Ninguna mujer es un culo

6 de enero de 2017

Géneros

La polémica por la suspensión del concurso que elige a la cola mas linda del verano, y la discusión sobre los certámenes de belleza que coronan reinas y princesas a las mas lindas, pone bajo la lupa éstas definiciones culturalmente construidas sobre los cuerpos femeninos. No se trata de enfrentar lindas vs feas, gordas vs flacas, sino revisar éste discurso automático sobre ¿qué es un cuerpo bello? ¿qué finalidad tienen esos concursos? en un contexto de lucha feminista que avanza rebelando subjetividades, en una etapa del capitalismo donde nuestro cuerpo es el bastidor donde se inscribe la violencia machista. Por Leticia Corral para ANRed