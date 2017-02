16 de febrero de 2017

Derechos Humanos

Asesinato de Sebastián Nicora: exigen el desplazamiento del médico que hizo la primera autopsia

Punta Indio | El Dr. José Daraio, médico de la policía bonaerense, fue quien realizó la primera autopsia al cuerpo de Sebastián Nicora. Su actuación fue clave para desviar la investigación, encubrir a los responsables y garantizar la impunidad. Hoy, se sigue desempeñando como médico municipal en el hospital y la sala de primeros auxilios. El 14 de febrero, en el marco de las actividades realizadas por el aniversario del asesinato del joven de 16 años, los vecinos hicieron público un petitorio en el que reclaman que sea desplazado de esa función. Amigos, vecinos, familiares víctimas de la violencia institucional, organizaciones sociales y funcionarios locales, junto a la CPM, acompañaron a su mamá, Fernanda Nicora, en un nuevo pedido de justicia. Por CPM.

"Yo no quiero ir al hospital público y que me atienda este médico, tampoco quiero que atienda a mis hijos. No podemos permitir que la comunidad acepte esto, seguir teniendo en funciones una persona que encubrió este crimen de la manera que lo hizo". Así habló, entre lágrimas y bronca, una de las tantas vecinas que anteayer tomó la palabra en el acto realizado en Verónica para conmemorar un nuevo aniversario del asesinato de Sebastián Nicora. El médico del que hablaba es José Daraio, forense de la policía bonaerense y responsable de la primera autopsia practicada sobre el cuerpo del joven y que dictaminó que su muerte se había producido por un golpe contundente en el cráneo.

Pasaron más de dos años y la lucha de su madre Fernanda Nicora, con el patrocinio de la Comisión por la Memoria (CPM), logró que la justicia habilitara una re autopsia. Allí se estableció que fue un disparo de arma de fuego lo que produjo la muerte de Sebastián.

Con el resultado de su autopsia Daraio fue parte de la cadena de encubrimiento y ocultamiento de la verdad sobre quiénes fueron los responsables materiales y los cómplices del asesinato. Entre ellos, los 8 policías que actuaron en la escena del crimen y que también contribuyeron a desviar la investigación y garantizar la impunidad.

Daraio hoy está imputado en una causa por falso testimonio; la fiscal Ana Medina de La Plata pidió recientemente su elevación a juicio. Desde la CPM insisten en la necesidad del cambio de carátula de la imputación, ya que se trata de un caso claro de encubrimiento.

Mientras tanto, el médico sigue en funciones y atiende en la sala de Punta Indio y en el hospital de Verónica. Por eso, el martes, vecinos de la comunidad presentaron públicamente un documento en el que piden a las autoridades municipales que sea desplazado de este cargo.

En el río y en la plaza: dos actos contra la impunidad

Los dos actos de recordación realizados el 14 de febrero fueron por un mismo camino: el reclamo de justicia y la necesidad de saber no sólo quién mató a Sebastián sino también quienes encubrieron el crimen. En este sentido, los vecinos, las organizaciones sociales y funcionarios que se reunieron lanzaron una fuerte interpelación a toda la comunidad: "esto no le pasó a Sebastián, nos pasó a todos".

A las 16 horas se realizó el primer acto junto al mástil que fue emplazado hace dos años en el balneario El Pericón de Punta Indio, el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Sebastián. Se hizo una nueva bandera con su rostro y una frase que dice: "basta de impunidad, ni un pibe menos".

Junto al río, y en ese lugar tan especial, vecinos reclamaron por el avance de la investigación judicial y reafirmaron una vez más el acompañamiento a Fernanda Nicora y su familia en su lucha por la justicia. En esa lucha, todos coincidieron que hoy lo más importante es conseguir que la comunidad acompañe el pedido para desplazar a Daraio y la sanción a los policías que intervinieron ese día.

En ese sentido, Sandra Raggio, directora general de la CPM, manifestó que "no poder saber es parte de la violencia del crimen. Y si no sabemos es porque hubo una acción diseñada para encubrir. Y, en esto, la primera autopsia resultó fundamental porque ocultó cómo habían asesinado a Sebastián. Por eso, este funcionario público que actuó contra toda ética no puede seguir cumpliendo su función pública".

Por su parte Roberto Cipriano Garcia, secretario de la CPM, manifestó su apoyo con las acciones emprendidas por los vecinos de la comunidad, y dijo que "no es menor todo lo que se está haciendo para visibilizar el accionar del médico Daraio porque muchas veces la impunidad, la tortura, la muerte se reproducen por esas conductas profesionales o laborales. Este paso que está dando la comunidad es muy importante. Porque si no hay sanción penal debe existir la condena social. Y por eso debe hacerse lugar al pedido de que no sea parte del sistema público de salud, como también debe sancionarse y difundirse quiénes fueron los policías que actuaron ese día".

Representantes del SUTEBA local, la radio comunitaria Punta del Indio y otras organizaciones sociales y culturales acompañaron esta actividad.

Más tarde, a las 18, se realizó otro acto en el hall del edificio municipal, en Verónica. Un numeroso grupo de vecinos se acercó a acompañar a Fernanda Nicora en este nuevo aniversario. Además del acompañamiento de la CPM, estuvieron presentes madres de víctimas de violencia institucional de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, funcionarios municipales, referentes de organizaciones sociales y culturales y representantes de la campaña contra la violencia institucional. Miriam Bordón -mamá de Sebastián-, Eugenia Vázquez -hermana de Andrea Viera-, Sandra Gómez -mamá de Omar Cigarán- expresaron el acompañamiento y apoyo a la lucha incansable de Fernanda.

Allí Fernanda conversó con la comunidad haciendo hincapié en la necesidad de conocer la verdad no sólo del asesinato sino de todos los que participaron del encubrimiento y promovió también el petitorio por el desplazamiento de Daraio.

Margarita Jarque, del programa de litigio Estratégico de la CPM, compartió información sobre el estado de la causa, y advirtió sobre la inminente elevación a juicio oral de la causa que involucra a Daraio, aunque dijo que la carátula por falso testimonio no se condice con el delito que realmente cometió: encubrimiento; por eso, expresó que se seguirá trabajando ante la fiscalía de la Dra. Ana Medina.

Más tarde, familiares y vecinos tomaron la palabra para mostrar su acompañamiento a Fernanda y la causa que llevan adelante los vecinos.

Además de la CPM, el acto fue convocado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Municipalidad de Punta Indio, el Concejo Deliberante local, el Consejo Local para la Prevención de la Violencia Institucional, el cuerpo de Consejeros Escolares, el Museo Histórico Eduardo Barés, la Casa de la Cultura, SUTEBA-Punta Indio, la CTA local, Mujeres en Movimiento, Mujeres Frente Patriótico de Punta Indio, Cooperativa Pipinas Viva, y la Radio Comunitaria Punta del Indio, entre otras organizaciones.

El acto terminó con una pegatina de afiches y la instalación de pancartas en la plaza principal de Verónica.