Comisión de Juristas convocada por el Ministerio de Justicia.

Hoy viernes 28 de julio a las 17hs desde El Comando ESI (Educación Sexual Integral) y diversas organizaciones sociales convocan a manifestarse frente a la Clínica del Niño, ubicada en la AV. Lamadrid 444, Partido de Quilmes para reclamar por el incumplimiento de la aplicación del ILE y por la vulneración de derechos a una niña por parte de la institución médica.