25 de febrero de 2017

Géneros

"Si no salimos a la calle, no hacemos nada"

El pasado 19 de febrero, Alessandra Luna –activista por los derechos del colectivo trans (Conurbanos por la diversidad) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– y su pareja fueron víctimas de una brutal golpiza por 18 hombres, durante veinte minutos en la localidad de Glew. El sábado 25 de febrero se realizó una concentración y movilización en forma de repudio por lo sucedido. Por ANRed

En la noche del domingo pasado alrededor de las 21 hs, entre la Localidad de Glew y Longchamps al sur del conurbano bonaerense, una patota de 18 varones alcoholizados, atacaron a activistas por los derechos del colectivo LGTB. Obligaron a golpes a que se bajen de su automóvil, y durante veinte minutos continuó la agresión. Recibieron múltiples lesiones, como consecuencia de las patadas que recibieron en sus cabezas y el resto del cuerpo.

El sábado 25 de febrero, se realizó una concentración y movilización que fue desde la estación de trenes de Glew hasta el lugar de los hechos, pasando por la comisaría 7ma de Glew, Almirante Brown.

En diálogo con Alessandra Luna: “Esto surgio de las organizaciones sociales y las personas que se solidarizaron y llamaron durante esta semana. La verdad que después de este ataque brutal en el que 18 personas nos estuvieron pegando durante veinte minutos, más las violencia institucional que sufrimos de parte de la policía y del sistema de salud provincial, nos quedó mucho resquemor, mucho por sanar, tanto por dentro como por fuera. No pudimos evitar salir a la calle.”

Varias organizaciones demostraron por redes sociales la solidaridad sobre los hechos ocurridos: “Fueron más de 25 organizaciones y movimientos que nos acompañaron con buena predisposición y preocupación. También ese es nuestro miedo. Solamente nosotras sabemos qué es lo que nos sucede, no sabemos si cuando pedimos ayuda nos creen o son conscientes del peligro y de la vulnerabilidad que tuvimos siempre, y que volvimos a tener en este momento.”

Afirma: “Vimos reflejado el acompañamiento, con una gran satisfacción de haber ido a la comisaría 7ma de Glew, de haber sido recibidas por el comisario y haber reconocido de que si bien, la policía es ajena al hecho social sucedido, la policía tuvo violencia institucional desde un primer momento cuando nos dejó tiradas en la calle, no nos quiso trasladar, no nos llevó ni siquiera a atendernos al sistema de salud, no nos llevó a la comisaria y una vez que fuimos a la comisaria, nos ignoraron y no nos quisieron tomar la denuncia. Hasta que no hubo llamados de las autoridades municipales, la Secretaria de Desarrollo y de Salud, fuimos ninguneados. Ni siquiera tuvimos gestos de humanidad: mi pareja estuvo tres horas tirado en la vereda, en la oscuridad, porque no había luz, ni siquiera le alcanzaron un vaso de agua.”

“Bajaron de una camioneta bordó de alta gama 18 masculinos, cuando nos empezaron a pegar, gritaban “somos policías, somos policías”. Usaban el efecto confusión para poder llevar adelante lo suyo. Eso se traduce en el miedo de la gente. En una circunstancia de esa tamaña brutalidad, la gente, al escuchar decir “soy policia” se queda paralizada. Eso habla del miedo, de lo inerte que son las personas ante las fuerzas policiales. Eso hizo que se fueran veinte minutos de agresión. Ninguna persona, durante estos minutos, llamó a la policía, ellos gritaban, “nosotros somos la policia”. Si entre ellos habría un policía o no, no lo sabemos, es lo que ellos decían ser.

Durante el paso por la comisaría de Glew, el comisario pidió disculpas. Nunca respetaron sus identidades de género.

Sin embargo, Alessandra invita a la reflexión, como muchas militantes trans, como muchas y muchos oprimidas y oprimidos. Esta es una invitación- acción: “Quizá estamos mecanizados en el hacer y escribir repudios desde el Facebook. Tuve cualquier cantidad de apoyo, pero muchas veces, todas las personas que nos dijeron por Facebook ´Lo que necesites’… y yo pedí acompañamiento. Que el accionar no termine en el borde donde termina un escritorio. Si nuestro activismo termina allí, y no salimos a la calle, no hacemos nada. El nuestro no es un hecho aislado, debemos salir a la calle, no tenemos que estar limitados a la computadora. Porque la realidad está en la calle.”