17 de abril de 2017

Medios

Facebook contra Palestina: apoyo implícito a la opresión

Las políticas de censura y de intercambio de información de Facebook revelan un sesgo pro-israelí persistente. Entre 2015 y 2016 Israel arrestó a más de 400 palestinos a causa de contenidos que circulan en internet, a menudo en Facebook. Israel alega que ascendían a la categoría de "incitación". Alrededor de 200 están involucrados en casos judiciales. Uno de los casos más conocidos es la de la poetisa palestina Dareen Tatour, que se enfrenta hasta a ocho años de prisión por un poema que publicó en su página de Facebook en 2015. Los últimos testigos en su caso declararon el 28 de marzo, y se espera el veredicto para dentro de unos meses. Por Nadim Nashif* /Traducción: Rebelión

Al mismo tiempo, Facebook ha estado cooperando con el Gobierno israelí para eliminar el contenido que este último encuentra objetable, incluyendo el cierre por un breve período de la página del partido político Fatah en marzo, debido a la publicación de una vieja foto del exlíder Yasser Arafat sosteniendo un rifle.

Por otra parte los israelíes, incluidos los funcionarios públicos, publican de forma rutinaria contenidos inflamatorios sobre los palestinos sin censura por parte de Facebook o de otras compañías de medios. En 2014, justo antes de que Israel comenzase a bombardear Gaza, Ayelet Shaked, una diputada de extrema derecha, publicó un mensaje en Facebook diciendo que las madres de los combatientes palestinos deberían ser asesinadas y sus casas destruidas. Ni el Gobierno israelí ni Facebook tomaron medidas contra Shaked, que es actualmente ministra de Justicia de Israel.

Cómplices de los crímenes de Israel

Facebook no hace explícitas sus políticas de censura o los detalles de cómo comparte con los gobiernos la información de las cuentas de los usuarios. Sin embargo, informa sobre el número de solicitudes de datos de usuarios que recibe de los gobiernos y el número de casos a los que responde. Entre enero y junio de 2016, Facebook respondió positivamente a más del 70 por ciento de las 432 peticiones de Israel de datos de usuarios. Por comparación regional, respondieron positivamente al 16 por ciento de tales peticiones del Gobierno jordano, aunque Jordania pidió datos de sólo 25 usuarios.

No es de extrañar: Israel está presionando a Facebook a través de estrategias como una ley que obligará a la empresa a cooperar con Israel en los anuncios que Israel considera que constituyen incitación. Además, se está desarrollando un caso en la corte de distrito de Nueva York en la que 20.000 israelíes están exigiendo que Facebook alegue en bloque que es incitación palestina. Si bien existe una categoría para Palestina que los gobiernos solicitan informes de de Facebook, no ha estado activa desde 2014. Esto no significa, sin embargo, que la retórica de odio y las llamadas a la violencia contra los palestinos no están siendo publicadas por israelíes.

La organización para la que me desempeño como director, el Centro Árabe para el Avance de los Medios de Comunicación Social o 7amleh (pronúnciese hamleh), publicó recientemente un informe sobre la investigación que realizó sobre el racismo y la incitación en los medios israelíes.

Se encontró que el número de publicaciones inflamatorias hechas por los judíos israelíes contra los árabes y palestinos se duplicaron en 2016 en comparación con 2015, llegando a 675.000 publicaciones. Estas fueron principalmente en Facebook; los ejemplos incluyen "violen a todos los árabes y échenlos en el mar" y "una mañana con mucha energía para matar árabes". No se ha abierto un solo caso de incitación contra un israelí.

Facebook dice que mantiene la neutralidad política, siguiendo las leyes locales. Pero en la ayuda al Gobierno de Israel-que en su forma de gobernar los territorios ocupados palestinos no da a su población derechos políticos o civiles, entre ellos el de la libertad de expresión- está apoyando a un ocupante en su opresión de los ocupados, una postura políticamente acusada. Y debido a que Israel está violando el derecho internacional a través de prácticas tales como la construcción de asentamientos ilegales, Facebook es también, de forma predeterminada, cómplice de esas prácticas. En una medida más abiertamente cómplice, Facebook permite la publicidad en sus páginas de hogares en los asentamientos en la Cisjordania.

Facebook haría bien en reconsiderar su colaboración con Israel. En lugar de un movimiento de golpe de timón, la empresa podría, tal como instó recientemente una coalición de organizaciones de justicia social y racial de los Estados Unidos, adoptar reformas que tendrían como objetivo los contenidos abusivos en vez de censurar el discurso político. O podría simplemente hacer explícitas sus políticas sobre la censura y el intercambio de información para que los usuarios conozcan los riesgos del uso de sus servicios. Los derechos y las vidas de los palestinos están en juego.

*Nadim Nashif es analista de políticas de Al-Shabaka, la Red de Política palestina y director ejecutivo de 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de Social Media.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/04/facebook-palestine-implicit-support-oppression-170409075238543.html