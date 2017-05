25 de mayo de 2017

La Plata

"Necesitamos ser activas y un montón por el cupo laboral trans en la UNLP"



El primer encuentro de un conjunto de charlas de la Colectiva por los derechos de las personas Travestis, Transexuales Y Transgéneros (TTT) para impulsar la aplicación del cupo laboral trans en la UNLP no solo colapsó de participantes el aula asignada de la Facultad de Humanidades sino que también superó la dureza de los cuerpos que lloraron, rieron, vibraron con las intervenciones de todas y todos los participantes, incluidas sus panelistas. Por ANRed

De pie y con micrófono en mano, Ignacio se presentó como parte de la colectiva por la campaña por la implementación del cupo laboral TTT en la UNLP para dejar bien en claro que lo que se está jugando es una reparación histórica para las personas travestis transexuales y transgéneros a las que se les niega el derecho a acceder a un trabajo registrado y explicó que “la situación de coordinación entre la prosecretaría de Derechos Humanos, ATULP y ADULP es para lograr la sanción de una ordenanza” y que “los consejeros superiores sepan que hay un proyecto de cupo laboral trans” y el negarse a su existencia “tendrá un costo político”. “Estos cuatro encuentros son una invitación al activismo independiente y las organizaciones para nuestra formación porque nos hace falta”.

Mabel Campagnoli del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la UNLP (CinIG) coordinó el panel y mencionó que trabajan desde un proyecto de extensión por el cupo laboral trans porque “acá faltan compañeras”.

Alba Rueda, mujer trans integrante de Mujeres Trans Argentina recordó a luchadoras como Lohana Berkins y Diana Sacayán para decir que “mi identidad de género que resguarda un desarrollo personal no limita solo en eso sino las circunstancias de vida, nuestras militancias tienen historia porque nos expulsan de nuestras familias y la prostitución es la única salida, entonces el Estado debe lograr la inclusión”. Además Alba hizo una crítica al concepto de idoneidad con el que se piensa la capacidad laboral de las personas en la llamada Ley de Cupo Trans N.º 14783 conocida como "Ley Diana Sacayán" dictada en septiembre de 2015 en la Provincia de Buenos Aires, porque si esto es así “invitás al fracaso” ya que se deben garantizar capacitaciones con herramientas eficientes y reales para enfrentar la discriminación. Recordemos que la mencionada ley se establece para el Estado que “la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”. Alba Rueda recalcó además que le alegra que el proyecto de cupo laboral trans se haya pensado con el protocolo contra la violencia de género. “No debemos caer en el retroceso histórico que vive el país que tiene que ver con la violencia institucional y en esta ciudad lamentablemente tiene un registro altísimo de violencia hacia personas trans. Para llegar a la UNLP a trabajar también tenemos que poder caminar por la calle sin que nos violenten”.

La segunda panelista, Valentina Pereyra, es una trabajadora que logró su reincorporación en la Municipalidad de La Plata en junio de 2016 ya que la jueza del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata consideró que existían elementos probatorios que evidenciaban un accionar discriminatorio por parte del municipio, haciendo especial mención a Ley 14783. En la charla Valentina recordó el surgimiento de la Colectiva por los derechos de las personas Travestis, Transexuales Y Transgéneros (TTT) a mediados de 2016 para lograr su inclusión laboral en el marco de la sanción de la ley. “Un grupo de estudiantes de diferentes carreras toman la iniciativa convocando a diferentes organizaciones y centros de estudiantes y demás, entendiendo que la facultad es un ámbito totalmente autónomo y que algunas veces adhieren a las leyes provinciales o no. Por eso se había pensado en hacer un anteproyecto para ver de qué manera se podía instalar en la UNLP porque la idea era gestar el debate en torno a por qué había un sector que había sido vulnerado durante tanto tiempo y por qué se tenía que crear un cupo”. Valentina subrayó que la ley no tendría que ser necesaria, no tendríamos que hablar de una ley porque el derecho al trabajo es universal, “cualquier persona tendría que poder acceder a un trabajo, seas hombre, gay, trans, lo que fuera, ¿no?, pero lamentablemente vivimos en una sociedad tan heteronormada que lo que no está en el binomio mujer hombre es diferente y lo diferente se excluye”. Como lo había comentado Alba Rueda, Valentina contó que la cadena de exclusión comienza en los hogares cuando empezamos a expresar nuestras identidades. “Eso es una de las cosas que nosotras siempre recalcamos: nos excluyen de nuestro seno familiar que tendría que ser el sostén, después viene el ámbito educacional donde te excluyen por no querer jugar con los nenes pero sí con las nenas, te quitan el derecho a jugar cuando te tendrían que integrar. Hoy por hoy lamentablemente faltan muchas cosas en materia de educación, tenemos una ley de educación sexual que no contempla las identidades trans, porque fue sancionada mucho antes de la identidad de género, nosotras decimos cumplimos cinco años, porque somos reconocidas hace cinco años, no tener una identidad no te da derecho a nada. Ese piso de igualdad con que cada uno y cada una nace, nosotras lo conseguimos hace cinco años, y desde ahí nosotras luchamos por otros derechos, en este caso sería el acceso al trabajo al poder elegir qué queremos hacer con nuestros cuerpos. ¿Queremos estar paradas en la esquina ejerciendo la prostitución? ¿O queremos tener un trabajo formal? Nadie nos pregunta qué hacemos a los 12 años cuando no tenemos a dónde vivir, qué comer, ni nada, y la única salida es el trabajo sexual obligatorio. ¿Por qué? Porque somos diferentes supuestamente y el Estado nos pone en esa esquina y la sociedad también, porque legitima que nosotras estemos paradas en esa esquina pero no legitima que ocupemos un lugar en una despensa, en una administración pública. Por eso pedimos la colaboración a todo el sistema educativo para que sumen a esta campaña, que no hace falta ser trans para ponerse al hombro la lucha Trans.

Luz Santos Morón, integrante del CeProDH - Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, contó sobre su experiencia asistiendo legalmente a Valentina Pereyra cuando fue echada por el municipio platense a los pocos días de sancionarse por el Ejecutivo la ley 14783. “La violencia del Estado hacia las personas trans se da a través de sus instituciones, como bien decía Valen, y muestra de esa violencia y represión es que en nuestro país la expectativa de vida ronda alrededor de los 80 años, pero para las trans, solo es de 35 años. La zona roja de La Plata por lo que se caracteriza es por las razzias y la represión que las compañeras trans sufren todas las noches. La Comisaría 9na actuá de una forma completamente impune con el aval obviamente del Estado. Antes lo hacia cuando gobernaba Bruera y hoy lo hace con Garro con el gobierno de Cambiemos. Por eso, marcar que el acceso al trabajo es un derecho elemental porque abre la puerta a que se respeten otros derechos”. El derecho al trabajo fue consagrado por el articulo 14 bis para que todo y toda habitante tenga derecho a acceder a un trabajo formal y en condiciones dignas. “Un salario mínimo vital y móvil y donde se garanticen los derechos de la seguridad social, algo tan normal que a una le suena pero que la mayoría de las personas trans travestis y transgénero no, como los aportes provisionales y que el salario otorgue la posibilidad de vivir en una vivienda digna”. Por otro lado, Luz afirmó que en la UNLP hay alrededor de 3000 trabajadores no docentes que se encuentran cumpliendo funciones, de los cuales alrededor de 1000 están en condiciones de precariedad laboral. “Esto no es un dato menor, porque lo que planteamos es que precisamente queremos salir de la precarización de la calle para acceder a un trabajo formal y no que sigan vulnerando nuestro derechos el día que estemos trabajando en la universidad de la plata”. Por último, Luz dijo que es importante articular fuerzas para que esta resolución para que se incremente el cupo laboral trans se cumpla en la UNLP “porque lo vamos a conseguir si nos organizamos, como hicimos con el caso de Valentina”.

El cuarto panelista antes de abrir el diálogo a todos y todas las participantes fue Francisco Sfeir,, activista independiente trans y trabajador precarizado mediante una beca en el buffet del centro de estudiantes de Humanidades. “Como trabajador que transita estos pasillos, me interesaba poder decirles con respecto a esta ley y esta propuesta de ordenanza es que me parece reparadora porque nos va a permitir tener la posibilidad impensada para nosostras las personas trans, tener un trabajo registrado, herramientas para batallar este sistema capitalista que nos mata, nos persigue, estar sindicalizadas y que nos vean desde otro lugar, que no solo podemos ser peluqueras, o trabajar en la calle, sino que podemos atenderte en una ventanilla, ser eficientes. Lo que también abre para todxs nosotrxs la posibilidades de otra cotidianidad, una formación de par, ámbitos de laburos que no sean sexistas, y eso hace a la militancia trans, no solo para las personas trans”. Francisco se detuvo en pensar la palabra igualdad que “parece re trillada pero es súper importante. Como decía Alba, que las personas trans estemos habitando estos lugares donde se construye el conocimiento y que exista una visibilización nuestra genera colectivamente otros sentidos, para rescatarnos a nosotras mismas de este mundo de mierda”. Para terminar su intervención el panelista señaló que es necesario que la UNLP “hable sobre nuestras experiencias de vida porque no solamente La Plata es reconocida por las racias, sino por el silencio de muchos sectores porque somos una papa caliente, pero la tenemos que agarrar entre todos, porque nos tenemos que hacer cargo cada una para que este mundo sea menos mierda”.

Antes de abrir el micrófono a la intervención de todoxs lxs presentes, Mabel Campagnoli dijo que es interesante pensar “hacia dónde encontramos el punto menos mierda en términos académicos y como articulación hacia el diálogo me parece que además de la linea política que estuvo presente en todas las intervenciones, Francisco aludió a la cuestión epistemológica del derecho a ser sujetos de conocimientos y no meros objetos, que es muchas veces la manera en donde se entra a esta investigación de la temática”.

Lo que siguió fue un espacio para el diálogo entre todxs, con las lágrimas y los abrazos necesarios. Entre los saludos a la campaña y preguntas hacia las panelistas trans hubo también quienes se animaron a dar su testimonio de cómo viven en carne propia la discriminación aún teniendo un trabajo en blanco. “A mí me costó un montón llegar a poder tener un trabajo en blanco pero ahora el problema está con la obra social que me boludea por mi condición” contó Dylan quien es representado por Luz Santón Morón desde el CeProDH. Emocionada hasta las lágrimas, ella contó cómo batallan para conquistar el derecho a poder acceder al servicio de la obra social que le corresponde para que Dylan puede hacerse una operación quirúrgica. “Presentamos un recurso de amparo y es importante apoyarlo ante el maltrato sistemático que sufre de la obra social”.

Por su parte Silvana Sosa, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y transgéneros de la Argentina (ATTTA), sostuvo que se tiene que cumplir el cupo laboral trans porque la zona roja no tiene que ser el lugar de trabajo obligado de las personas trans. “Yo no me considero ni rojo, ni roja, ni verde, sino una persona con derecho a trabajar dignamente”.

Antes de organizar la foto de todxs lxs participantes de la charla, Ignacio recordó que “necesitamos ser activxs y ser un montón para el día que los concejeros escolares voten por el cupo laboral trans en la UNLP”.

