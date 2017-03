16 de marzo de 2017

La Plata

Educación

Marcha de Antorchas en La Plata



Pese a una intensa lluvia, en el día de ayer alrededor de las 18 horas, SUTEBA La Plata realizó una multitudinaria marcha de antorchas desde Plaza Italia hasta la gobernación en el marco del paro docente en reclamo de apertura de Paritaria nacional y contra la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional. La medida finalizó con un corte en 7 y 50 donde se convocó a la movilización programada para el día de hoy, donde marcharán en unidad junto con médicos, judiciales y estatales. Por ANRed Foto: Suteba

En medio de una intensa lluvia, alrededor de las 18 horas, la Plaza Italia fue el punto de concentración de centros de estudiantes, Frente Multicolor de SUTEBA Berisso, las agrupaciones El Bondi, la lista Azul y Blanca de SUTEBA La Plata, la lista Gris Carlos Fuentealba y la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, entre otras organizaciones que participaban de la marcha de antorchas convocada por SUTEBA La Plata.

La medida fue resuelta en la asamblea y anunciada por el Facebook de SUTEBA La Plata donde también se comunicó la decisión de continuar el paro docente el martes 14, miércoles 15 y el jueves 16 de esta semana rechazando los descuentos y exigiendo el aumento del presupuesto educativo, un básico unificado nacional de $15000, el blanqueo de todas las cifras en negro y salario igual a canasta familiar.

Amelia García, secretaria general de SUTEBA La Plata, dijo que “el gobierno ha decidido quebrar el paro e imponer el 18 % en cuotas lo cual es una miseria porque hoy yo quiero volver a recordar en cuánto está el básico de un docente: $ 3800 y el inicial en $7600. Con esas cifras y con el incentivo que a partir de que cierran la paritaria nacional no sabemos que va a pasar, un docente queda 3000 pesos por debajo de la línea de pobreza que es 14000, y el docente no llega a los 11000. Esto es lo que ha hecho que la docencia esté en pie de lucha, que la docencia haya votado en las asambleas la continuidad del paro, haya votado el paro para el viernes pasado y esta semana haya adherido a los paros y las movilizaciones masivas que se han realizado todos estos días. Ayer se movilizaron 2200 en Lomas de Zamora en una marcha de antorchas, otro tanto en San Isidro en Quilmes, en Berazategui, en todos lados a habido movilizaciones masivas de los docentes y hoy acá en la Plata hay una gran marcha, todavía no podemos estimar cuántos, pese a las condiciones climáticas que son totalmente adversas”.

“Con el apoyo de la población y una docencia en pie de lucha hay que rechazar la conciliación obligatoria y continuar el paro porque si no ganamos los docentes, si el gobierno se sale con la suya, luego viene el presentismo que Vidal ya lo quiere implementar. Hoy la Gobernadora ha hecho una grave provocación, le va a pagar a los docentes que no paran. Estas cosas en lugar de generar un fortalecimiento del gobierno generan repudio porque más de un docente que hoy no está parando dice yo no me vendo, mi dignidad no se compra con 1000 pesos y se van a dar vuelta y van a salir a luchar el día de mañana. Es una situación insostenible y le advertimos a Vidal que no cante victoria antes de tiempo, que no va a lograr imponer el descuento de los días de paro, el 18 % estas sumas en negro, porque la docencia no se bajó de la lucha, estamos hoy pese a la lluvia todos con nuestro paraguas y nuestra antorcha y vamos a salir a marchar. Y mañana redoblamos la apuesta, vamos a ser miles en las calles junto con otros compañeros”.

Amelia García también mencionó que desde SUTEBA La Plata piensan que hoy serán miles y miles en las calles de La Plata. “Habrá una movilización docente en conjunto con gremios estatales (ATE), médicos (CICOP), y judiciales (ABJ) para romper el techo salarial que quieren imponer Macri y Vidal y dijo que cuentan con el apoyo de la comunidad hacia la huelga docente porque los padres son los que están despedidos, son los choferes de la línea Este, son los trabajadores precarizados que también se están movilizando y que ayer cortaron la 9 de julio, son los estatales a quienes UPCN les firmó una partitaria pero que no acuerdan, y esos nos apoyan. Están expectantes de que la docencia le tuerza el brazo a Vidal porque detrás de nuestra paritaria se encadena el resto”.