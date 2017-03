31 de marzo de 2017

Trabajadoras/es

"Hay mucha fuerza de los trabajadores y las trabajadoras de la educación"

El paro docente y movilización de las CTA está enmarcado en un contexto de gran ofensiva del gobierno y el capital contra la clase trabajadora con suspensiones, despidos, tarifazos y una pulseada durísima para cerrar los acuerdos paritarios con la baja del salario real. La paritaria docente es fundamental como referencia para las negociaciones del resto de los gremios. Por Corresponsal Popular para ANRed

Ayer se realizó otra gran movilización de las tantas que hubo en el mes de marzo; indicando la fortaleza de la huelga docente que cotidianamente se desarrolla con actividades distritales, radios abiertas, marchas de antorchas, clases públicas, asambleas junto a la comunidad, etc., dando la cara para explicar los motivos del conflicto y contrarrestar la desinformación de los medios masivos de comunicación.

En el Partido de Florencio Varela, entre otras formas de llevar adelante el plan de lucha, armaron una carta para dirigirse a la comunidad.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

¿POR QUÉ RECLAMAMOS?

· Se pretende reducir el presupuesto educativo en $16.533.000.000 (lo que equivale a la construcción de 998 escuelas primarias y 1764 jardines de infantes)

· Se niega el derecho a la Paritaria Nacional establecida por Ley, que permitiría establecer un piso no solo en el salario docente para todo el país, sino también acuerdos de trabajo y sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

· Nos hemos formado para brindar una educación de calidad, estamos a cargo tanto de la enseñanza de contenidos como del desarrollo de niños y adolescentes en las horas que están en la escuela (responsabilidad civil). Trabajamos con grupos heterogéneos buscando las mejores herramientas posibles para propiciar la educación del alumnado, la mayoría de las veces lidiando con la ausencia de un sistema estatal integral que atienda las distintas problemáticas sociales que detectamos. Cubrimos las tareas de los cargos faltantes (equipos de orientación, preceptores, personal administrativo, etc.), sobrecargándonos de trabajo. A pesar de todo esto, el salario bruto promedio de un docente con 10 años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires por un turno frente a alumnos (con el tiempo extra que esto implica, es decir que no son sólo 4 horas) es de $13.909.

· Nuestro sueldo básico es de $4240, el resto es una suma de bonificaciones (algunas no remunerativas que no cobran los/as jubilados/as) y existen programas donde se nos contrata temporalmente (Fines-Coa) o se nos paga en negro (Mejoras). Esto quiere decir que el mismo Estado que habla de sinceramiento fiscal, no cumple con la estabilidad laboral que debe brindar a sus empleados.

· A diferencia de los dichos de la vicepresidenta y la gobernadora, muchxs docentes somos sostén de hogar y vivimos de nuestro salario, pagamos alquileres porque no tenemos acceso a la vivienda propia, mantenemos a nuestras familias, como cualquier trabajador/a. Tenemos vocación, pero vivimos de nuestro salario que es de carácter alimentario.

MIENTRAS TANTO…

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

En tres meses, Vidal usó 475 millones en cortinas, café y autos 0 km. En una provincia que, según asegura la gobernadora, está fundida, se gastan más de 30 millones mensuales en “gastos y asesorías temporales”, o por decirlo de otro modo, en “gastos” que carecen de control alguno. Retengamos este número: 30 millones de pesos mensuales para “gastos”. Y agreguémosle estos otros igualmente innecesarios: 9 millones de pesos en alquiler de vehículos 0 km para los funcionarios (expediente número 5857-1602477/2016); 12 millones para limpiar la fiscalía de Estado (expediente 5100-28038/2016); 15 millones en servicio de jardín para los hijos de los funcionarios de ARBA (expediente 22700-5387/16); 330 mil pesos en café para las oficinas de OCEBA (expediente 2429-591/2016-0-1); 12 millones en remodelar las oficinas del ministro de Desarrollo (expediente 21704 - 2588/2016-0-0) y 26 millones para cambiar la calidad del aire acondicionado en la Torre II de La Plata (expediente 2402 - 737/2008-0-1). Solo por mencionar algunos ejemplos.

EN LA NACIÓN:

Los cambios a impuestos de bienes personales benefician a quienes más tienen. Quienes declaran un patrimonio ante la AFIP de más de :

o $1.000.000 en vez de pagar $7.500 tributarán $1.500

o $5.000.000 en vez de pagar $50.000 tributarán $31.500

o $10.000.000 en vez de pagar $125.000 tributarán $69.000

o $100.000.000 en vez de pagar $1.250.000 tributarán $744.000

Además, en 1 año de gobierno se transfirió del estado:

o $3.200.000.000 a las mineras

o $60.000.000.000 al campo

o $$19.000.000.000 a las empresas de energía eléctrica

o $4.500.000.000 a las empresas distribuidoras de gas.

¿POR QUÉ HACEMOS PARO?

· Desde el año pasado venimos reclamando que se cumpla con la cláusula gatillo que se firmó en el último acuerdo paritario que aseguraba una recomposición salarial en el caso de que la inflación superara lo esperado.

· Distintos funcionarios, en consonancia con los medios, han lanzado una campaña de desprestigio hacia nuestro trabajo sugiriendo que voluntarios podían cumplir nuestro rol (como si ellos dejaran que una persona con “buena voluntad” pero sin formación específica eduque a sus hijos), poniendo en duda nuestra capacitación, culpándonos de todas las fallas del sistema estatal, acusándonos de tomar de rehenes a lxs alumnxs y cuestionando nuestra vocación por pedir un sueldo digno y acorde tanto a nuestra tarea como al costo de vida actual.

· Hemos recibido públicas amenazas de descuentos, quita de personería de los sindicatos, e ilegales conciliaciones obligatorias que ponen en riesgo nuestra fuente laboral y nuestro legítimo derecho a reclamo.

· Las reuniones paritarias han constituido una ofensa al diálogo citándonos para ofrecer solo un 1% más en una cuota menos (a cobrar en enero 2018), presentándolo como una propuesta superadora.

· La huelga es la herramienta histórica que tenemos el conjunto de los trabajadores para visibilizar nuestro reclamo porque es la única manera en que nos prestan un micrófono o nos enfocan con una cámara.