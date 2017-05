21 de mayo de 2017

Neuquén/Río Negro

Derechos Humanos

Escuelita V: “la violencia sexual fue una de las armas que usaron para disciplinar y exterminar”

Se elevó a juicio el último tramo de las causas por delitos de lesa humanidad en Neuquén y Río Negro. El mismo contempla los casos de una veintena de víctimas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Para que nos brinde más detalles, en el Enredando las Mañanas de este viernes hablamos con Juan Cruz Goñi, abogado de la APDH y querellante en la causa. Por RNMA

“Es una causa que tiene como importante cumplir con la demanda de los familiares y de las víctimas que vienen reclamando”, aseguró el abogado y detalló que “agrupa todos los casos de víctimas que fueron secuestradas en esta jurisdicción y que fueron trasladadas a Bahía Blanca luego de su detención”.

Goñi remarcó que se abordará “la violencia sexual como uno de los instrumentos que usó la dictadura para llevar adelante su plan de exterminio” y dijo que “la justicia tiene que reconocer a la violencia sexual como una de las armas con las que contaba la dictadura para llevar adelante su plan de disciplinamiento y exterminio”. Afirmó que esto “es una deuda en la justicia neuquina” porque “si bien son cuatro los juicios q se han llevado adelante en la región, todavía no hay un solo condenado por violencia sexual cuando en realidad estuvo presente en el testimonio de varias víctimas”.

“En este juicio se va a dar esta batalla para que la justicia que tiene una estructura patriarcal y que se niega a reconocer la naturaleza patriarcal de las violencias, visibilice, juzgue, condene y castigue ese tipo de prácticas que nosotros visibilizamos en hombres y mujeres”, señaló el querellante por la APDH.

En relación al tipo de casos que se abordarán en este tramo, el abogado también contó que “la Cámara de Apelaciones de la ciudad de General Roca dice que los responsables de la represión que entregaron a esos compañeras y compañeras no son responsables de las desapariciones” y eso “desnaturaliza la situación criminal y rompe la cadena de mando”. Para él “desconoce las reglas con las que el plan criminal se regía, porque por más que haya habido división de tareas todos son responsables del plan criminal en su conjunto” y aseguró que “es imposible pensar que Reinhold cuando entregaba a esas víctimas no sabía qué pasaba”.

